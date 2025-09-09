Elvonási tünet? Alkoholista focistával bővült Magyar Péter szégyenpadja

Váczi köztudottan baloldali beállítottságú, az LMP-vel volt is kapcsolata, de végül nem lett belőle semmi. Most úgy tűnik, elvonási tünetei vannak, vagy csak Magyar Péter küzd káderhiánnyal, ezért ismét feltűnt a színen, és borízű, szétdohányzott hangján kritizálta a kormányt és osztott észt a Tisza-fórumon. Magyar Péter nagy szeretettel üdvözölte Váczit és figyelmesen meghallgatta.

„Azért jöttem el, mert van több válogatott labdarúgó, meg válogatott sportoló, aki át akar állni a Tiszához […], jöjjenek bátran”

(Váczi Zoltán felszólalása 1 óra 19 perctől látható.)

A magyar sportnak számos legendája, ikonja, fénylő csillaga van, Magyar Péternek még a sportolók közül is a legalja jutott.

Alkoholista, lecsúszott, kiégett focista, mint példakép, szánalmas. Ha van valaki, akit elriasztó, negatív példaként lehet mutogatni a fiatal magyar focistacsemetéknek, az pont Váczi.

Madarat tolláról, embert barátjáról.

Borítókép: Váczi Zoltán (Fotó: Hajdú D. András)

…

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!