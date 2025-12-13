Orbán Viktor: Arra szerződtem, hogy megváltoztassam a sorsunkat!

Andor Éva kérdezi a mohácsi háborúellenes gyűlésen Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét. – Északról délre haladva egyre jobban! – válaszolta Orbán Viktor arra a felvetésre, hogy mindenhol ekkora ovációval fogadják-e. A miniszterelnök elmondta, hogy Budapesten él, habár Felcsúton szeretne, majd hozzáfűzte, hogy soha nem bántották még fizikailag, ami a mai világban nagy dolog. Beszólni sem szoktak neki, de van olyan, hogy nem köszönnek, de olyan is, hogy látja, hogy valaki elfordul, vagy lejelzi, hogy véletlenül vannak egy helyen. – Összességében viszont azt tudom mondani, sokkal jobb lelki állapotban vagyunk a való életben, mint a közösségi médiában – jelezte a miniszterelnök.

Orbán Viktor Mohácson. Fotó: Kurucz Árpád

– Én nem csinálok semmi mást, csak a terveket és az álmokat, amit a magyar emberek magukkal visznek lassan száz éve, azokat próbálom valóra váltani. Ezért valójában amikor engem köszöntenek, akkor valójában azt gondolják:

Még mindig reménykedünk benne....

– Mindig is úgy tekintettem a dologra, hogy persze kormányozni is kell, jól kormányozni, vagyis könnyebbé tenni az emberek életét – jelezte.

A miniszterelnök kiemelte, ez egy szakmai ügy, nem erre vállalkozott, mások is meg tudják ezt oldani, az ő titkos ambíciója, hogy a 20. század, ami el lett rontva, aminek a vesztesei vagyunk. – Arra vállalkoztam, hogy a politikai eszközeit felhasználva megváltoztassam a sorsunkat, vesztesekből győztesek legyünk, erre szerződtem – közölte.

Orbán Viktor azt mondta, hogy a cél az volt, hogy a következő nemzedék már egy felemelt fejű nemzedék legyen. A Fidesz valamennyire szerinte generációs párt, a rendszerváltó nemzedéket tömöríti. Így szeretne majd egyszer távozni a politikából, hogy ez megvalósult. Kérdésre a miniszterelnök elmondta, mások is tudnának mélységet adni a dolgoknak, csak nem akarnak róla beszélni, mert baj lehet belőle. A politikusok kerülik a kockázatot.

Orbán Viktor úgy érzi, fontos, hogy más is tudja, ő mit miért csinál.

A kormányfő szerint a hatalom a közös cselekvés képességét jelenti, ennek bibliai alapjai vannak. Vannak dolgok, amelyről meg tudjuk győzni egymást, és ezt megcsináljuk. A kormányfő elmondta, a családjában ő az első, akinek egyetemi végzettsége van. De soha nem gondolta azt például a nagyszüleiről, hogy ne lennének értelmiségiek. Ők nem voltak magasan iskolázott emberek, de értelmes emberek voltak. Semmit nem fogadták el, hogy úgy van ahogy, hanem feltették azt a kérdést, hogy miért van úgy. Ez nem az iskolázottsággal függ össze, hanem a hajlammal.