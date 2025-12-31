Doncic pofozkodással ünnepelte LeBron James születésnapját

Bár LeBron James kitett magáért a 41. születésnapján, mégsem örülhetett győzelemnek az év utolsó mérkőzésén, mivel a Detroit Pistons 128-106-ra legyőzte a Los Angeles Lakers csapatát magyar idő szerint szerda hajnalban. A kaliforniai együttesben Luka Doncic is remekül játszott, de a szlovénok sztárirányítója a harmadik negyed elején elvesztette a fejét, és kiosztott egy pofont a Pistons játékosának, Ron Hollandnak.

Luka Doncic hiába tett meg mindent, nem nyert a csapata LeBron James szülinapján Fotó: RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Doncic pofozkodott James szülinapján

A nyáron óriási átalakuláson átesett Doncic 30 pontot szerzett és 11 gólpasszt osztott ki a meccsen, de a Lakers védekezése nem volt elég kemény a sokkal fizikálisabb kosárlabdát játszó Pistons ellen. A Detroit a büntetőterületen belül 74 pontot szerzett, a hazai játékosok nem tudták megakadályozni, hogy könnyű kosarakat dobjanak. Ez még a 17 pontot szerző LeBron Jamesnek sem sikerült, aki három triplát süllyesztett el, emellett négy gólpasszt és négy lepattanót jegyzett a mérkőzésen. Az NBA történetének legtöbb pontot szerző játékosa a 12. olyan kosárlabdázó, aki 41 évesen vagy ennél idősebben játszott NBA-meccsen.

Doncic nem is bírta cérnával, és a harmadik negyedik elején egy labdáért való harc során leosztott egy kisebb pofont Ron Hollandnak, aki természetesen eljátszotta a nagy halált, és az arcát fogva terült el a parketten. A Lakers az utolsó öt meccséből a negyediket veszítette le, és a mérlege 20-11-re esett vissza.