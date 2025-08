Lendvai Ildikó hatalmas öngólt lőtt az Orbán-gyűlölők társaságának

Hosszú évek óta vizionálják Orbán Viktor bukását és eddig rendre vert seregként kellett elkullogniuk. Most, hogy ismét egy választás közeleg a bolsevik, partizán vér buzogni kezdett a két levitézlett politikusban és egymást túllicitálva igyekezték bizonyítani a nézőknek, hogy most jött el az idő, most megbukik a kormány.

Csillag István elvtárs szerint a tusványosi beszéd a fogatlan oroszlán beszéde volt. Ő egy igazi szakértő, nem vitás, minden szava arany.