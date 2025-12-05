Nem várt helyről kapott hatalmas pofont Von der Leyen

A vezérigazgató a belga közszolgálati rádióban nyilatkozott azzal összefüggésben, hogy az Ursula von der Leyen elnök által vezetett Európai Bizottság lefoglalná és Ukrajna finanszírozására használná az európai, köztük a belga pénzintézetekben tárolt, majd az uniós szankciók nyomán befagyasztott orosz pénzeszközöket.

Ursula von der Leyen. Fotó: AFP

Az unió országaiban mintegy 210 milliárd euró értékű befagyasztott, az orosz állam tulajdonát képező vagyon található, ebből 183 milliárd eurónyit a brüsszeli székhelyű Euroclear kezel.

Ez az összeg az unióban található összes orosz devizatartalék 86 százalékát teszi ki, és a globális mennyiség kétharmada.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) számításai szerint a következő két évben az állam működésére és a védekezés költségeinek fedezésére 135 milliárd euróra van szüksége Ukrajnának.

Az Európai Bizottság arra tett javaslatot szerdán, hogy a lefoglalt orosz pénzeszközöket egy kilencvenmilliárd eurós hitel fedezésére használják fel, amiből Ukrajna gazdasági és katonai szükségleteit fizetnék a következő két évben.

A rádióműsorban Valérie Urbain azon jogi lépésekre hívta fel a figyelmet, amelyeket Moszkva szerinte kétségtelenül megtenne a pénz visszaszerzése érdekében, majd kiemelte az orosz bankokban található belga vagyon elkobzásának, valamint az Oroszországban letelepedett belga vállalatok elleni megtorlásoknak a kockázatát is.

Jelenlegi formájában ez a megoldás nem reális

– fogalmazott.

Véleménye szerint egy ilyen döntés jelentős jogi kockázatokkal jár, és az Euroclear központi szerepe miatt veszélybe sodorhatja a globális pénzügyi rendszer stabilitását is. Az orosz vagyon lefoglalásának és felhasználásának elképzelése az Euroclear és a pénzügyi piacok működésének félreértését mutatja – vélekedett.

Kijelentette: a mintegy 183 milliárd eurót kitevő orosz eszközök lefoglalása nagyon jelentős egyensúlyhiányt teremtene az Euroclear mérlegében, mivel Oroszország továbbra is fenntartja a jogot a pénzre, még akkor is, ha azt kiveszik a pénzintézet mérlegéből.

Ha az Eurocleart az EU arra kényszerítené, hogy átadja a számláin tartott orosz pénzeszközöket, az intézmény mindenképpen bíróság előtt támadná meg a döntést

– tette hozzá a vezérigazgató.

Mindeddig Bart De Wever belga miniszterelnök is elzárkózott az orosz pénzek szóban forgó felhasználásától, és egy csütörtöki beszédében arra is figyelmeztetett, hogy az orosz állami vagyon elkobzása esetén Moszkva válaszlépéseket tehet, nyugati vagyonokat foglalhat le. Megemlítette, hogy az Euroclearnek is van 16 milliárd eurója Oroszországban.

A csütörtöki konferencián felszólalva a belga kormányfő kijelentette azt is: megkérdezte európai kollégáit, vajon hajlandók-e közösen vállalni a Belgium által viselt kockázatokat. Csak Németország kancellárja mondta, hogy kész erre – tette hozzá. Összeurópai támogatás nélkül mindent megtesz, hogy megakadályozza ezt az ügyet – fogalmazott Bart De Wever.



Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)