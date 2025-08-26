idezojelek
Oscar-díjas magyar rendező kevert le egy hatalmas pofont a baloldalnak

Tiszta, világos beszéd.

2025. 08. 26.
Fotó: Vajda László/MTI

Nemes Jeles László, a Saul fia című film rendezője adott interjút az Indexnek. Az Oscar-díjas rendező számos dologról beszélt az interjúban, a magyar film helyzetétől az új filmjén át egészen a közéleti kérdésekig. 

Oscar-díjas magyar rendező, Nemes Jeles László
Nemes Jeles László az Árva forgatásán (Fotó: Barakonyi Szabolcs)

Nemes Jeles meglepő véleményt mondott az Európában tapasztalható, egyre nagyobb méreteket öltő antiszemitizmusról, amiért gyakorlatilag a baloldalt tette felelőssé:

„Azt látom, hogy az antiszemitizmus a baloldali progresszivizmus irányából jön, és a szép gondolatok köntösébe bújtatva trendivé is válik. Sok időt töltök Párizsban, ahol felnőttem, és Londonban is, az ottani zsidó barátaim kivétel nélkül arról számolnak be, hogy ilyen mértékű antiszemitizmust még nem tapasztaltak a saját életükben. Jelek, diskurzusok, agresszió formájában jelentkezik a nagyvárosokban, miközben virágzik az importált politikai iszlámban. Civilizációs háborút látok ebben.”

Kemény szavak a fiatal rendezőtől. 

Orbán Viktor még júliusban a Harcosok Klubjába küldött üzenetet Erdélyből az ír Kneecap zenekar kitiltása kapcsán, amelyben világossá tette hazánk álláspontját:

Gyűlölködő rasszisták, antiszemiták, a terroristákat éltetők nem jöhetnek Magyarországra. Nekünk világos szabályaink vannak – fogalmazott a kormányfő.

Tiszta, világos beszéd. 

A miniszterelnök nyomatékosította, négy területen mondunk határozott nemet: 

NEM a háborúra. NEM a bevándorlásra. NEM a genderre. És NEM a gyűlölködő rasszistákra is.

Nemes Jeles László bátor szavaiból kiderült, hogy már sokan látják, tapasztalják a művészvilágban is, hogy a progresszív baloldal a szakadék felé vezeti Európát.

Az utolsó órában vagyunk!

Borítókép: Nemes Jeles László (Fotó: Vajda László/MTI)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

