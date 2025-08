Magyar Péter miatt borult a bili, egymást lövik a baloldalon

Magyar Péter lába alól húznák ki a szőnyeget

Mindenki mindenkit fel akar zabálni, és mindenki mindenkire lövöldözik, amióta nyilvánvalóvá vált a Tisza Párt sebezhetősége és gyengesége. Magyar Péter vaktában lövöldözni kezdett Dobrev Klára felé, de a DK vezére sem hagyja magát. Ezek ketten többek között azon vitáznak, ki is a hazaáruló valójában.

A kérdés egyébként tényleg nehéz: az, aki a külhoni magyarokat csípőből gyűlöli és kizárná a nemzetből, vagy az, akinek az emberei elmondják Brüsszelben, hogy nekik a magyarok ellen kell dolgozniuk a napi betevőért…?

Az előző messiásjelölt, Márki-Zay Péter is beszállt a buliba, aki Dobrev Klára szerelmi életébe ugrott egy hasast, mire válaszul Dobrev nem volt rest visszadobálni a kölcsöntéglát a szebb napokat is látott Márki-Zaynak. Ehhez a társasághoz köszönt be Pottyondy Edina is, aki csak azért nem bukott meg, mert nem volt honnan, ennek ellenére rendre meg tudja bolygatni a baloldali méhkast. Pottyondi nem teszi meg azt a szívességet, hogy kinéz egyetlen szereplőt, ő egy gépfegyverrel érkezett, és akit csak meglát, azonnal tüzet nyit.

Nos, kinek ismerős, ami most történik? Az előző két-három választás előtt ugyanezt a műsort láthatta egy egész ország: gyűlölik egymást, majd megegyeznek abban, hogy közösen kell leváltani a kormányt, végül a mézeshetek után élve falják fel egymást a baloldalon, miközben Brüsszelben csak fogják a fejüket.