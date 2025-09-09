idezojelek
Poszt-trauma

Elvonási tünet? Alkoholista focistával bővült Magyar Péter szégyenpadja

Váczi Zoli is megérkezett. Mi jöhet még?

Csépányi Balázs
Cikk kép: undefined
Magyar Péter káderhiány Váczi foci Tisza labdarúgás 2025. 09. 09.
Fotó: Hajdú D. András/Origo

A kilencvenes évek posványos magyar labdarúgásának hírhedt focistája jelent meg Magyar Péter hétfői vecsési fórumán. Váczi Zoltán a Békéscsaba, a Vasas és pár mérkőzés erejéig a Fradi játékosa is volt, de elfecsérelte a tehetségét. 

Váczi Zoltán az alkoholista, lecsúszott, kiégett focista, mint példakép, szánalmas (Forrás: Facebook/Vasas FC)

Közismert alkoholizmusa és nikotinfüggősége megakadályozta abban, hogy számottevő karriert csináljon. Így csak egy futottak még focista lett, akire legfőképpen a piával kapcsolatos anekdotái miatt emlékezhetünk.

Az egykori labdarúgó saját maga is vallott alkoholizmusáról. Elmesélte például, hogy volt olyan meccse, amikor bejelentette, hogy nem fog játszani, és a társak a helyi vendéglátó egységből imádkozták a pályára.

Váczi köztudottan baloldali beállítottságú, az LMP-vel volt is kapcsolata, de végül nem lett belőle semmi. Most úgy tűnik, elvonási tünetei vannak, vagy csak Magyar Péter küzd káderhiánnyal, ezért ismét feltűnt a színen, és borízű, szétdohányzott hangján kritizálta a kormányt és osztott észt a Tisza-fórumon. Magyar Péter nagy szeretettel üdvözölte Váczit és figyelmesen meghallgatta.

„Azért jöttem el, mert van több válogatott labdarúgó, meg válogatott sportoló, aki át akar állni a Tiszához […],  jöjjenek bátran” 

(Váczi Zoltán felszólalása 1 óra 19 perctől látható.)

A magyar sportnak számos legendája, ikonja, fénylő csillaga van, Magyar Péternek még a sportolók közül is a legalja jutott. 

Alkoholista, lecsúszott, kiégett focista, mint példakép, szánalmas. Ha van valaki, akit elriasztó, negatív példaként lehet mutogatni a fiatal magyar focistacsemetéknek, az pont Váczi. 

Madarat tolláról, embert barátjáról.

Borítókép: Váczi Zoltán (Fotó: Hajdú D. András)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!


 

