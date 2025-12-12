magyar péterbaloldali megszorítócsomagtakács pétergyurcsány ferencegészségügyi ellátásvizitdíj

A Tisza el akarja venni az ingyenes orvosi ellátást a felnőttektől és a gyermekektől is + videó

Magyar Péter pártjának kiszivárgott baloldali megszorítócsomagjára, azon belül is az ingyenes orvosi ellátást megszüntető tervekre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán Takács Péter. A Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára személyes tapasztalatait is megosztotta: mint mondta, az emberek megdöbbenéssel és növekvő aggodalommal fogadják a Tisza megszorítócsomagjának egészségügyi fejezetét.

A Tisza baloldali megszorítócsomagjának az egészségügyi ellátásra vonatkozó fejezetére hívta fel a figyelmet a Facebook-oldalán közzétett videójában Takács Péter. 

Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára
Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára (Fotó: MTI/Katona Tibor)

„Sokfelé járok az országban, rengeteg emberrel találkozom és az ő aggodalmaikat szeretném most megosztani” – kezdte posztját a Belügyminisztrium egészségügyi államtitkára. Takács szerint a Tisza megszorítócsomagjának egyik legdrámaibb eleme az állami társadalombiztosítás megszüntetése, amely az ingyenes alapellátás végét jelentené.

A legfelháborítóbbnak talán azt tartják, hogy a Tisza megszüntetné a társadalombiztosítást, külföldi biztosítók kezére játszaná az egészségügyet, és elvenné az ingyenes orvosi ellátást nem csak a felnőttektől, hanem a gyerekektől is. Igen, jól hallották… A szülők fizethetnék a kötelezőt a gyerek után is

– osztotta meg tapasztalatait. 

Az államtitkár hangsúlyozta: az életmentő sürgősségi ellátás kivételével mindenért fizetni kellene, a lakosságot pedig drága, külföldi kiegészítő biztosítások megkötésére kényszerítenék.

„Ez a kétszínű nagy gyermekvédő elvenné az ingyenes gyermekorvosi ellátást a magyar családoktól” – fogalmazott Takács Péter. 

A megszorítócsomagjuk lényege, hogy a társadalombiztosítás a jelenlegi formájában megszűnne, az életmentésre korlátozódó sürgősségi beavatkozásokon kívül gyakorlatilag mindenért fizetni kellene, kiegészítő biztosítási csomagokat kellene kötni a külföldi tulajdonú profitorientált magánbiztosítóknál. Akinek nincs pénze drága kiegészítő biztosítócsomagra, az silányabb egészségügyi ellátáshoz jut

– figyelmeztetett az államtitkár. 

A legsérülékenyebbek járnának a legrosszabbul

A baloldali megszorítócsomag Takács szerint 

különösen súlyosan érintené az időseket, krónikus betegeket és az alacsony jövedelműeket.

„Nekik extra díjakat kellene fizetni a profitorientált külföldi magánbiztosítóknak. És ha erre nincsen pénzük… Akkor minden egyes orvosi ellátásért fizetniük kellene.”

Hozzátette: a rendszer kettészakítaná az országot, és silányabb ellátásba kényszerítené azokat, akik nem tudják megfizetni a biztosítók által kínált csomagokat.

 „Emlékszünk Gyurcsány vizitdíjára”

Takács Péter szerint Magyar Péterék most tagadnak, de a választók nem felejtenek.

Emlékszünk arra, amikor Gyurcsány Ferenc néhány héttel a választások előtt ugyanígy tagadta, hogy vizitdíj bevezetésére készül? Aztán mi lett belőle? Vizitdíj lett meg kórházi napidíj

– idézte fel. 

Úgy látja, a Tisza megszorítócsomagja ugyanoda vezetne: az egészségügy teljes privatizációjához – amit 2008-ban népszavazás akadályozott meg.

A videó végén Takács Péter arra kérte az embereket, hogy álljanak ki az ingyenes egészségügyért. 

„Elég egy rossz döntés, és minden szörnyűség, ami ebben a megszorítócsomagban le van írva, az valósággá válhat. Ne hagyjuk!”

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MW)


