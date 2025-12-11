Hatalmas pofont kapott Von der Leyen

Belgium nem zárja ki jogi lépések megtételét arra az esetre, ha az Európai Unió lefoglalná a Belgiumban működő Euroclear értékpapír-letétkezelőnél tartott orosz állami vagyoneszközöket – nyilatkozta a belga miniszterelnök a VRT flamand műsorszolgáltatónak. Bart De Wever szerint határozottan vannak jobb megoldások Ukrajna támogatására, mint ellopni a pénzt az orosz központi banktól.

Bart de Wever nem zárta ki a jogi lépések lehetőségét (Fotó: Belga/James Arthur Gekiere)

A belga miniszterelnök szerint egy ilyen lépés jelentős kockázatokkal járna, amelyeket országának nem szabad egyedül viselnie.

A kormányfő elmondta, hogy Belgium jelenleg Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottsági elnökével tárgyal javaslatának módosításáról annak érdekében, hogy az összhangba kerüljön a belga fél által támasztott „racionális, észszerű és indokolt” feltételekkel. De Wever szerint a tervezet átírására van szükség, ugyanakkor hozzátette: „Sok jó szándék mutatkozott, de különbség van aközött, hogy valaki jót akar tenni, és aközött, hogy ténylegesen képes is rá, és ezt a különbséget most át kell hidalni.”