„Kígyónak lábsó, madaraknak fogsor”

Boldogan énekeltük nem is olyan régen a Dr. Bubó főcímdalát, s erről sem gondoltuk, hogy maga lesz a rögvalóság. Csakúgy, mint a Bryan élete ikonikus jelenete a szülni óhajtó férfiról, s a teljes abszurditásból levont végkövetkeztetésből: „Rendben van, nem tudsz szülni, hiszen nincsen méhed, de jogod van hozzá, hogy szülhess! Úgyhogy mostantól harcolni fogunk a jogodért!” Vinnyogva röhögtünk a Bem mozi kádárjános-szagú nézőterén, s ha akkor valaki a fülünkbe súgja, hogy „ne röhögjetek, negyven év múlva ez lesz a valóság, ez lesz a Nyugat”, akkor bizony még időben emigrálok Mongóliába, vagy ha maradok, hát erősen elhatározom, Magyarországon ezt a világot soha, de soha.

Maradtam, elhatároztam. És naponta jön szembe egy újabb soha. És akkor most tessék nagyon figyelni, megpróbálom elmagyarázni!

Van egy apácarend az Egyesült Államokban, úgy hívják őket, hogy Little Sisters of the Poor, a Szegények Kis Nővérei, értelemszerűen katolikusok és a szegények gyámolítása a céljuk. És – talán nem árt megismételni – apácák. A-pá-cák! Ha ezt megjegyeztük, lépjünk tovább.

Van az Egyesült Államoknak két állama, New Jersey és Pennsylvania. New Jersey kormányzója Phil Murphy, a rend kedvéért jegyezzük meg, hogy demokrata párti. Pennsylvania kormányzója Joshua David Shapiro, a rend kedvéért jegyezzük meg, hogy a Demokrata Párt tagja, s mint párttag, 2017 és 2023 között Pennsylvania államügyésze volt.

Ha ezt is megjegyeztük, ismét lépjünk tovább.

Donald Trump még első elnöksége idején létrehozott egy vallási és lelkiismereti szabályt, amely bizonyos csoportokat mentesített bizonyos egészségügyi hozzájárulások megfizetése alól, így például az apácarendeket mentesítette a megfizethető egészségügyi ellátásról szóló törvény fogamzásgátlókra és az abortuszra vonatkozó előírásainak betartása alól.

És ekkor megérkezett New Jersey és Pennsylvania állam, és bíróságon támadta meg ezt a szabályt. És most, egy lassan tíz éve húzódó kafkai és orwelli per egyik állomásaként egy szövetségi bíró ítéletet hozott, amely szerint igenis New Jerseynek és Pennsylvaniának van igaza, és az apácarendnek ezentúl „biztosítania kell az abortuszt és a fogamzásgátlókat alkalmazottjai számára, és ezt egy egészségügyi tervben is közzé kell tennie”. És értelemszerűen fizetnie kell mindezért.