Magyar Pétert már a gagyiboltban is leárazták, kifutó tétel lett

Csépányi Balázs avatarja
Csépányi Balázs
orbán viktormohácstisza párthadházy ákosalapjogokért központMagyar Péter 2025. 12. 15. 5:20
A hétvégén ismét bizonyosságot nyert, hogy Magyar Péternek és a Tisza Pártnak vége van. A DKP ezen a héten Mohácson tartotta a háborúellenes nagygyűlését. Csodálatos, felemelő volt a hangulat, profi a szervezés, és  mint mindig, most is telt ház előtt tartott pódiumbeszélgetést a miniszterelnök. 

Magyar Péter, Orbán Viktor
Orbán Viktor Mohácson (Fotó: Kurucz Árpád)

Orbán Viktor ezúttal is nagyon izgalmas dolgokról beszélt, magával ragadta a közönséget. Újdonság volt az elmúlt hetek rendezvényeihez képest, hogy ezúttal nem szervezett rá az eseményre Magyar Péter, aki szolgai módon majmolva eddig mindig a miniszterelnököt, ugyanoda szervezte a szánalmas tüntetéseit. Inába szállt a bátorsága, Mohácsra már nem jött el, mert csak leégette volna magát. 

Nagyon úgy tűnik, hogy végre valóban kidurrant a Tisza Párt hazugságokkal és gyűlölettel telefújt lufija. Novembert és az őszi kampányidőszakot is a Fidesz nyerte, a Tisza pedig tartósan csúszós lejtőre került, ez egyértelműen fordult a nyár előtti trendhez képest – derült ki az Alapjogokért Központ havi napirendelemzése és kutatásösszegzése alapján. 

trendforduló egyik fő mozgatórugója, hogy nyár vége óta uralja a közbeszédet a jobboldal nemzetstratégiai kérdésként kezelt témái közül a háború békepárti lezárását sürgető tárgyalássorozat, a rezsicsökkentés fenntartását lehetővé tevő magyar–amerikai–orosz megállapodások, valamint az európai szinten egyedülálló adócsökkentésre fókuszáló kormányzati döntések.

Ott tartunk, hogy ma már a kormány legnagyobb kritikusai, a két véresszájú megmondóember, Hadházy Ákos és Puzser Róbert is lemondóan nyilatkozott a Tisza Párt kilátásait illetően.

Ráadásul a piac is beárazta Magyar Pétert, mert az egyik, mindenféle kacatot áruló online webshopban árult Magyar Péter mellszobrocskát 20 százalékkal leárazták.

Magyar Péter, Orbán Viktor
Fotó: Képernyőfotó

Úgy látszik, a Tisza Párt elnöke már a gagyiboltban is lejárt tétel lett.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Havran Zoltán)

