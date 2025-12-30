magyar pétertisza pártvarga judit

Íme Magyar Péter évértékelője: botrányos évet zárt a Tisza-vezér

Magyar Péter évét botrányok, kommunikációs hibák, rossz politikai döntések és egyre kínosabb szereplések szegélyezték. A Tisza Párt elnöke a nyárig még képes volt tematizálni a közbeszédet, azóta azonban teljesen elveszett a kommunikációs térben. Miközben pártja lendülete elfogyott, támogatottsága csökken, egyre inkább nyilvánvalóbbá válik: képtelen valódi kormányzati alternatívát felmutatni.

Magyar Nemzet
2025. 12. 30. 4:45
Fotó: Hatlaczki Balázs
Az elmúlt egy év jól megmutatta, mire képes Magyar Péter akkor, amikor tartós politikai teljesítményt kellene felmutatni. A kezdeti lendület és a hangos megszólalások után mára sokak számára még a baloldalon is világossá vált: a Tisza Párt elnöke képtelen valódi, megbízható politikai alternatívát kínálni.

Magyar Péter hónapokig haknizott, csúnyán elbukta a nyarat (Fotó: Magyar Péter közösségimédia-felülete)

Magyar Péter évét botrányok, kommunikációs hibák, rossz politikai döntések és egyre kínosabb szereplések szegélyezték. A Tisza Párt elnöke nyárig ugyan még képes volt tematizálni a közbeszédet, azóta azonban teljesen elveszett a kommunikációs térben.

 

Az első pofon

Minden jel afelé mutat, hogy Magyar Péter számára a külhoni magyarok túl nagy politikai falatnak bizonyultak. Emlékezetes: a Tisza Párt elnöke május 23-án hatalmas felháborodást váltott ki azzal, hogy egy videójában román földnek nevezte Nagyváradot. 

A politikus népszerűségének az sem segített, hogy éppen ez idő tájt jelent meg a nyilvánosság előtt Varga Judit, és nyilatkozott a baloldali sajtónak egykori férjéről. 

Ha ebben a versenyben egy olyan embernek is, mint ez a Magyar Péter nevű képződmény, adnak pontokat, akkor én ebben nem akarok indulni

– jelentette ki Varga Judit, megjegyezve, hogy „az árulás nem teljesítmény, főleg nem a családunk elárulása”.  Az egykori tárcavezető a Magyar Péter által készített felvételekre úgy reagált: nem bírta már elviselni a bántalmazást, amiben élt, és Magyar Péter ezután 14 hónapig zsarolta a hangfelvétellel.

„Minden ezzel kapcsolatos kérdésre csak akkor fogok válaszolni önöknek, hogy ha legalább három héten keresztül szalagcímben hozzák le, hogy milyen ember az ilyen. Aki, amikor a felesége már nem bírja elviselni azt a hihetetlen drámát és bántalmazást, amiben él, és bejelenti, hogy el akar válni, ezzel az aljas manipulációval élve szépen fogja, és mialatt sírva könyörög, felváltva terrorizálja, hogy nem válhatsz el, elkezd zsarolni” – fogalmazott Varga Judit.

 

Magyar Péter végighaknizta a nyarat

A politikus népszerűségén a júliusi ítéletidő sem segített. A viharos szél fákat döntött ki és vezetékeket szakított le szerte az országban, a tűzoltóknak több mint kétezer helyszínen kellett beavatkozniuk, Magyar Péter ennek ellenére egy kis zápornak nevezte az ítéletidőt, és kritizálta a kormány biztonsági intézkedését a reptérlezárásról. „Volt egy zápor, és emiatt le kellett zárni az egyik terminált, és töröltek minden gépet. Itt is megvolt a repülőrajt” – fogalmazott a bejegyzésében. 

Másnapra azonban sokak kérésére és tanácsára törölte a posztot.

Magyar Péter július elején egy egyhetes olaszországi nyaralással kezdte meg a véget nem érő nyári vakációkörútját. A Tisza elnöke a dél-olaszországi Lecce közelében bérelt ki magának egy méregdrága villát, és az Orange Sun Beachen strandolgatott. Magyar Péter a párját és a gyermekeit is magával vitte – bár a hírek szerint leginkább a telefonjával volt elfoglalva a családja helyett –, és becslések szerint csak a szállásuk másfél és ötmillió forint közötti összegbe került.

Magyar Péter természetesen a Balatont sem hagyta ki, ami annak tükrében meglehetősen érdekes, hogy korábban kihalt és lepusztult Balatonról kommunikált. A Tisza elnöke itt sem aprózta el a vakációzást: a siófoki Mala Gardenben szállt meg két éjszakára, 

ami becslések szerint 715 ezer forintjába kerülhetett.

Magyar Péter a fentieken túl is igyekezett kihasználni a nyári mindennapokat: az udvartartásával közösen eltöltött tiszai kenuzgatása például a számítások szerint 1,4 és hárommillió forint közötti összegbe kerülhetett, de az erdélyi Korondra tett csapatos kiruccanása is 1,5-2 millió forintot emészthetett fel. 

 

Kínos utánzás

Pár nappal azután, hogy a kormányfő – mint minden évben – részt vett a Bálványosi Nyári Szabadegyetemen, ahol beszédet is mondott, Magyar Péter kitalálta, hogy ő is elutazik Erdélybe, ahol Tisza-tábort rendeztek.

