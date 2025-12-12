Deák DánielBrüsszelOrbán Viktortagállamvétójog

Deák Dániel: Most kell igazán szurkolni Orbán Viktornak

Deák Dániel politikai elemző szerint soha nem volt még akkora szükség Orbán Viktor határozottságára Brüsszelben, mint most, amikor Ursula von der Leyen és köre jogi trükkökkel, vészhelyzeti felhatalmazással próbálja meg kikerülni a tagállamok vétójogát.

2025. 12. 12.
Deák Dániel Forrás: Facebook/Deák Dániel
A XXI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalán azt írja, hogy az Európai Bizottság úgy akarja kisajátítani a befagyasztott orosz vagyonokat Ukrajna finanszírozására, hogy eközben nemcsak a jogállamiság alapelveit rúgják fel, hanem még az Egyesült Államokkal és Donald Trump béketervével is szembe mennek.

Deák Dániel
Deák Dániel (Fotó: Merész Márton)

Most kell igazán szurkolni Orbán Viktornak: Ursula von der Leyenék még Belgium miniszterelnökét is megzsarolták, az uniós jogot megkerülik, vészhelyzeti döntéssel sajátítanák ki a befagyasztott orosz vagyonokat, hogy Ukrajnát támogassák. Ezzel szembemennek Amerikával, Donald Trump béketervével is.

A bejegyzés pontokba szedve foglalja össze, milyen veszélyekkel járhat a brüsszeli kísérlet.

Európa teljesen kimarad a békefolyamatból

Deák Dániel szerint a nyugat-európai politikusok többsége továbbra is háborúpárti, ezért Washington és Moszkva gyakorlatilag levette Európát a tárgyalóasztal mellől. Az amerikai külügyminiszter nem volt hajlandó fogadni az EU külügyi főképviselőjét – ez példátlan diplomáciai üzenet.

Brüsszel tehát nem alakítója, hanem szemlélője lett a békefolyamatnak.

Ursula von der Leyen az orosz vagyonhoz nyúlna, hogy erőt demonstráljon

A bizottság vezetője az uniós tagállamok feje felett próbálná meg befolyásolni az amerikai–orosz tárgyalásokat. 

A tét óriási: 210 milliárd eurónyi befagyasztott orosz vagyonról van szó.

A politológus szerint Ursula von der Leyen abban bízik, hogy ha sikerül elfogadtatnia a vagyonelkobzást, azzal „visszavásárolhatja a politikai súlyát” a békefolyamatban.

A belga miniszterelnököt is megfenyegették

A befagyasztott orosz vagyon jelentős része Belgiumban található, ezért az ország miniszterelnöke határozottan ellenzi a javaslatot, amely akár a belga bankrendszer összeomlását is okozhatná.

Deák Dániel állítása szerint a brüsszeli bürokraták egyenesen megfenyegették a belga kormányfőt: ha nem áll be a sorba, úgy csuklóztatják, ahogyan Magyarországot.

Jogi trükkel kerülnék meg a vétót: jönne a 122. cikkely

A bizottság kész bevetni az EU egyik legritkábban használt jogi eszközét, a 122. cikkelyt, amely lehetővé teszi a „vészhelyzeti döntést”. Ez azt jelentené, hogy megkerülik a magyar és belga vétót, elég lenne a minősített többség, három évre kőbe vésnék a szankciós politikát, beleértve az orosz vagyonok kisajátítását is.

A lépés lényegében felfüggesztené az uniós jog legfontosabb ellensúlyait.

Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)

Magyarország tiltakozik – és Amerikának sem tetszik a brüsszeli terv

Orbán Viktor úgy fogalmazott:

A brüsszeliek a mai napon átlépik a Rubicont. Ma délben egy olyan írásos szavazás veszi kezdetét, amely jóvátehetetlen károkat okoz az uniónak.

Magyarország minden eszközzel tiltakozik és jogszerű állapot helyreállítását követeli. Nemcsak Budapest, hanem Washington is elégedetlen a bizottság manővereivel. Az amerikai vezetés szerint a brüsszeli akció akadályozhatja a békefolyamatot – vagyis nemhogy segítené az ukrajnai rendezést, hanem ronthatja azt.

Deák Dániel: Izgalmas és sorsdöntő EU-csúcs jön

Az elemző szerint a jövő heti uniós csúcson dőlhet el, hogy Európa tovább sodródik-e a központosított, tagállami jogokat felszámoló, erőpolitikai irányba – vagy sikerül megállítani az uniós intézmények túlhatalmát.

Egy biztos: a következő napok Brüsszelben nem a kompromisszumokról, hanem a hatalom valódi természetéről fognak szólni

– összegezte a szakértő.

Borítókép: Deák Dániel (Forrás: Facebook/Deák Dániel)

Horváth József
idezojelekamerika

Amerika irányt szab Európának

Horváth József avatarja

Vagy változtat eddigi politikáján Európa, vagy egyedül találja magát annak minden következményével együtt.

