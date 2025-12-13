Orbán Viktor: Arra szerződtem, hogy megváltoztassam a sorsunkat!

Rendkívüli

Mohácson, a háborúellenes nagygyűlésen kérdezik a miniszterelnököt. Kövesse nálunk élőben!

Munkatársunktól
2025. 12. 13. 11:56
Fotó: Kurucz Árpád
Andor Éva kérdezi a mohácsi háborúellenes gyűlésen Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét. – Északról délre haladva egyre jobban! – válaszolta Orbán Viktor arra a felvetésre, hogy mindenhol ekkora ovációval fogadják-e. A miniszterelnök elmondta, hogy Budapesten él, habár Felcsúton szeretne, majd hozzáfűzte, hogy soha nem bántották még fizikailag, ami a mai világban nagy dolog. Beszólni sem szoktak neki, de van olyan, hogy nem köszönnek, de olyan is, hogy látja, hogy valaki elfordul, vagy lejelzi, hogy véletlenül vannak egy helyen. – Összességében viszont azt tudom mondani, sokkal jobb lelki állapotban vagyunk a való életben, mint a közösségi médiában – jelezte a miniszterelnök. 

Orbán Viktor DPK Mohács
Orbán Viktor Mohácson. Fotó: Kurucz Árpád

– Én nem csinálok semmi mást, csak a terveket és az álmokat, amit a magyar emberek magukkal visznek lassan száz éve, azokat próbálom valóra váltani. Ezért valójában amikor engem köszöntenek, akkor valójában azt gondolják: 

Még mindig reménykedünk benne....

– Mindig is úgy tekintettem a dologra, hogy persze kormányozni is kell, jól kormányozni, vagyis könnyebbé tenni az emberek életét – jelezte.  

A miniszterelnök kiemelte, ez egy szakmai ügy, nem erre vállalkozott, mások is meg tudják ezt oldani, az ő titkos ambíciója, hogy a 20. század, ami el lett rontva, aminek a vesztesei vagyunk. – Arra vállalkoztam, hogy a politikai eszközeit felhasználva megváltoztassam a sorsunkat, vesztesekből győztesek legyünk, erre szerződtem – közölte. 

Orbán Viktor azt mondta, hogy a cél az volt, hogy a következő nemzedék már egy felemelt fejű nemzedék legyen. A Fidesz valamennyire szerinte generációs párt, a rendszerváltó nemzedéket tömöríti. Így szeretne majd egyszer távozni a politikából, hogy ez megvalósult. Kérdésre a miniszterelnök elmondta, mások is tudnának mélységet adni a dolgoknak, csak nem akarnak róla beszélni, mert baj lehet belőle. A politikusok kerülik a kockázatot. 

Orbán Viktor úgy érzi, fontos, hogy más is tudja, ő mit miért csinál. 

A kormányfő szerint a hatalom a közös cselekvés képességét jelenti, ennek bibliai alapjai vannak. Vannak dolgok, amelyről meg tudjuk győzni egymást, és ezt megcsináljuk. A kormányfő elmondta, a családjában ő az első, akinek egyetemi végzettsége van. De soha nem gondolta azt például a nagyszüleiről, hogy ne lennének értelmiségiek. Ők nem voltak magasan iskolázott emberek, de értelmes emberek voltak. Semmit nem fogadták el, hogy úgy van ahogy, hanem feltették azt a kérdést, hogy miért van úgy. Ez nem az iskolázottsággal függ össze, hanem a hajlammal. 

A megértés vágya a miniszterelnök szerint egy megkülönböztető jegy a nyugat-európaiak és a magyarok között. A politika a világ megértése, az ebből fakadó gondolatok, és azok megvalósítása. Ez mindenki előtt nyitva áll. 

Melyik városban vannak igaz barátai Orbán Viktornak?

Washington, Moszkva, Isztambul, Mohács, de utóbbi a legfontosabb állomás – jegyezte meg a miniszterelnök. – Lehet, hogy van Washingtonban nagyhatalmú barátom, meg Moszkvában is van olyan, aki nem akar ártani, Isztambulban pedig olyan, akivel együtt tudok működni. De olyan hely, ahol igaz barátom van, az csak Mohács – jelentette ki. 

