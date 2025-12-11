BelgiumUkrajnaBart De Weverpénzeu

Brüsszel zsarol és fenyeget, kiszivárogtak a háborúpártiak tervei

Kemény nyomást gyakorol az EU Bart De Wever belga miniszterelnökre, hogy támogassa a befagyasztott orosz eszközökkel finanszírozott 210 milliárd eurós ukrajnai hitelt. Ha tovább blokkolja a tervet, Belgiumra a Magyarországgal szembeni nyomásgyakorlás várhat. Brüsszel mindent megtesz, hogy biztosítsa a pénzt Ukrajnának.

Kozma Zoltán
2025. 12. 11. 6:36
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Az Európai Unió háborúpárti vezetői december 18-i csúcstalálkozójukon kulcsfeladatként jelölték meg Bart De Wever meggyőzését, aki a blokk legújabb ellenségképe lett. A belga miniszterelnök vétózni próbálja a 210 milliárd eurós hitelcsomagot Ukrajnának. De Wever régóta kitart amellett, hogy a hitel fedezetére szolgáló befagyasztott orosz eszközök – amelyek nagy része éppen Belgiumban található – ne jelentsenek kockázatot a belga állam számára. Az EU-s diplomaták mostanra teljes erőbedobással dolgoznak azon, hogy meggyőzzék őt.

Brüsszel mindent megtesz a háború folytatásáért (Fotó: AFP)
Brüsszel mindent megtesz a háború folytatásáért (Fotó: AFP)

De Wever aggályai közé tartozik, hogy Belgiumra hárulhat a teher a pénz visszafizetése esetén, ezért most további biztonsági hálókat követel. A orosz eszközök többsége a brüsszeli székhelyű Euroclear pénzügyi letétkezelőnél pihen. Azt szeretné, ha az EU extra készpénztartalékot biztosítana a pénzügyi garanciák mellé, valamint megerősített védelmet jogi viták és esetleges perek esetére – ez utóbbi ötletet azonban számos kormány elutasítja.

Belgium egy módosítási listát küldött, hogy ne kelljen egyedül fizetnie Moszkvának, ha feloldják a szankciókat. 

Nem fogom támogatni a jóvátételi hitelt, ha nem kezelik a aggályaimat

 – jelentette ki De Wever.

A háborúpárti vezetők azt hitték, októberi találkozójukon már megvan a megállapodás. Akkor elképzelhetetlennek tűnt, hogy decemberben ne sikerüljön. Mostanra azonban úgy tűnik, valószínűbb a kudarc, írja a Politico.

Brüsszel nyomást gyakorol

Még nincs minden veszve, mondják a diplomaták. Nagykövetek soronként végigmennek Belgium kérésein, kiderítik a legnagyobb aggályokat, és megpróbálják kezelni őket. Még van mozgástér. A terv az, hogy minél közelebb kerüljenek a belga álláspontokhoz.

Ugyanakkor a csúcs előtti héten az EU nyomást gyakorol. Ha De Wever továbbra is blokkolja a tervet – amit hónapok óta tesz, újabb feltételekkel és követelésekkel –, akkor kényelmetlen és példátlan helyzetbe kerül egy olyan ország vezetőjeként, amely régóta az EU-párti táborban áll

 – közölte egy, a tárgyalásokban jártas EU-s diplomata.

A belga vezetőt azzal zsarolják, hogy olyan nyomásgyakorlással nézhet szembe, mint Magyarország, közli a brüsszeli lap.

Az üzenet Belgiumnak egyértelmű: ha nem csatlakozik, diplomatái, miniszterei és vezetői elvesztik a szólamot az EU asztalánál. Hivatalos oldalról Belgium kívánságlistáját és aggályait a 2028–2034 közötti hosszú távú EU-költségvetéssel kapcsolatban a prioritások aljára sorolnák, ami komoly fejfájást okozna a kormánynak, különösen a 18 hónap múlva esedékes végső tárgyalási szakaszban.

Nem kérdeznék meg véleményüket az EU-javaslatokról. Nem vennék fel a telefont a hívásaikra

 – tette hozzá a diplomata.

A diplomaták szerint azonban a kétségbeesett idők kétségbeesett eszközöket kívánnak. Ukrajna jövő évi költségvetési hiánya 71,7 milliárd euró, és áprilistól kénytelen lenne csökkenteni a közkiadásokat, ha nem sikerül biztosítani a pénzt. Az amerikai elnök, Donald Trump újra hangsúlyozta, hogy távol tartja magát a támogatás biztosításától.

A magas téteket kiemelve az EU-nagykövetek ezen a héten háromszor is tárgyalnak – szerdán, pénteken és vasárnap – a Bizottság múlt héten közzétett hitelajánlatáról.

B-terv – és C-terv – Ukrajnának

Az Európai Bizottság egy másik opciót is felvetett Ukrajna finanszírozására: közös adósságot, amelyet a következő hétéves EU-költségvetés fedez. Magyarország hivatalosan kizárta az eurókötvények kibocsátását, a költségvetésen keresztüli adósságemelés pedig egyhangú szavazást igényel.

A C-terv szerint az egyes országok saját kincstáraikból pumpáljanak pénzt Ukrajnába a túléléshez. Ez a lehetőség nincs a Bizottság javaslatai között, de a diplomaták csendben megvitatják. Németország, a skandinávok és a balti államok a legvalószínűbb résztvevők ebben a folyamatban.

Akik ezt az ötletet felvetik, figyelmeztetnek: Az EU-tagság legnagyobb előnye a szolidaritás. Ha néhány tagállamra hárul egyedül Ukrajna pénzügyi terhe, az komoly szakadást okozhat a blokk magjában. Németország a jövőben talán nem fog támogatni egy kudarcba fulladt bankot egy olyan országban, amely most nem járul hozzá Kijev költségvetéséhez

 – fogalmazott egy diplomata. 

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Faggyas Sándor
idezojelekOrbán Viktor

Ki tekeri le a háború lángját?

Faggyas Sándor avatarja

A világ még soha nem költött annyit fegyverekre, mint tavaly.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

