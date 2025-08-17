Abszurd: apácarendet köteleznének arra, hogy biztosítsa az abortusz és a fogamzásgátlás költségeit az alkalmazottjainak

Egy amerikai szövetségi bíró a Little Sisters of the Poor katolikus apácarend, valamint a Trump-kormányzat vallási lelkiismereti szabálya ellen döntött, és Pennsylvania és New Jersey mellé állt az apácák elleni perben.

Az apácák teljesen érthetetlen okokból már majdnem tíz éve járnak a bíróságra. A kép illusztráció (Fotó: AFP)

A bíró közölte:

a katolikus szervezetnek biztosítania kell az abortuszt és a fogamzásgátlókat alkalmazottjaiknak, és ezt egy egészségügyi tervben is közzé kell tenni.

Az apácarend fellebbezni fog a bírósági döntés ellen – írja a The Post Millennial hírportál.

Az államok évek óta próbálkoznak, hogy a katolikus szervezetet arra kényszerítsék, hogy az abortuszt és a fogamzásgátlókat biztosítsák alkalmazottjaiknak. Két legfelsőbb bírósági ítélet is született a vallási csoport javára, de ezzel nem értek véget a megpróbáltatásaik. A Barack Obama korábbi demokrata elnök által kinevezett Wendy Beetlestone bíró az idős szegényeket segítő vallási csoport ellen döntött.

Egy, a vallásszabadságért küzdő jogi érdekvédelmi csoport, a Becket az üggyel kapcsolatban a következőt írta az X közösségi oldalon:

Egy országos ítéletben, amely a Trump-kormány vallási lelkiismereti szabályát támadta, egy szövetségi kerületi bíróság ma a Little Sisters of the Poor ellen döntött. A bíróság Pennsylvania és New Jersey mellé állt évek óta tartó erőfeszítéseikben, hogy a Little Sisters of the Poort arra kényszerítsék, hogy fogamzásgátló- és abortuszfedezetet biztosítsanak egészségügyi terveikben. A mai ítélet életben tartja ezt az erőfeszítést, de a nővérek megfogadták, hogy fellebbeznek a döntés ellen.

The Little Sisters of the Poor are an order of Catholic nuns who have cared for the elderly poor for nearly 200 years. They have been in court for over fourteen years, fighting for protection from the contraception mandate which requires them either provide services like the… — BECKET (@becketfund) August 13, 2025

A Becket honlapján részletesen ismerteti, hogy

az apácák 2017 óta küzdenek egy teljesen abszurd és értelmetlen pereskedéssel.

Az ítélet kimondta, hogy az első Trump-kormány idején létrehozott vallási lelkiismereti szabály, amely mentesítette az olyan csoportokat, mint az apácarend a megfizethető egészségügyi ellátásról szóló törvény fogamzásgátlókra és abortuszra vonatkozó előírásának betartása alól, és amelyet a 2020-as legfelsőbb bírósági ügyben is helybenhagytak, „önkényes [és] szeszélyes” volt. A bíróság kijelentette, hogy ítéletük teljes egészében hatályon kívül helyezte a mentességeket.

