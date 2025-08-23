Havas Henrik agymenésén nevet az egész internet, bohócot csinált magából

Havas előkerült. Titkon bíztam benne, hogy visszavonul és csak magában fortyog, de nem így történt. Így folytatta a saját nimbuszának a teljes felszámolását. Azt már megszokhattuk, hogy a pökhendi újságíró rendszeresen osztja az észt a Facebook-oldalán.
Többször megírtuk a baloldal egyik leghangosabb megmondóemberéről, hogy már csak úgy tud a média vérkeringésében maradni, ha minden egyes posztjában a kormányt vagy valamilyen kormányközeli közéleti személyiséget alpári módon gyaláz, belerúg ismert magyar sportolókba, vagy éppen a népszerűség érdekében szebbnek mondja magát még Alain Delonnál is.
Nagyképű, önfényező megszólalásai egyre szánalmasabbak. Rendszeresen elmeséli, hogy ő mennyi pénzt keresett, micsoda szerződései voltak, Tenerifén vett magának nyaralót, dúskál a pénzben és természetesen mindezt a zsenialitásának köszönheti.
Ellenszenvesek ezek a posztjai, nem vitás, azonban legalább konzekvensen vitte ezt a pénzéhes, mindenhez is értő, fellengzős karaktert, pont azért, mert ez a lényéből fakadt.
Azonban Havas tanár úr ezúttal túllőtt a célon, túltolta az arcoskodást, a Facebook-oldalán a következőt írta:
„Tényleg nem értem, miért nem kérnek tőlem tanácsot. Pro bono vállalom. Na, abban biztos vagyok, hogy Orbán meg a sleppje magyarul se tudja, hogy mit jelent az, hogy ingyen.”
Az önfényezés ezúttal sem maradt el, vicces akart lenni, előrángatta egy régi poénját, de nagyon nem jött neki össze. Pont ő írja azt bárkiről, hogy nem ismeri az ingyen fogalmát? Ez már mindennek a teteje! Ő, aki minden forintért lehajolt egész életében, különböző gagyi show-műsorokban Fekete Pákóval mórikált.
Nevetséges. De legalább ezen az újabb silány mondásán jót derült az egész internet.
Még jó, hogy azt nem meséli el, hogy milyen volt, amikor király volt és tüzet adott a sárkánynak.
Azért mindennek van határa, még a nagyképűségnek is.
Hiába, a stílus, maga az ember.
Borítókép: Havas Henrik (Fotó: Képernyőkép – YouTube)
