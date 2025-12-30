Íme Magyar Péter évértékelője: botrányos évet zárt a Tisza-vezér

Az elmúlt egy év jól megmutatta, mire képes Magyar Péter akkor, amikor tartós politikai teljesítményt kellene felmutatni. A kezdeti lendület és a hangos megszólalások után mára sokak számára még a baloldalon is világossá vált: a Tisza Párt elnöke képtelen valódi, megbízható politikai alternatívát kínálni.

Magyar Péter hónapokig haknizott, csúnyán elbukta a nyarat (Fotó: Magyar Péter közösségimédia-felülete)

Magyar Péter évét botrányok, kommunikációs hibák, rossz politikai döntések és egyre kínosabb szereplések szegélyezték. A Tisza Párt elnöke nyárig ugyan még képes volt tematizálni a közbeszédet, azóta azonban teljesen elveszett a kommunikációs térben.

Az első pofon

Minden jel afelé mutat, hogy Magyar Péter számára a külhoni magyarok túl nagy politikai falatnak bizonyultak. Emlékezetes: a Tisza Párt elnöke május 23-án hatalmas felháborodást váltott ki azzal, hogy egy videójában román földnek nevezte Nagyváradot.

A politikus népszerűségének az sem segített, hogy éppen ez idő tájt jelent meg a nyilvánosság előtt Varga Judit, és nyilatkozott a baloldali sajtónak egykori férjéről.

Ha ebben a versenyben egy olyan embernek is, mint ez a Magyar Péter nevű képződmény, adnak pontokat, akkor én ebben nem akarok indulni

– jelentette ki Varga Judit, megjegyezve, hogy „az árulás nem teljesítmény, főleg nem a családunk elárulása”. Az egykori tárcavezető a Magyar Péter által készített felvételekre úgy reagált: nem bírta már elviselni a bántalmazást, amiben élt, és Magyar Péter ezután 14 hónapig zsarolta a hangfelvétellel.

„Minden ezzel kapcsolatos kérdésre csak akkor fogok válaszolni önöknek, hogy ha legalább három héten keresztül szalagcímben hozzák le, hogy milyen ember az ilyen. Aki, amikor a felesége már nem bírja elviselni azt a hihetetlen drámát és bántalmazást, amiben él, és bejelenti, hogy el akar válni, ezzel az aljas manipulációval élve szépen fogja, és mialatt sírva könyörög, felváltva terrorizálja, hogy nem válhatsz el, elkezd zsarolni” – fogalmazott Varga Judit.

Magyar Péter végighaknizta a nyarat

A politikus népszerűségén a júliusi ítéletidő sem segített. A viharos szél fákat döntött ki és vezetékeket szakított le szerte az országban, a tűzoltóknak több mint kétezer helyszínen kellett beavatkozniuk, Magyar Péter ennek ellenére egy kis zápornak nevezte az ítéletidőt, és kritizálta a kormány biztonsági intézkedését a reptérlezárásról. „Volt egy zápor, és emiatt le kellett zárni az egyik terminált, és töröltek minden gépet. Itt is megvolt a repülőrajt” – fogalmazott a bejegyzésében.

Másnapra azonban sokak kérésére és tanácsára törölte a posztot.

Magyar Péter július elején egy egyhetes olaszországi nyaralással kezdte meg a véget nem érő nyári vakációkörútját. A Tisza elnöke a dél-olaszországi Lecce közelében bérelt ki magának egy méregdrága villát, és az Orange Sun Beachen strandolgatott. Magyar Péter a párját és a gyermekeit is magával vitte – bár a hírek szerint leginkább a telefonjával volt elfoglalva a családja helyett –, és becslések szerint csak a szállásuk másfél és ötmillió forint közötti összegbe került.