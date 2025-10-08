Rendkívüli

  • Már egy ukrán nyelvű bemutató is készült a Tisza Párt applikációjához + videó
Már egy ukrán nyelvű bemutató is készült a Tisza Párt applikációjához + videó

Kreatív módon hívta fel a figyelmet Magyar Péterék adatszivárgási botrányára Kocsis Máté. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője egy ukrán nyelvű videós bemutatót töltött fel a közösségi oldalára, hozzátéve: – Adatbiztonsági videó – tiszásoknak csak hanggal.

Magyar Nemzet
2025. 10. 08. 11:13
Kocsis Máté (Forrás: Facebook)
Szellemesen szúrt oda Magyar Péteréknek a közösségi oldalára feltöltött videójában Kocsis Máté. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője a Tisza Párt applikációjához egy ukrán nyelvű videós bemutatót töltött fel, hozzátéve: – Adatbiztonsági videó – tiszásoknak csak hanggal. 

Kocsis Máté. Forrás: Facebook

A politikus Magyar Péterék adatszivárgási botrányára utalt, emlékezetes ugyanis, hogy a párt Tisza Világ elnevezésű mobilalkalmazásából közel húszezer magánszemély adatai kerülhettek ki a világhálóra, és láthatók ott most is.

A kiszivárgott adatbázis szerint az alkalmazás adminjai, működtetői között megtalálható egy ukrán férfi, bizonyos Miroslav Tokar. A férfi ungvári, és egy olyan ukrán informatikai vállalkozásnál dolgozik, amely mobilalkalmazások fejlesztésével is foglalkozik.

Ebből arra lehet következtetni, hogy Magyar Péter ukránokkal csináltatta a Tisza telefonos applikációját, ráadásul felmerül a gyanúja annak is, hogy az össze tiszás adata ukrán kézbe került.

 

 

Borítókép: Kocsis Máté (Forrás: Facebook)

 

 

Bayer Zsolt
idezojelekMagyarország

Francesca, a tények hűséges asszonya

Bayer Zsolt avatarja

Hogy mit ugat, hörög, üvölt, pofázik a tiszás tábor, főleg ott a szósöl médiában, igazából mindegy lenne.

