Íme a forgatókönyv, ezt jelenti a Tisza Párt megszorítócsomagja a gyakorlatban + videó

„Baloldal mindig ugyanazt akarja. Csak mindig egy új embert találnak hozzá, de valójában a szándékuk, az akaratuk ugyanaz” – mutatott rá a Fidesz-frakció közösségi oldalára feltöltött videójában Selmeczi Gabriella. A nagyobbik kormánypárt országgyűlési képviselője hangsúlyozta: a Tisza Párt programja hatszáz oldalnyi könyörtelen megszorítás.

Magyar Péterék programja hatszáz oldalnyi könyörtelen megszorítás (Fotó: Máté Krisztián)

Kifejtette, ez milyen hatással is lenne a gyakorlatban az egészségügy területén. A dokumentum alapján a Tisza arra készül, hogy elveszi az ingyenes egészségügyi ellátást, kivezeti a társadalombiztosítást és helyette kötelező magánbiztosítókat hoz be. – Ez azt jelenti, hogy nem lesz ingyenes háziorvosi ellátás, nem lesz a gyermekeknek ingyenes házi gyermekorvosi ellátás, nem lesz ingyenes szakorvosi ellátás, vagy nem lesz térítésmentes ingyenes kórházi ellátás – mutatott rá.

Selmeczi Gabriella rámutatott: ezen intézkedés hatására az alacsonyabb jövedelműek és a nyugdíjasok fognak nehezebb helyzetbe kerülni. Amennyiben befizetik ezt a kötelező magánbiztosítást, akkor kevesebb pénz jut a mindennapi életükre. „Egyszer már a baloldal próbálta fizetőssé tenni a magyar egészségügyet, akkor összefogtunk és sikerült ezt megakadályozni. Ne engedjük meg most sem” – hangsúlyozta a képviselő, majd leszögezte: mindenkinek joga van tudni, hogy mire készül a Tisza Párt.

Magyar Péterék megszorítócsomagjáról bővebben ezen cikkünkben olvashat.