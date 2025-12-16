idezojelek
Poszt-trauma

Hatalmas a balhé, Gyurcsány bizalmi embere nekiesett Lendvai Ildikónak

Vihar a baloldalon.

Csépányi Balázs avatarja
Csépányi Balázs
lendvai ildikó gyurcsány ferenc mszp Gréczy Zsolt Magyar Péter
Ahogy közelednek a választások, egyre furább dolgok történnek. A napokban az MSZP egykori elnöke, Lendvai Ildikó kijelentette, hogy kemény és vastag igennel szavaz Magyar Péterékre jövőre.

Gyurcsány, Gréczy, Lendvai, Magyar
Gréczy Zsolt és Gyurcsány Ferenc (Forrás: Facebook)

Mint ismert Lendvai Ildikó a rendszerváltás előtt tagja volt a Magyar Szocialista Munkáspártnak, és fontos tisztségeket töltött be az MSZMP Központi Bizottságának tudományos, közoktatási és kulturális osztályán. Már több mint egy évtizede nem vállal politikai tisztséget, de rendszeresen kifejti véleményét közéleti kérdésekben.

Egykori elvtársa és harcostársa Gréczy Zsolt a Facebook oldalán esett neki a hajdani cenzorasszonynak:

„Nyilatkozott az MSZP korábbi elnöke és frakcióvezetője. Azt mondta Dull Szabolcsnak, hogy a Tiszára fog szavazni. Azt is mondta, hogy nem baj, ha nincsenek szakértői, majd lesz a választás után. Majd odaszegődnek. Én pedig arra gondolok, hogy 4 éve meg Márki-Zay Péterben hitt. Minden idők legnagyobb fideszes kétharmada lett. Valahogy szimpatikusak neki a korábbi fideszesek. Érdekes, amikor az MSZP korábbi elnöke arra szavaz, aki bocskaiban Wass Albertet szaval. Arra, aki szerint Gyurcsány és Orbán ugyanaz. Tényleg ezt gondolja Lendvai Ildikó? De hát, frakcióvezetője voltál, és tőle vetted át az MSZP elnökségét. Akkor lett az első fideszes kétharmad. Arra szavaz, aki szétveri a fővárosi közgyűlést, aki nem támogatja az orosz szankciókat az Európai Parlamentben? Aki lehallgatta és zsarolta a saját feleségét? Az nem indok, ha valaki azt mondja, neki van esélye. Annak van esélye, akire szavazol. Ilyenkor érti meg az ember, miért az lett az MSZP sorsa, ami. És néhány liberális közírót olvasva az SZDSZ-é, ami. És ez szomorú.” 

Nagyon kevés dologban értek egyet Gyurcsány Ferenc egykori táskahordozójával, de most azt kell mondanom, teljesen igaza van. A bukott, régi komcsi és libsi figurák mind Magyar Péter mögé álltak, abban a reményben, hogy esetleg kapnak majd egy jól fizető, himi-humi tanácsadói állást, ha győzne Magyar Péter.

Szánalmas. 

Ismét bebizonyosodott, hogy összenő, ami összetartozik. Ezek ugyanazok, nincs mese.

Borítókép: Lendvai Ildikó (Fotó: Képernyőkép - YouTube)

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekAmerika

Amerika saját képére formálja a focit

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojeleklatin-amerikai kultúra

Csillag született a messzi távolban

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekgenderlobbi

Szakállas nők és bojkott az Eurovízión

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekpolitika

Az erőszakról másképpen

Megyeri Dávid
idezojeleknépszövetség

A svájci bankárok megbíznak bennünk

Megyeri Dávid avatarja

Az Ébredő Magyarok Egyesületének parlamenti képviselője, Eckhardt Tibor egyenruhát akar terveztetni a tagjaiknak, amihez fokos is járna, ám a kormányfő környezetéből közlik: sohasem járulnak hozzá.

