Deák Dániel: Most kell igazán szurkolni Orbán Viktornak

Most kell igazán szurkolni Orbán Viktornak: Ursula von der Leyenék még Belgium miniszterelnökét is megzsarolták, az uniós jogot megkerülik, vészhelyzeti döntéssel sajátítanák ki a befagyasztott orosz vagyonokat, hogy Ukrajnát támogassák. Ezzel szembemennek Amerikával, Donald Trump béketervével is.

A bejegyzés pontokba szedve foglalja össze, milyen veszélyekkel járhat a brüsszeli kísérlet.

Európa teljesen kimarad a békefolyamatból

Deák Dániel szerint a nyugat-európai politikusok többsége továbbra is háborúpárti, ezért Washington és Moszkva gyakorlatilag levette Európát a tárgyalóasztal mellől. Az amerikai külügyminiszter nem volt hajlandó fogadni az EU külügyi főképviselőjét – ez példátlan diplomáciai üzenet.

Brüsszel tehát nem alakítója, hanem szemlélője lett a békefolyamatnak.

Ursula von der Leyen az orosz vagyonhoz nyúlna, hogy erőt demonstráljon

A bizottság vezetője az uniós tagállamok feje felett próbálná meg befolyásolni az amerikai–orosz tárgyalásokat.

A tét óriási: 210 milliárd eurónyi befagyasztott orosz vagyonról van szó.

A politológus szerint Ursula von der Leyen abban bízik, hogy ha sikerül elfogadtatnia a vagyonelkobzást, azzal „visszavásárolhatja a politikai súlyát” a békefolyamatban.

A belga miniszterelnököt is megfenyegették

A befagyasztott orosz vagyon jelentős része Belgiumban található, ezért az ország miniszterelnöke határozottan ellenzi a javaslatot, amely akár a belga bankrendszer összeomlását is okozhatná.

Deák Dániel állítása szerint a brüsszeli bürokraták egyenesen megfenyegették a belga kormányfőt: ha nem áll be a sorba, úgy csuklóztatják, ahogyan Magyarországot.

Jogi trükkel kerülnék meg a vétót: jönne a 122. cikkely

A bizottság kész bevetni az EU egyik legritkábban használt jogi eszközét, a 122. cikkelyt, amely lehetővé teszi a „vészhelyzeti döntést”. Ez azt jelentené, hogy megkerülik a magyar és belga vétót, elég lenne a minősített többség, három évre kőbe vésnék a szankciós politikát, beleértve az orosz vagyonok kisajátítását is.