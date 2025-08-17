apácabíróságabortusz

Abszurd: apácarendet köteleznének arra, hogy biztosítsa az abortusz és a fogamzásgátlás költségeit az alkalmazottjainak

Egészen abszurd helyzet állt elő az Egyesült Államokban. Egy apácarend majdnem tíz éve küzd azért, hogy ne kelljen fogamzásgátlásért és abortuszért költségtérítést fizetniük az alkalmazottjaiknak.

Magyar Nemzet
2025. 08. 17. 6:20
Illusztráció Fotó: FREDERIC PETRY Forrás: Hans Lucas
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy amerikai szövetségi bíró a Little Sisters of the Poor katolikus apácarend, valamint a Trump-kormányzat vallási lelkiismereti szabálya ellen döntött, és Pennsylvania és New Jersey mellé állt az apácák elleni perben. 

Az apácák teljesen érthetetlen okokból már majdnem tíz éve járnak a bíróságra
Az apácák teljesen érthetetlen okokból már majdnem tíz éve járnak a bíróságra. A kép illusztráció (Fotó: AFP)

A bíró közölte: 

a katolikus szervezetnek biztosítania kell az abortuszt és a fogamzásgátlókat alkalmazottjaiknak, és ezt egy egészségügyi tervben is közzé kell tenni.

Az apácarend fellebbezni fog a bírósági döntés ellen – írja a The Post Millennial hírportál. 

Az államok évek óta próbálkoznak, hogy a katolikus szervezetet arra kényszerítsék, hogy az abortuszt és a fogamzásgátlókat biztosítsák alkalmazottjaiknak. Két legfelsőbb bírósági ítélet is született a vallási csoport javára, de ezzel nem értek véget a megpróbáltatásaik. A Barack Obama korábbi demokrata elnök által kinevezett Wendy Beetlestone bíró az idős szegényeket segítő vallási csoport ellen döntött.

Egy, a vallásszabadságért küzdő jogi érdekvédelmi csoport, a Becket az üggyel kapcsolatban a következőt írta az X közösségi oldalon: 

Egy országos ítéletben, amely a Trump-kormány vallási lelkiismereti szabályát támadta, egy szövetségi kerületi bíróság ma a Little Sisters of the Poor ellen döntött. A bíróság Pennsylvania és New Jersey mellé állt évek óta tartó erőfeszítéseikben, hogy a Little Sisters of the Poort arra kényszerítsék, hogy fogamzásgátló- és abortuszfedezetet biztosítsanak egészségügyi terveikben. A mai ítélet életben tartja ezt az erőfeszítést, de a nővérek megfogadták, hogy fellebbeznek a döntés ellen.

A Becket honlapján részletesen ismerteti, hogy 

az apácák 2017 óta küzdenek egy teljesen abszurd és értelmetlen pereskedéssel. 

Az ítélet kimondta, hogy az első Trump-kormány idején létrehozott vallási lelkiismereti szabály, amely mentesítette az olyan csoportokat, mint az apácarend a megfizethető egészségügyi ellátásról szóló törvény fogamzásgátlókra és abortuszra vonatkozó előírásának betartása alól, és amelyet a 2020-as legfelsőbb bírósági ügyben is helybenhagytak, „önkényes [és] szeszélyes” volt. A bíróság kijelentette, hogy ítéletük teljes egészében hatályon kívül helyezte a mentességeket.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekDeutsch Tamás

Hernádi Judit lánya csúnyán nekiment Deutsch Tamásnak, fájt neki az igazság

Felhévizy Félix avatarja

Önérzet az van.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.