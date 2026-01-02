etnavulkanikus tevékenységlávafolyam

Nem csillapodik az Etna, lávafolyam ömlik a tűzhányóból

A láva már közel nyolcszáz métert haladt lefelé a hegyről, de a vulkanikus tevékenység szerencsére lakatlan területet érint, és a légi közlekedésre sincs hatással egyelőre.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 02. 17:58
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Továbbra sem csillapodik a több napja aktív szicíliai Etna tevékenysége, pénteken láva ömlött ki a tűzhányón mintegy 2100 méter tengerszint feletti magasságban.

CATANIA, ITALY - JANUARY 02: Volcanic activity continues at Mount Etna after late December 2025 paroxysms at the North-East Crater in Catania, Italy on January 02, 2026. Although explosive activity at the summit has decreased, a new eruptive fissure opens on January 1, 2026, at about 2,000 meters on the volcano’s eastern flank, generating a lava flow into the Valle del Bove. Experts monitor the lateral effusive activity, which remains distant from populated areas and poses no immediate threat. The VONA alert level stays at orange, and Catania International Airport remains fully operational with no impact on air traffic. Photo taken from Zafferana Etnea, near Catania. Salvatore Allegra / Anadolu (Photo by Salvatore Allegra / Anadolu via AFP)
A lávafolyam távol marad a lakott területektől, és nem jelent közvetlen veszélyt (Fotó: AFP/Salvatore Allegra)

Helyszíni megfigyelések szerint a lávafolyam időközben elért nagyjából 1420 méteres magasságba. Mindemellett a vulkanikus tevékenység lakatlan területet érint. A lávamező kiterjedése az Olasz Geofizikai és Vulkanológiai Intézet (INGV) szerint nagyjából 2,8 kilométer.

A RAI olasz köztévé által közölt felvételeken füstfelhőket és éjszakai izzó lávakitöréseket lehetett látni. 

A vulkanikus tevékenység miatt a légi közlekedésre vonatkozóan továbbra is narancsszintű, vagyis a négyfokozatú skálán a harmadik legmagasabb riasztás van életben. Ugyanakkor egyelőre mindez nem volt még kihatással a cataniai nemzetközi repülőtér forgalmára.

A folyamatos megfigyelés alatt álló, több mint 3300 méter magas Etna Európa legnagyobb aktív vulkánja. Évente több alkalommal is kitör, ami számos turistát vonz. A tűzhányó pontos mérete folyton változik a kitörések során.

Borítókép: Az Etna lávafolyamot lőtt ki magából 2026. január 2-án (Fotó: AFP/Salvatore Allegra)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekMohács

Széthúzás vagy összefogás – Mohács után ötszáz évvel

Földi László avatarja

Hogyan létezhettünk egy olyan világban, ahol elrabolható volt az ország kétharmada?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu