Felvázolták a forgatókönyvet, ez fog történni Magyar Péterrel a választási veresége után

„Élvezd még néhány hónapig, hogy kamerák vannak körülötted, élvezd a figyelmet, mert rövidesen nem marad ebből semmi. Jobban fognak kerülni, mint a pestisest” – üzent Magyar Péternek közösségi oldalán a kormánypártok kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás a Tisza Párt elnökének a Jólvanezígy című műsorban való szereplésére reagált, amelyben Magyar Péter hangoztatta: az ember a feleségével legyen őszinte, valamint ő viselkedésében nem színészkedik, hanem önmagát adja.

Menczer Tamás azt írta, hogy ez a – már hozzá képest is – „elképesztő gátlástalanság és cinizmus”, vette rá arra, hogy megírja ezen üzenetét.

A vereséged után csak annyi marad belőled, hogy ez az ember elárulta a saját családját, ráadásul a semmiért

– írta, majd hosszasan kifejtette, milyen sors vár a Tisza Párt elnökére a választási vereség után: mivel szerinte még a saját támogatói sem szeretik, ők sem maradnak mellette. „Jó, a Tarr ott marad neked. De más nem. Bódis ír még egy-két Csipke Józsikát, aztán a liberális budapesti »értelmiség« visszafogadja. Ruszin? Ruszin mindössze annyit ért majd az egészből, hogy nem kapta meg tőled, amit akart, lefőtt a kávé, ezért baromi ideges lesz. És fegyvere van. Csak szólok” – fejtegette Menczer Tamás.

Az igazgató szerint senki nem beszél majd Magyar Péter országjárásáról, a beszédeiről és mindenki csak annyira fog emlékezni: ő az, aki elárulta a családját, aztán ugyanúgy vesztett, mint Márki-Zay Péter vagy Fekete-Győr András.

„De hozzád képest még ők is jobb megítélés alá esnek. MZP esetében mindenki tudja, hogy ápolók segítségére van szükség. Fekete-Győr meg egy külföldről irányított projekt volt, ami bebukott. Jó, ez rád is igaz. De amikor majd mutogatnak rád, nem ez lesz az első, amit mondanak. Hanem az, hogy ez az, akinek a saját családja sem volt fontos, aki még őket is elárulta. És akkor elkerülnek. Mint egy pestisest. A vereségedet néhány hónap múlva kihirdetik. De az csak formaság. Mind tudjuk, hogy már vesztettél. Valójában már régen vesztettél” – zárta üzenetét Menczer Tamás.