– A magyar történelem fordulópontját szimbolizáló hely, nemzeti nagylétünk temetője, de egyben a túlélés szimbóluma is, hiszen, ha Mohács túl tudta élni, akkor a többi város is túl tud élni bármit. Fontos üzenetünk van a vidéki magyarok számára, ők nem kevésbé fontosak, ők benne vannak a misében. Másrészt azért is vagyunk itt, mert biztos akartam lenni a dolgomban, ez egy régi szerelem vagy érdekházasság is lehet, mert Mohács jól járt velünk – fűzte hozzá. 

Ha az unióba megszűnt a jogállamiság, akkor miben lehet bízni? – tette fel a kérdést a műsorvezető, mire Orbán Viktor azt felelte, az ellenzéki kerekasztalban kezdte a kommunistákkal, ha azt megoldották, cinkelt lapokkal játszottak. – Verekedni megyek Brüsszelbe, azzal, hogy Magyarországot kikerülve nyúlnak hozzá az orosz vagyonhoz, ez egy hadüzenet. Olyat még sosem láttam, ha 200-300 milliárd eurónyi vagyont elvesznek, annak nincs következménye. Őrült sebességgel romlik a helyzet, hétről hétre – vélekedett, majd kifejtette, minden nemzetnek van deviza tartaléka, amelyet dollárban vagy euróban tartunk mi magunk is, amelyet nem tarthatnak a nemzetállamok a saját országukban. – Nekünk is pont ott van a nemzeti tartalékunk, mint az oroszoknak, a belgáknál, ha ehhez hozzányúlnak majd, nekünk is el kell gondolkodnunk azon, jó helyen van-e? Az oroszok pénzét a háború kitörésekor befagyasztották Belgiumban, ehhez akarnak most hozzányúlni, egy rendkívül szokatlan és veszélyes dolog, hiszen a belgáknak van egy szerződésük, ami alapján ők felelősséggel tartoznak az oroszoknak a pénzükért – magyarázta.  

– Ha hozzányúlnak ehhez, lehet, hogy más országok nem fogják euróban tartani majd a pénzüket. Ráadásul ezt a pénzt majd vissza kell fizetnie majd annak a cégnek, aki ezt a szerződést megszegte, ez egy belga cég, ami be tudja dönteni a belga gazdaságot. Én csak egy kávét kérek és hátra dőlök, mert tudok olyan durvát mondani, mint a belga miniszterelnök – fűzte hozzá. 

Az európai embereket azzal hitegették, hogy nem az ő zsebükből finanszírozzák a háborút, hanem az orosz vagyonból. Most kell bevallani az európai vezetőknek, hogy nem csak a mostani európaiak finanszírozzák a háborút, hanem még az unokáik is. Ezek az európaiak mind meg fognak bukni, mert ki fog derülni, hogy az orosz vagyonból nem finanszírozhatják ezt a háborút. 

Három német viszi vakvágányra az EU-t

Orbán Viktor elmondta: három német viszi a prímet, és viszi vakvágányra az uniót. A német kancellár, Manfred Weber, és Ursula von der Leyen. Ők nem azt nézik meg, hogy országonként mennyit kell finanszírozni a háborúra, hanem hiteleket vesznek fel pénzpiacokról. Ezt csinálták a Kádárék is Magyarországon, a végén összeomlott az egész. Van az orosz pénz, vagy az a lehetőség, hogy a tagállamoktól gyűjtenek be pénzt, amely egy nagyobb hitel alapjához szolgálnának. 

A kormányfő azt mondta, Magyarország 2016-ban vált veszélyessé a migráció szempontjából. Akkor Európa bennünket leszámítva azt mondta, hogy a migráció jó. Magyarország akkor is azt mondta, hogy teljesen félreértik a helyzetet. Több millió ember bejött, ezeket már nem lehet kiküldeni. Magyarországon a Tisza és a DK támogatja a migrációs paktumot. Ebben az van, hogy 30 ezer migránsnak kell fenntartanunk szálláshelyet, és be kell fogadnunk annyit, amennyit Brüsszel ide vezényel. Hozzátette: 2016 óta lettünk veszélyesek Brüsszel számára, mert mi vagyunk a példa arra, hogy meg tudjuk védeni a hazánkat.

Kövesse nálunk élőben a miniszterelnök előadását!

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Facebook)

