Abszurd: apácarendet köteleznének arra, hogy biztosítsa az abortusz és a fogamzásgátlás költségeit az alkalmazottjainak

Egy amerikai szövetségi bíró a Little Sisters of the Poor katolikus apácarend, valamint a Trump-kormányzat vallási lelkiismereti szabálya ellen döntött, és Pennsylvania és New Jersey mellé állt az apácák elleni perben.
A bíró közölte:
a katolikus szervezetnek biztosítania kell az abortuszt és a fogamzásgátlókat alkalmazottjaiknak, és ezt egy egészségügyi tervben is közzé kell tenni.
Az apácarend fellebbezni fog a bírósági döntés ellen – írja a The Post Millennial hírportál.
Az államok évek óta próbálkoznak, hogy a katolikus szervezetet arra kényszerítsék, hogy az abortuszt és a fogamzásgátlókat biztosítsák alkalmazottjaiknak. Két legfelsőbb bírósági ítélet is született a vallási csoport javára, de ezzel nem értek véget a megpróbáltatásaik. A Barack Obama korábbi demokrata elnök által kinevezett Wendy Beetlestone bíró az idős szegényeket segítő vallási csoport ellen döntött.
Egy, a vallásszabadságért küzdő jogi érdekvédelmi csoport, a Becket az üggyel kapcsolatban a következőt írta az X közösségi oldalon:
Egy országos ítéletben, amely a Trump-kormány vallási lelkiismereti szabályát támadta, egy szövetségi kerületi bíróság ma a Little Sisters of the Poor ellen döntött. A bíróság Pennsylvania és New Jersey mellé állt évek óta tartó erőfeszítéseikben, hogy a Little Sisters of the Poort arra kényszerítsék, hogy fogamzásgátló- és abortuszfedezetet biztosítsanak egészségügyi terveikben. A mai ítélet életben tartja ezt az erőfeszítést, de a nővérek megfogadták, hogy fellebbeznek a döntés ellen.
A Becket honlapján részletesen ismerteti, hogy
az apácák 2017 óta küzdenek egy teljesen abszurd és értelmetlen pereskedéssel.
Az ítélet kimondta, hogy az első Trump-kormány idején létrehozott vallási lelkiismereti szabály, amely mentesítette az olyan csoportokat, mint az apácarend a megfizethető egészségügyi ellátásról szóló törvény fogamzásgátlókra és abortuszra vonatkozó előírásának betartása alól, és amelyet a 2020-as legfelsőbb bírósági ügyben is helybenhagytak, „önkényes [és] szeszélyes” volt. A bíróság kijelentette, hogy ítéletük teljes egészében hatályon kívül helyezte a mentességeket.
