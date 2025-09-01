Sebestyén Balázs páros lábbal szállt a TV2 nézőibe, vérig sértette őket

Úgy látszik, Sebestyén Balázsnak is szívügye, hogy a kormányközelinek mondott TV2-t ostorozza. Ezúttal a siófoki Plázson állt színpadra mint DJ Oti lemezlovas. A Squid Game-ből ismert gyilkos baba is a show része volt.
További Poszt-trauma híreink
A piros lámpa-zöld lámpa játék szabályait Sebestyén igyekezett tolmácsolni a nézőknek, és közben keményen beleszállt a Tv2 nézőibe:
„Biztos néztetek már TikTok-videót, YouTube-videót, tudjátok, hogy mi jön. Játszani fogunk egy kicsit, jó? A szabály nagyon egyszerű, piros lámpa, zöld lámpa. […] „Értitek a szabályokat? […] Akkor okosabbak vagytok, mint egy TV2-néző, jó, gratulálok”
További Poszt-trauma híreink
Az RTL szekerét toló Sebestyén Balázs ezzel a pikírt, humorosnak szánt beszólásával hatalmas öngól lőtt, hiszen nagyon sok embert sértett vérig. Valószínű ő is érezte, hogy túllőtt a célon és a poénja után hozzátette:
„Jó, ez egy kicsit gennyes volt”
További Poszt-trauma híreink
Arról nem beszélve, hogy történetesen jóval több emberbe szállt bele, mintha az RTL nézőit sértegette volna, hiszen a TV2 szinte valamennyi szegmensben hétről hétre folyamatosan lenyomja az RTL-t nézettségben.
Ennyi!
Borítókép: Sebestyén Balázs mint DJ Oti lemezlovas (Forrás: YouTube/Képernyőkép)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A csodálatos Nyugat és az egészségügy
Bécsújhelyen pillanatnyilag 1920-an várnak szürkehályogműtétre, 2026 áprilisára van legközelebb szabad időpont.
Ezt tegyük el az utókornak!
Nyolcéves svéd kisfiút vetkőztetett le és csicskáztatott egy szomáliai migráns.
Magyar Péter úgy leégette magát, hogy az egész ország rajta röhög
Magyar Péternek már nincs szüksége a társaira ahhoz, hogy lejárassák.
Felebarátaink szeretete
A külföldről fizetett ellenségeink a jelenünk, a jövőnk, a hazánk és a felebarátaink ártalmára vannak.
VéleményváróTovább az összes cikkhez
Az EU-t be kell szántani és be kell hinteni sóval
A hazug ember örökké hazug marad
A kontinens lejtőre került
A magyar ellenállás diadala
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Nagy Ervin őrült kirohanása minden eddigi suttyóságát felülírta
Kiborult a színészóriás, úgy tűnik, mégsem lesz belőle kultuszminiszter.
Lengyel Tamás kifecsegte Magyar Péter titkát, az RTL Orbán-gyűlölő színésze mindent borított
Kiderült: már a bukásra készül a Tisza Párt.
Az öt legjobb Colin Farrell-film – Erőszakik + videó
Akció, humor és a dráma tökéletes elegye.
Havas Henrik vérig sértette Orbán Viktort, ezúttal nagyon messzire ment
Aljas húzás.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
A csodálatos Nyugat és az egészségügy
Bécsújhelyen pillanatnyilag 1920-an várnak szürkehályogműtétre, 2026 áprilisára van legközelebb szabad időpont.
Ezt tegyük el az utókornak!
Nyolcéves svéd kisfiút vetkőztetett le és csicskáztatott egy szomáliai migráns.
Magyar Péter úgy leégette magát, hogy az egész ország rajta röhög
Magyar Péternek már nincs szüksége a társaira ahhoz, hogy lejárassák.
Felebarátaink szeretete
A külföldről fizetett ellenségeink a jelenünk, a jövőnk, a hazánk és a felebarátaink ártalmára vannak.