  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Trianon-méltatás, adózáshoz kötött szavazati jog – bicskanyitogató kijelentések a müncheni Tisza-szigetek találkozóján + videó
Magyar PétertrianonTisza Pártnemzetpolitikakülhoni magyarok

Trianon-méltatás, adózáshoz kötött szavazati jog – bicskanyitogató kijelentések a müncheni Tisza-szigetek találkozóján + videó

Elképesztő kijelentések hangoztak el a müncheni Tisza-szigetek találkozóján – hívta fel a figyelmet legújabb bejegyzésében a Tűzfalcsoport. A blog felhívta a figyelmet az augusztus 30-án és 31-én Münchenben tartott nemzetközi Tisza-szigetek találkozójára. Gáspárik Attila, Magyar Péter egyik fontos erdélyi szövetségese ott vázolta fel, hogy milyen nemzetpolitikát is várhatunk a Tisza Párttól: eszmefuttatása szerint elvennék a külhoni magyarok szavazati jogát, Wass Albert egy antiszemita náci volt, a trianoni békediktátummal pedig szerinte a magyarság egy régi vágyálma teljesült.

Magyar Nemzet
2025. 10. 05. 14:22
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Megdöbbentő tiszás nemzetpolitikai víziót vázoltak fel a müncheni Tisza-szigetek találkozóján – írta legújabb bejegyzésében a Tűzfalcsoport. A blog felhívta a figyelmet az augusztus 30-án és 31-én Münchenben tartott nemzetközi Tisza-szigetek találkozójára, ahol a meghívott előadók között volt Kéri László és felesége, Petschnig Mária Zita, Kátai István színművész, az erdélyi Kossuth Tisza-sziget tagja, és Gáspárik Attila.

Gáspárik Attila (Fotó: Haáz Vince)

A Tűzfalcsoport emlékeztet: Kátai István az „első erdélyi Tisza-sziget” alapítója, a Magyar Péter-féle „alternatív Tusványos” megálmodója és megteremtője, Gáspárik Attila pedig Magyar Péter egyik fontos erdélyi szövetségese. 

Gáspárik előadása egy olyan alternatív nemzetpolitikai víziót vázolt fel, amely részleteiben régóta megtalálható a magyar balliberális közgondolkodásban

– emeli ki az összefoglaló.

Elvennék a külhoni magyarok szavazati jogát

Gáspárik hosszasan méltatlankodott a külhoni magyarok szavazati joga miatt, majd megkérdezte: „Hogyha nem fizetsz adót, akkor miért szavazol? Mi közöd hozzá?” Gáspárik a nemzetállamot mint eszményt sem kímélte. Szerinte egy nemzetállamba nem létezhetnek kisebbségek: „Ha Románia egyszer valóban nemzetállamot építene, akkor mi, erdélyi magyarok, választhatunk: kijövünk ide (Németországba – a szerk.), olasz barátainknak mosogatni, vagy elmegyünk Magyarországra, és életem végéig (hallgathatom – a szerk.), hogy »Ja az a román, de nem lopós!«”

Célkeresztben Márai Sándor és Wass Albert

Gáspárik Attila eszmefuttatásában kitért a magyar irodalom két nagy alakjára, Márai Sándorra és Wass Albertre is. Előbbiről megjegyezte, ugyan világszinten elismert a munkássága, de úgy véli, csak egy „jó közepest” érdemelne meg. Ezután tért ki Wass Albertre, aki szerinte „tényleg nem egy jó író”, a hozzá kapcsolódó jelenség igazából nem róla, hanem a mögötte meghúzódó antiszemitizmusról szólt. 

„Tehát mi nem zsidózunk, mi wassalbertezünk. Wass Albert egy háborús bűnös a mai napig. Megpróbálták többen rehabilitálni, nem lehet”

– ecsetelte.

Az is kiderült, Gáspárik az erdélyi Kossuth-díjazottakat sem kedveli kimondottan. – Olyanok kaptak, mondjuk erdélyiek, Kossuth-díjakat, amit egy jól felszerelt újság szerkesztőségében is tíz percbe került, hogy kinyomozzuk, hogy ki ő. Hogy miért kapta, azt tudtuk, de mit csinálhatott előtte, hogy őt díjazták? – célozgatott.

Az erdélyi magyarság vezetői mint gázkamrát működtető zsidók

Kitért a magas pozíciókat betöltő erdélyi magyarokra is, személy szerint példaként említve Varga Zs. András marosvásárhelyi főbírót. – Körülbelül mint a sonderesek a második világháborúban, úgy viselkednek. (Sonderkommando: zsidó foglyokból álló egység, amelynek tagjait arra kényszerítettek, hogy részt vegyenek a gázkamrák működtetésében – a szerk.) Az RMDSZ-ről pedig úgy véli, teljes mértékben „megadta magát és teljes mértékben kiszolgálja a mai magyar hatalmat”. 

– A fő feladata mára, hogy lobbizzon a magyar vállalatoknak, hogy ők aszfaltozzanak, vagy ők javítsanak meg valamit, vagy bányásszák ki a sót valahol, most kapott egy NER-es sóbányászati engedélyt Romániában. Tehát ezt kell kilobbizniukk. Mást nem kell csináljanak – méltatlankodott, majd később Trianonról szólva kijelentette:

a békediktátummal megvalósult Magyarország régi álma, hogy egységes magyar állam legyen, kisebbségek nélkül.

A Tűzfalcsoport felhívta a figyelmet arra, hogy a müncheni Szent-Györgyi Albert Tisza-sziget Magyar Péter támogatása mellett működik, elmondásuk szerint a mai napig  „Péter-kenyérnek” hívják a Münchenből Magyar Péternek vitt, magyar liszttel készült, frissen kisütött kovászos kenyeret. 

Az általuk szervezett esemény után a felvételt szeptember 19-én hozták nyilvánosságra.

 

Borítókép: Magyar Péter és Radnai Márk (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekMagyar Péter

Csodára várva: agyhalottakból zseniket, büdösszájúakból Jézus-illatúakat varázsolnak Puzsérék

Néző László avatarja

Puzsér Róbert barátai és üzletfelei eredetileg megbékélés menetet terveztek mára, azonban az események elsodorták ezt a nemes ötletet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu