idezojelek
Poszt-trauma

Havas Henrik agymenésén nevet az egész internet, bohócot csinált magából

Ez még viccnek is gyenge volt.

Csépányi Balázs avatarja
Csépányi Balázs
Cikk kép: undefined
HavasFacebookarcoskodásbohóc 2025. 08. 23. 6:06

Havas előkerült. Titkon bíztam benne, hogy visszavonul és csak magában fortyog, de nem így történt. Így folytatta a saját nimbuszának a teljes felszámolását. Azt már megszokhattuk, hogy a pökhendi újságíró rendszeresen osztja az észt a Facebook-oldalán. 

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Havas Henrik
Havas Henrik  – (Fotó: Képernyőkép)

Többször megírtuk a baloldal egyik leghangosabb megmondóemberéről, hogy már csak úgy tud a média vérkeringésében maradni, ha minden egyes posztjában a kormányt vagy valamilyen kormányközeli közéleti személyiséget alpári módon gyaláz, belerúg ismert magyar sportolókba, vagy éppen a népszerűség érdekében szebbnek mondja magát még Alain Delonnál is.

Nagyképű, önfényező megszólalásai egyre szánalmasabbak. Rendszeresen elmeséli, hogy ő mennyi pénzt keresett, micsoda szerződései voltak, Tenerifén vett magának nyaralót, dúskál a pénzben és természetesen mindezt a zsenialitásának köszönheti. 

Ellenszenvesek ezek a posztjai, nem vitás, azonban legalább konzekvensen vitte ezt a pénzéhes, mindenhez is értő, fellengzős karaktert, pont azért, mert ez a lényéből fakadt. 

Azonban Havas tanár úr ezúttal túllőtt a célon, túltolta az arcoskodást, a Facebook-oldalán a következőt írta:

„Tényleg nem értem, miért nem kérnek tőlem tanácsot. Pro bono vállalom. Na, abban biztos vagyok, hogy Orbán meg a sleppje magyarul se tudja, hogy mit jelent az, hogy ingyen.”

Az önfényezés ezúttal sem maradt el, vicces akart lenni, előrángatta egy régi poénját, de nagyon nem jött neki össze. Pont ő írja azt bárkiről, hogy nem ismeri az ingyen fogalmát? Ez már mindennek a teteje! Ő, aki minden forintért lehajolt egész életében, különböző gagyi show-műsorokban Fekete Pákóval mórikált.

Nevetséges. De legalább ezen az újabb silány mondásán jót derült az egész internet.

Még jó, hogy azt nem meséli el, hogy milyen volt, amikor király volt és tüzet adott a sárkánynak.

Azért mindennek van határa, még a nagyképűségnek is.

Hiába, a stílus, maga az ember.

Borítókép: Havas Henrik (Fotó: Képernyőkép – YouTube)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelektűzijáték

Éljen gusztus 20., kotmányunk ünnepe!

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekDe Gaulle

Orbán Viktor De Gaulle szerepében

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekEurópa

A sokszínűség idiótái

Szentesi Zöldi László avatarja
Szentesi Zöldi László
idezojelekJókai Mór

Jókai Mór megpihen

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekMagyar Péter

Karácsony kitúrná a tiszás szektavezért

Megyeri Dávid avatarja

A főpolgármester nem értékeli kellőképpen azt, hogy a Tisza szekta fővezére folyamatosan szívességet tesz neki.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu