Elvonási tünet? Alkoholista focistával bővült Magyar Péter szégyenpadja

A kilencvenes évek posványos magyar labdarúgásának hírhedt focistája jelent meg Magyar Péter hétfői vecsési fórumán. Váczi Zoltán a Békéscsaba, a Vasas és pár mérkőzés erejéig a Fradi játékosa is volt, de elfecsérelte a tehetségét.
Közismert alkoholizmusa és nikotinfüggősége megakadályozta abban, hogy számottevő karriert csináljon. Így csak egy futottak még focista lett, akire legfőképpen a piával kapcsolatos anekdotái miatt emlékezhetünk.
Az egykori labdarúgó saját maga is vallott alkoholizmusáról. Elmesélte például, hogy volt olyan meccse, amikor bejelentette, hogy nem fog játszani, és a társak a helyi vendéglátó egységből imádkozták a pályára.
Váczi köztudottan baloldali beállítottságú, az LMP-vel volt is kapcsolata, de végül nem lett belőle semmi. Most úgy tűnik, elvonási tünetei vannak, vagy csak Magyar Péter küzd káderhiánnyal, ezért ismét feltűnt a színen, és borízű, szétdohányzott hangján kritizálta a kormányt és osztott észt a Tisza-fórumon. Magyar Péter nagy szeretettel üdvözölte Váczit és figyelmesen meghallgatta.
„Azért jöttem el, mert van több válogatott labdarúgó, meg válogatott sportoló, aki át akar állni a Tiszához […], jöjjenek bátran”
(Váczi Zoltán felszólalása 1 óra 19 perctől látható.)
A magyar sportnak számos legendája, ikonja, fénylő csillaga van, Magyar Péternek még a sportolók közül is a legalja jutott.
Alkoholista, lecsúszott, kiégett focista, mint példakép, szánalmas. Ha van valaki, akit elriasztó, negatív példaként lehet mutogatni a fiatal magyar focistacsemetéknek, az pont Váczi.
Madarat tolláról, embert barátjáról.
Borítókép: Váczi Zoltán (Fotó: Hajdú D. András)
