Havas Henrik agymenésén nevet az egész internet, bohócot csinált magából

Ellenszenvesek ezek a posztjai, nem vitás, azonban legalább konzekvensen vitte ezt a pénzéhes, mindenhez is értő, fellengzős karaktert, pont azért, mert ez a lényéből fakadt.

Azonban Havas tanár úr ezúttal túllőtt a célon, túltolta az arcoskodást, a Facebook-oldalán a következőt írta:

„Tényleg nem értem, miért nem kérnek tőlem tanácsot. Pro bono vállalom. Na, abban biztos vagyok, hogy Orbán meg a sleppje magyarul se tudja, hogy mit jelent az, hogy ingyen.”

Az önfényezés ezúttal sem maradt el, vicces akart lenni, előrángatta egy régi poénját, de nagyon nem jött neki össze. Pont ő írja azt bárkiről, hogy nem ismeri az ingyen fogalmát? Ez már mindennek a teteje! Ő, aki minden forintért lehajolt egész életében, különböző gagyi show-műsorokban Fekete Pákóval mórikált.