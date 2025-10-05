A Tisza új embere úgy akar emlékezni a náci bűnökre, hogy horogkeresztet tetováltat magára

„Mennyire életszerű, hogy valaki úgy akar emlékezni a náci bűnökre, hogy a bűnösök jelképét tetováltatja magára? Pont annyira, mint az, hogy a pártja ne lenne Brüsszel bábja” – mutatott rá közösségi oldalán Magyar Péter új politikusa kapcsán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Mint arról már lapunk is beszámolt, Magyar Péter a Jobbik kommunikációs fogásait alkalmazza. Most azonban úgy tűnik, nem csak PR-ötleteket koppintott az egykori radikális pártból: a horogkeresztesek is megjelentek a Tisza háza táján. A 24.hu ugyanis interjút készített a Tisza Pártot támogató Váczi Zoltán exfocistával. A show-t nem az interjú tartalma viszi el, hanem egy abban közölt fotó. Az említett felvételen

jól látható, hogy az exfocista egy náci szimbólummal büszkélkedik.

Az Index beszámolója szerint Váczi Zoltán határozottan elutasította ezt a vádat, kijelentette, hogy gyűlöli a nácikat. Bizonygatta: tetoválása személyes emlékeztető arra, hogy a holokausztot soha nem lehet megbocsátani. Elárulta, hogy nagyapja zsidó származása miatt koncentrációs táborban halt meg, ezért a tiltott jelképet viselve ő arra akar emlékezni, mit tettek a nácik.

Váczi Zoltánról azt érdemes még tudni, hogy a Békéscsaba, a Vasas és pár mérkőzés erejéig a Fradi játékosa is volt, de elfecsérelte a tehetségét. Közismert alkoholizmusa és nikotinfüggősége megakadályozta abban, hogy számottevő karriert építsen. Így csak egy „futottak még” focista lett, akire legfőképpen az alkohollal kapcsolatos anekdotái miatt emlékezhetünk.