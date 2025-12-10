OroszországtörvényFehér HázLavrovorosz-ukrán háborúTrumpkisebbség

Lavrov szerint nem lehet titkolózni

Az ukrajnai kisebbségek jogai és a vallásszabadsága biztosításának szükségességéről szólt az amerikai elnöki különmegbízott által Moszkvában ismertetett javaslatok egy része – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az orosz parlamenti felsőház szerdai „kormányzati óráján”.

Magyar Nemzet
2025. 12. 10. 20:41
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Fotó: RAMIL SITDIKOV Forrás: POOL
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint az amerikai béketerv módosításai egyelőre titkosak, de „az emberi jogok ügyében nem lehet titkolózni”.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Vlagyimir Putyin orosz elnök
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Vlagyimir Putyin orosz elnök
(Fotó: ALEXANDER KAZAKOV / POOL)

Nos, az amerikai félnek az említett, Ukrajnának az emberi jogokra és vallásszabadságra vonatkozó nemzetközi kötelezettségvállalásának biztosítására vonatkozó javaslatait európai értelmezés szerint átdolgozták

 – tette hozzá a külügyminiszter. Az orosz diplomácia vezetője azt hangoztatta, a nyugati vezetők közül Donald Trump amerikai elnök az egyedüli, aki „rögtön azt követően, hogy januárban a Fehér Házba költözött, megértést tanúsított azon okok iránt, amelyek az ukrajnai háborút elkerülhetetlenné tették”. 

Elmondta, hogy Moszkva és Washington megállapodásra jutott az ukrajnai konfliktus lezárására irányuló munka folytatásáról. Az Európai Unióról szólva azt mondta, az unió még mindig Oroszország legyőzhetőségével hitegeti magát.

Miután egész politikai tőkéjüket az Oroszország ellen ukrán polgárok kezével és testével vívott háborúba fektették, reménytelen politikai vakságukban azzal áltatják magukat, hogy valamilyen módon legyőzhetik országunkat. Ahogyan az elnök (Vlagyimir Putyin) hangsúlyozta, nem áll szándékunkban háborúzni Európával, még gondolatunk sincs ilyen

 – fogalmazott. Kilátásba helyezte ugyanakkor, hogy Moszkva minden ellenséges lépésre válaszolni fog, beleértve az európai katonai kontingensek Ukrajnában való vezénylését és az orosz eszközök kisajátítását.

Európa igyekszik minden lehetséges módon arra felbujtani az úgynevezett ukrán vezetőt és rezsimjének tagjait, hogy az utolsó ukránig folytassák a harcot. Jelenleg ezt az ideológiai töltetet pénzügyi megfontolások befolyásolják, mert azon kívül, hogy kirabolják Oroszországot és nemzetközi és kereskedelmi jogot megsértve elvegyék az arany- és devizatartalékainkat, nincs más finanszírozási forrásuk

 – mondta Szergej Lavrov. Az RBK című lap emlékeztetett rá, hogy az orosz hatóságok többször is felhívták a figyelmet az orosz nyelv ukrajnai diszkriminálására. Az orosz külügyminisztérium az ukrán nyelv kivételes jogairól szóló törvényt „kényszerű ukránizálásnak” nevezte. Emellett 2025 decemberének elején az ukrán parlament az oroszt megfosztotta védett nyelvi státusától Ukrajnában.

Borítókép: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (Fotó: AFP)

