Magyar Pétert már a gagyiboltban is leárazták, kifutó tétel lett

Orbán Viktor ezúttal is nagyon izgalmas dolgokról beszélt, magával ragadta a közönséget. Újdonság volt az elmúlt hetek rendezvényeihez képest, hogy ezúttal nem szervezett rá az eseményre Magyar Péter, aki szolgai módon majmolva eddig mindig a miniszterelnököt, ugyanoda szervezte a szánalmas tüntetéseit. Inába szállt a bátorsága, Mohácsra már nem jött el, mert csak leégette volna magát.

Nagyon úgy tűnik, hogy végre valóban kidurrant a Tisza Párt hazugságokkal és gyűlölettel telefújt lufija. Novembert és az őszi kampányidőszakot is a Fidesz nyerte, a Tisza pedig tartósan csúszós lejtőre került, ez egyértelműen fordult a nyár előtti trendhez képest – derült ki az Alapjogokért Központ havi napirendelemzése és kutatásösszegzése alapján.