Az esemény kínos érdektelenségbe fulladt, legfeljebb negyvenen-ötvenen álldogáltak a helyszínen, ezeknek az embereknek is a többsége Budapestről odautaztatott aktivista vagy valamelyik balliberális sajtótermék munkatársa volt. 

A gyatra érdeklődés annyira szembetűnő volt, hogy az élő közvetítésben hallatszott is, hogy Magyar Péter azt kérte a stábjától: ne mutassák, milyen kevesen kíváncsiak rá.

Ne ezt mutogassátok már, ezt a kevés embert – fakadt ki Magyar Péter Erdélyben

Alig egy héttel az erdélyi kudarc után Magyar Péter úgy döntött, követi a miniszterelnököt Kötcsére, ahol a polgári oldal évtizedek óta tart pikniket. 

Noha a Tisza elnökének megjelenése nem vonzott tömegeket, a pártelnök úgy gondolta, érdemes folytatni Orbán Viktor utánzását.

Ennek köszönhető, hogy október 23-ára, a Békemenet napjára Magyar Péter is menetet hirdetett a Hősök terére.

A Tisza elnöke még azt is szerette volna elérni, hogy ugyanott, a Műcsarnok lépcsőjén szólalhasson fel, ahol Orbán Viktor 1989-ben, de be kellett érnie a téren felállított színpaddal.

Annak ellenére, vagy épp azért, mert a Tisza népszerűsége folyamatosan csökken, Magyar Péter rendezvényein pedig szemmel láthatóan egyre kevesebben vesznek részt, a pártelnök úgy döntött, nem hagy fel a miniszterelnök majmolásával, inkább fut utána mindenhova, ahol a nemzeti oldal háborúellenes gyűlést tart. Így került Magyar Péter Győrbe, Kecskemétre, és tartott beszédet Szegeden.

 

Botrány botrány hátán

Nem segített Magyar Péterék népszerűségén az sem, hogy az ősszel kétszázezer nevet és megannyi adatot tartalmazó lista szivárgott ki a Tiszától. Az interneten elérhető adatbázis megerősítette: bár Magyar Péterék tagadták, több ukrán szakember is részt vehetett a Tisza mobiltelefonos alkalmazásának kifejlesztésében, tesztelésében. 

A Tisza adatszivárgási botrányának körülményei felvetették, hogy akár több százezer magyar adatai is ukrán kézbe kerülhettek

Az esetet immár a rendőrség vizsgálja, az adatszivárgás ügyében ugyanis feljelentés született. Hasonlóan rontott a megítélésükön az is, hogy kiszivárgott a párt megszorítócsomagja.

A Magyarország 2027–2035 gazdasági konvergenciaprogram címet viselő szakpolitikai tanulmánygyűjtemény azóta óriási visszhangot váltott ki.

Az Index ezért úgy döntött, hogy a teljes programot nyilvánosságra hozza, amelyet három részletben tud elolvasni ide, ide és ide kattintva. 

Tarr Zoltán, a párt alelnöke és Dálnoki Áron, a párt szakértője egy tiszás fórumon ráadásul elszólták magukat, és kiderült nemcsak az, hogy ők a progresszív Tisza-adót részesítenék előnyben, de az is, hogy hallgatniuk kell bizonyos dolgokról a választásokig, különben megbuknak.

Az etyeki tiszás fórumon Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Ezen az állásponton volt egyébként Ruff Bálint politológus is, aki arra biztatta a Partizánban a tiszásokat, hogy a megszorító intézkedésekre májusban, egy választási győzelem esetén térjenek vissza. Bod Péter Ákos, a Tisza Párt szakértője pedig a tervezett megszorítások kapcsán azt mondta: „ha fenik a kést, a malacnak az ólban nem kell megmondani azt, hogy mi jön.”

 

Rosszul áll a Tisza Párt szénája

A fentiek tükrében talán senkit sem lep meg a Nézőpont Intézet kutatási eredménye, amely szerint ha most vasárnap tartanának országgyűlési választást, a Fidesz 46 százalékos listás eredménnyel magabiztosan győzne a 39 százalékon álló Tisza Párt előtt. A felmérés szerint kormánypártok megnyerték a politikai őszt, miközben Magyar Péterék nem tudták átvenni a kezdeményezést, támogatottságuk pedig november vége óta csökken, így az ellenzéki erőtérben sem történt áttörés.

kormánypártok, Tisza párt, nézőpont
A kormánypártök töretlenül vezetnek Fotó: Nézőpont Intézet

Mint kifejtik, a Tisza Pártnak nem sikerült átvenni a kezdeményezést a Szőlő utcai intézetben történtek átpolitizálásával, támogatottsága egy százalékponttal csökkent is november vége óta (40-ről 39 százalékra). Az eredetileg a kormánypárti háborúellenes gyűlés mellé tervezett mohácsi fórum helyett összehívott fővárosi demonstráció után is változatlan. A Nézőpont Intézet decemberi felmérése alapján egyértelműen elmondható, hogy a kormánypártok megnyerték a politikai őszt. A Tisza-adó népszerűtlensége, a jóléti intézkedések, a miniszterelnöki alkalmasság és a kormányoldal digitális aktivizálódása is javított a párt helyzetén a nyár eleje óta.

