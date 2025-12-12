A Tisza el akarja venni az ingyenes orvosi ellátást a felnőttektől és a gyermekektől is + videó

A Tisza baloldali megszorítócsomagjának az egészségügyi ellátásra vonatkozó fejezetére hívta fel a figyelmet a Facebook-oldalán közzétett videójában Takács Péter.

Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára (Fotó: MTI/Katona Tibor)

„Sokfelé járok az országban, rengeteg emberrel találkozom és az ő aggodalmaikat szeretném most megosztani” – kezdte posztját a Belügyminisztrium egészségügyi államtitkára. Takács szerint a Tisza megszorítócsomagjának egyik legdrámaibb eleme az állami társadalombiztosítás megszüntetése, amely az ingyenes alapellátás végét jelentené.

A legfelháborítóbbnak talán azt tartják, hogy a Tisza megszüntetné a társadalombiztosítást, külföldi biztosítók kezére játszaná az egészségügyet, és elvenné az ingyenes orvosi ellátást nem csak a felnőttektől, hanem a gyerekektől is. Igen, jól hallották… A szülők fizethetnék a kötelezőt a gyerek után is

– osztotta meg tapasztalatait.

Az államtitkár hangsúlyozta: az életmentő sürgősségi ellátás kivételével mindenért fizetni kellene, a lakosságot pedig drága, külföldi kiegészítő biztosítások megkötésére kényszerítenék.

„Ez a kétszínű nagy gyermekvédő elvenné az ingyenes gyermekorvosi ellátást a magyar családoktól” – fogalmazott Takács Péter.

A megszorítócsomagjuk lényege, hogy a társadalombiztosítás a jelenlegi formájában megszűnne, az életmentésre korlátozódó sürgősségi beavatkozásokon kívül gyakorlatilag mindenért fizetni kellene, kiegészítő biztosítási csomagokat kellene kötni a külföldi tulajdonú profitorientált magánbiztosítóknál. Akinek nincs pénze drága kiegészítő biztosítócsomagra, az silányabb egészségügyi ellátáshoz jut

– figyelmeztetett az államtitkár.

A legsérülékenyebbek járnának a legrosszabbul

A baloldali megszorítócsomag Takács szerint

különösen súlyosan érintené az időseket, krónikus betegeket és az alacsony jövedelműeket.

„Nekik extra díjakat kellene fizetni a profitorientált külföldi magánbiztosítóknak. És ha erre nincsen pénzük… Akkor minden egyes orvosi ellátásért fizetniük kellene.”

Hozzátette: a rendszer kettészakítaná az országot, és silányabb ellátásba kényszerítené azokat, akik nem tudják megfizetni a biztosítók által kínált csomagokat.