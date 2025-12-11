Brüsszel zsarol és fenyeget, kiszivárogtak a háborúpártiak tervei

A belga vezetőt azzal zsarolják, hogy olyan nyomásgyakorlással nézhet szembe, mint Magyarország, közli a brüsszeli lap.

Az üzenet Belgiumnak egyértelmű: ha nem csatlakozik, diplomatái, miniszterei és vezetői elvesztik a szólamot az EU asztalánál. Hivatalos oldalról Belgium kívánságlistáját és aggályait a 2028–2034 közötti hosszú távú EU-költségvetéssel kapcsolatban a prioritások aljára sorolnák, ami komoly fejfájást okozna a kormánynak, különösen a 18 hónap múlva esedékes végső tárgyalási szakaszban.

Nem kérdeznék meg véleményüket az EU-javaslatokról. Nem vennék fel a telefont a hívásaikra

– tette hozzá a diplomata.

A diplomaták szerint azonban a kétségbeesett idők kétségbeesett eszközöket kívánnak. Ukrajna jövő évi költségvetési hiánya 71,7 milliárd euró, és áprilistól kénytelen lenne csökkenteni a közkiadásokat, ha nem sikerül biztosítani a pénzt. Az amerikai elnök, Donald Trump újra hangsúlyozta, hogy távol tartja magát a támogatás biztosításától.

A magas téteket kiemelve az EU-nagykövetek ezen a héten háromszor is tárgyalnak – szerdán, pénteken és vasárnap – a Bizottság múlt héten közzétett hitelajánlatáról.

B-terv – és C-terv – Ukrajnának

Az Európai Bizottság egy másik opciót is felvetett Ukrajna finanszírozására: közös adósságot, amelyet a következő hétéves EU-költségvetés fedez. Magyarország hivatalosan kizárta az eurókötvények kibocsátását, a költségvetésen keresztüli adósságemelés pedig egyhangú szavazást igényel.

A C-terv szerint az egyes országok saját kincstáraikból pumpáljanak pénzt Ukrajnába a túléléshez. Ez a lehetőség nincs a Bizottság javaslatai között, de a diplomaták csendben megvitatják. Németország, a skandinávok és a balti államok a legvalószínűbb résztvevők ebben a folyamatban.

Akik ezt az ötletet felvetik, figyelmeztetnek: Az EU-tagság legnagyobb előnye a szolidaritás. Ha néhány tagállamra hárul egyedül Ukrajna pénzügyi terhe, az komoly szakadást okozhat a blokk magjában. Németország a jövőben talán nem fog támogatni egy kudarcba fulladt bankot egy olyan országban, amely most nem járul hozzá Kijev költségvetéséhez

– fogalmazott egy diplomata.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)