Fleck Zoltán az ELTE jogi karán tanít.
Fleck Zoltán immár sokadszorra fejti ki abbéli nézeteit, hogy alkotmányos puccsot akar végrehajtani, és nem riad vissza az államrend erőszakos megdöntésétől sem.
A kettő együtt nem megy.
Sokadszorra kérdezem: mit keres ez az aljas gazember az ELTE katedráján? Ráadásul a jogi karon?
Követelem, hogy takarítsák el onnan!
https://magyarnemzet.hu/belfold/2026/01/alkotmanyos-puccsrol-beszeltek-az-egyik-tisza-sziget-eloadasan
