Havas Henrik elszabadult, Milák Kristófot is betámadta, nem tud leállni

Erre a bejegyzésre muszáj volt reagálni. Félix úgy volt vele, hogy meg kell mutatni az olvasóknak, hogy Havas milyen körmönfontan, ravaszul akarja befolyásolni a közvéleményt. Azonban közben az élet úgy hozta, hogy Havas ismét kimutatta a foga fehérjét, ezúttal friss olimpiai bajnokunkat, büszkeségünket, Milák Kristófot tette fel a céltáblájára. Tehát elnézést az olvasoktól, de Félixnek erre is riposztoznia kell, nincs mese. Idézzük fel mi is történt:

– Van egy olimpiai bajnokunk, világcsúcstartónk, és nem tudunk róla semmit, mert elzárkózik és rejtélyeskedik – mondta a Frisshírek podcastben Havas Henrik, aki Serényi Péter sportújságíróval Milák Kristófról is beszélgetett. A Mandiner beszámolója szerint Havas megkérdezte Serényitől:

– Normális ez a gyerek szerinted?

Serényi erre azt felelte: szerinte a szó szoros értelmében véve nem az. – Nem normális. Most már azt is mondják rá, hogy autista. Hogy ez így van-e vagy sem, azt orvosokra bíznám, hogy állapítsák meg – mondta okoskodva.