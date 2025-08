Hadházy Ákos kemény balegyenest vitt be Magyar Péternek

Mint ismert a zuglói egyéni választókerületben nagy adok-kapok várható a baloldali jelöltállítás során, hiszen Hadházy is szeretne indulni és Magyarnak is lesz feltehetően jelöltje, legalább is azt ígérte. Hadházy ezzel a beszólásával kemény balegyenest vitt be Magyarnak, gyakorlatilag populistának nevezte. Illetve gyakorlatilag belengette egy párt létrehozását is.

Egyre több baloldali megmondóember bírálja Magyar Pétert. Szintén a KlikkTV-ben Békesi László, egykori pénzügyminiszter bírálta Magyar Péter gazdasággal kapcsolatos kinyilatkoztatásait.