Rendkívüli

Elhunyt Balázs Péter

BrüsszelEgyesült ÁllamokZelenszkijsegélyorosz-ukrán háború

Brüsszel képtelen az Egyesült Államok helyébe lépni

A kieli Világgazdasági Intézet friss elemzése szerint 2025-ben Ukrajna a háború kezdete óta a legalacsonyabb szintű külföldi segítséget kapta. A kutatók úgy látják, Brüsszel nem tudta ellensúlyozni az Egyesült Államok támogatásának drasztikus visszaesését.

Magyar Nemzet
2025. 12. 10. 10:22
Ursula von der Leyen Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kieli intézet Ukraine Support Tracker nevű kutatási programjának szakértői arra hívták fel a figyelmet, hogy az idei évben a nyugati katonai támogatások összértéke jelentősen elmaradt a korábbi években látott szintektől. Brüsszel 2025-ben mindössze 4,2 milliárd euróval tudta növelni Ukrajna katonai támogatását, ez azonban a kutatók szerint messze nem elegendő az amerikai segítségkiesés pótlására – írja cikkében a ZN.ua.

Brüsszel hiába próbálkozik: 2025 „a legalacsonyabb új segélyszintű év” lesz Ukrajna számára
 Brüsszel hiába próbálkozik: 2025 a legalacsonyabb új segélyszintű év lesz Ukrajna számára. Fotó: AFP

 

Brüsszelben sem minden az, aminek látszik

Az elemzés arra is rámutat, hogy az európai országok hozzájárulása között egyre mélyülnek az aránytalanságok. Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság ugyan növelte a támogatásait, ám GDP-arányosan így is jóval elmaradnak az észak-európai donoroktól. A dán, finn, norvég és svéd hozzájárulások továbbra is messze felülmúlják a déli és nyugat-európai országok vállalásait. Ezzel szemben Olaszország 2025-ben az eddig is szerény támogatási szintjét további 15 százalékkal csökkentette, míg Spanyolország egyáltalán nem nyújtott új katonai segítséget Ukrajnának.

A jelentés szerint a rekordmagas 2025 első félévet követően a katonai támogatások már a nyár folyamán meredeken estek, és ez a tendencia szeptemberben és októberben is folytatódott.

 A 2022–2024 közötti időszakban az éves átlagos támogatási összeg 41,6 milliárd eurót tett ki, ám 2025-ben eddig 32,5 milliárd eurót különítettek el. A szakértők úgy számolnak, hogy a korábbi évek szintjének eléréséhez további 9,1 milliárd eurót kellene az év végéig biztosítani – vagyis a havi kifizetések ütemét több mint a kétszeresére kellene gyorsítani, ami a jelenlegi tendencia alapján irreálisnak tűnik.

Kristóf Trebes professzor, a program vezetője hangsúlyozta: ha a lassulás a következő hónapokban is kitart, 2025 a legalacsonyabb új segélyszintű év lesz Ukrajna számára a konfliktus kezdete óta.

 

Az amerikai támogatás bizonytalanná vált

A tanulmány azt is megjegyzi, hogy az Egyesült Államok korábbi szerepe nélkülözhetetlen volt Ukrajna katonai fenntartó képességéhez. Az idei évben azonban Washington érezhetően visszafogta a közvetlen katonai szállításait.

Caroline Levitt, a Fehér Ház szóvivője ugyanakkor korábban kijelentette: az USA továbbra is jelentős mennyiségű fegyvert szállít és ad el a NATO-tagállamoknak, amelyek ezt követően továbbítják az eszközök egy részét Ukrajnának. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok nem tudja folyamatosan vállalni ezeknek a szállítmányoknak a biztosítását, ám Donald Trump továbbra is a béke elnökének tekinti magát, és változatlanul optimista egy jövőbeni béketerv megvalósítását illetően.

 

Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekjog

A jog rabságában

Kondor Katalin avatarja

A jogot tisztelő és komolyan vevő ember csak csodálkozik, s nem érti mi folyik itt. Hogy is értené?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu