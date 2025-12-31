kosárlabdaDetroit Pistonsluka doncicLeBron JamesNBALos Angeles Lakers

Doncic pofozkodással ünnepelte LeBron James születésnapját

A Los Angeles Lakers 128-106-ra kikapott a Detroit Pistonstól az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) legutóbbi játéknapján, az év utolsó mérkőzésén. A 41. születésnapját ünneplő LeBron James mellett Luka Doncic húzta a kaliforniaiak szekerét, aki a harmadik negyed elején egy pofont is leosztott az ellenfél egyik játékosának, Ron Hollandnak.

Magyar Nemzet
2025. 12. 31. 10:22
Luka Doncic és Lebron James nem ünnepelhetett győzelmet a Lakers utolsó meccsén
Luka Doncic és Lebron James nem ünnepelhetett győzelmet a Lakers utolsó meccsén Fotó: RONALD MARTINEZ Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bár LeBron James kitett magáért a 41. születésnapján, mégsem örülhetett győzelemnek az év utolsó mérkőzésén, mivel a Detroit Pistons 128-106-ra legyőzte a Los Angeles Lakers csapatát magyar idő szerint szerda hajnalban. A kaliforniai együttesben Luka Doncic is remekül játszott, de a szlovénok sztárirányítója a harmadik negyed elején elvesztette a fejét, és kiosztott egy pofont a Pistons játékosának, Ron Hollandnak.

Luka Doncic hiába tett meg mindent, nem sikerült nyernie a csapatának LeBron James szülinapján.
Luka Doncic hiába tett meg mindent, nem nyert a csapata LeBron James szülinapján Fotó: RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Doncic pofozkodott James szülinapján

A nyáron óriási átalakuláson átesett Doncic 30 pontot szerzett és 11 gólpasszt osztott ki a meccsen, de a Lakers védekezése nem volt elég kemény a sokkal fizikálisabb kosárlabdát játszó Pistons ellen. A Detroit a büntetőterületen belül 74 pontot szerzett, a hazai játékosok nem tudták megakadályozni, hogy könnyű kosarakat dobjanak. Ez még a 17 pontot szerző LeBron Jamesnek sem sikerült, aki három triplát süllyesztett el, emellett négy gólpasszt és négy lepattanót jegyzett a mérkőzésen. Az NBA történetének legtöbb pontot szerző játékosa a 12. olyan kosárlabdázó, aki 41 évesen vagy ennél idősebben játszott NBA-meccsen.

Doncic nem is bírta cérnával, és a harmadik negyedik elején egy labdáért való harc során leosztott egy kisebb pofont Ron Hollandnak, aki természetesen eljátszotta a nagy halált, és az arcát fogva terült el a parketten. A Lakers az utolsó öt meccséből a negyediket veszítette le, és a mérlege 20-11-re esett vissza.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekháború

Termonukleáris háború – a túlélők irigyelni fogják a holtakat?

Lóránt Károly avatarja

E háború kapcsán foglalkoznunk kell a közvetlenül résztvevőkkel és segítőikkel, mindegyiküket jellemezve a maguk érdekeivel, ideológiájával, gazdasági és katonai erejével, vezetése és lakossága elszántságával.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.