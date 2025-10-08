  • Magyar Nemzet
Köszönet Magyar Péteréknek: már háromszázezer ember adatai vannak az ukránoknál

Ismét felhívta a figyelmet a közösségi oldalán a Tisza Párt adatszivárgási botrányára Kocsis Máté. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője rámutatott: mintegy háromszázezer magyar választó adatai kerülhettek egy ukrán céghez.

Magyar Nemzet
2025. 10. 08. 12:52
„Hatalmas siker a Tisza-applikáció, már háromszázezer magyar érzékeny adatai vannak egy ukrán cégnél” – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. 

A politikus Magyar Péterék adatszivárgási botrányára utalt, emlékezetes ugyanis, hogy a párt Tisza Világ elnevezésű mobilalkalmazásából több ezer magánszemély adatai kerülhettek ki a világhálóra, és láthatók ott most is.

A kiszivárgott adatbázis szerint az alkalmazás adminjai, működtetői között megtalálható egy ukrán férfi, bizonyos Miroslav Tokar. A férfi ungvári, és egy olyan ukrán informatikai vállalkozásnál dolgozik, amely mobilalkalmazások fejlesztésével is foglalkozik.

Ebből arra lehet következtetni, hogy Magyar Péter ukránokkal csináltatta a Tisza telefonos applikációját, ráadásul felmerül a gyanúja annak is, hogy az össze tiszás adata ukrán kézbe került.

Ma már az is nyilvánvalóvá vált, hogy az ukrán fronton is érdekelt a Tisza alkalmazásfejlesztője: az applikációt ugyanis az ukrán PettersonApps vezérigazgatója, egy Oleh Ostroverkh nevű ukrán férfi készítette. Ráadásul a tény, hogy ő egyben a Defence Robotics UA elnevezésű civil szervezet felügyelőbizottságának is tagja, rengeteg kérdést vet fel. Ugyanis ez az ukrán NGO az ukrán hadsereg Da Vinci Wolves nevű zászlóaljával folytat szoros együttműködést.

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: YouTube)

 


 

