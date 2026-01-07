Fleck Zoltán az ELTE jogi karán tanít.

Fleck Zoltán immár sokadszorra fejti ki abbéli nézeteit, hogy alkotmányos puccsot akar végrehajtani, és nem riad vissza az államrend erőszakos megdöntésétől sem.

A kettő együtt nem megy.

Sokadszorra kérdezem: mit keres ez az aljas gazember az ELTE katedráján? Ráadásul a jogi karon?

Követelem, hogy takarítsák el onnan!

https://magyarnemzet.hu/belfold/2026/01/alkotmanyos-puccsrol-beszeltek-az-egyik-tisza-sziget-eloadasan