Nos, az amerikai félnek az említett, Ukrajnának az emberi jogokra és vallásszabadságra vonatkozó nemzetközi kötelezettségvállalásának biztosítására vonatkozó javaslatait európai értelmezés szerint átdolgozták

– tette hozzá a külügyminiszter. Az orosz diplomácia vezetője azt hangoztatta, a nyugati vezetők közül Donald Trump amerikai elnök az egyedüli, aki „rögtön azt követően, hogy januárban a Fehér Házba költözött, megértést tanúsított azon okok iránt, amelyek az ukrajnai háborút elkerülhetetlenné tették”.

Elmondta, hogy Moszkva és Washington megállapodásra jutott az ukrajnai konfliktus lezárására irányuló munka folytatásáról. Az Európai Unióról szólva azt mondta, az unió még mindig Oroszország legyőzhetőségével hitegeti magát.

Miután egész politikai tőkéjüket az Oroszország ellen ukrán polgárok kezével és testével vívott háborúba fektették, reménytelen politikai vakságukban azzal áltatják magukat, hogy valamilyen módon legyőzhetik országunkat. Ahogyan az elnök (Vlagyimir Putyin) hangsúlyozta, nem áll szándékunkban háborúzni Európával, még gondolatunk sincs ilyen

– fogalmazott. Kilátásba helyezte ugyanakkor, hogy Moszkva minden ellenséges lépésre válaszolni fog, beleértve az európai katonai kontingensek Ukrajnában való vezénylését és az orosz eszközök kisajátítását.