Poszt-trauma

Sebestyén Balázs páros lábbal szállt a TV2 nézőibe, vérig sértette őket

„Jó, ez egy kicsit gennyes volt”

Úgy látszik, Sebestyén Balázsnak is szívügye, hogy a kormányközelinek mondott TV2-t ostorozza. Ezúttal a siófoki Plázson állt színpadra mint DJ Oti lemezlovas. A Squid Game-ből ismert gyilkos baba is a show része volt. 

Sebestyén Balázs
Borítókép: Sebestyén Balázs a HVG közéleti podcastja, a Fülke extra vendégeként

A piros lámpa-zöld lámpa játék szabályait Sebestyén igyekezett tolmácsolni a nézőknek, és közben keményen beleszállt a Tv2 nézőibe:

„Biztos néztetek már TikTok-videót, YouTube-videót, tudjátok, hogy mi jön. Játszani fogunk egy kicsit, jó? A szabály nagyon egyszerű, piros lámpa, zöld lámpa. […] „Értitek a szabályokat? […] Akkor okosabbak vagytok, mint egy TV2-néző, jó, gratulálok”

Az RTL szekerét toló Sebestyén Balázs ezzel a pikírt, humorosnak szánt beszólásával hatalmas öngól lőtt, hiszen nagyon sok embert sértett vérig. Valószínű ő is érezte, hogy túllőtt a célon és a poénja után hozzátette:

„Jó, ez egy kicsit gennyes volt”

Arról nem beszélve, hogy történetesen jóval több emberbe szállt bele, mintha az RTL nézőit sértegette volna, hiszen a TV2 szinte valamennyi szegmensben hétről hétre folyamatosan lenyomja az RTL-t nézettségben. 

Ennyi!

Borítókép: Sebestyén Balázs mint DJ Oti lemezlovas (Forrás: YouTube/Képernyőkép)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

