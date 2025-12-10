A kieli intézet Ukraine Support Tracker nevű kutatási programjának szakértői arra hívták fel a figyelmet, hogy az idei évben a nyugati katonai támogatások összértéke jelentősen elmaradt a korábbi években látott szintektől. Brüsszel 2025-ben mindössze 4,2 milliárd euróval tudta növelni Ukrajna katonai támogatását, ez azonban a kutatók szerint messze nem elegendő az amerikai segítségkiesés pótlására – írja cikkében a ZN.ua.
Brüsszel képtelen az Egyesült Államok helyébe lépni
A kieli Világgazdasági Intézet friss elemzése szerint 2025-ben Ukrajna a háború kezdete óta a legalacsonyabb szintű külföldi segítséget kapta. A kutatók úgy látják, Brüsszel nem tudta ellensúlyozni az Egyesült Államok támogatásának drasztikus visszaesését.
Brüsszelben sem minden az, aminek látszik
Az elemzés arra is rámutat, hogy az európai országok hozzájárulása között egyre mélyülnek az aránytalanságok. Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság ugyan növelte a támogatásait, ám GDP-arányosan így is jóval elmaradnak az észak-európai donoroktól. A dán, finn, norvég és svéd hozzájárulások továbbra is messze felülmúlják a déli és nyugat-európai országok vállalásait. Ezzel szemben Olaszország 2025-ben az eddig is szerény támogatási szintjét további 15 százalékkal csökkentette, míg Spanyolország egyáltalán nem nyújtott új katonai segítséget Ukrajnának.
A jelentés szerint a rekordmagas 2025 első félévet követően a katonai támogatások már a nyár folyamán meredeken estek, és ez a tendencia szeptemberben és októberben is folytatódott.
A 2022–2024 közötti időszakban az éves átlagos támogatási összeg 41,6 milliárd eurót tett ki, ám 2025-ben eddig 32,5 milliárd eurót különítettek el. A szakértők úgy számolnak, hogy a korábbi évek szintjének eléréséhez további 9,1 milliárd eurót kellene az év végéig biztosítani – vagyis a havi kifizetések ütemét több mint a kétszeresére kellene gyorsítani, ami a jelenlegi tendencia alapján irreálisnak tűnik.
Kristóf Trebes professzor, a program vezetője hangsúlyozta: ha a lassulás a következő hónapokban is kitart, 2025 a legalacsonyabb új segélyszintű év lesz Ukrajna számára a konfliktus kezdete óta.
Az amerikai támogatás bizonytalanná vált
A tanulmány azt is megjegyzi, hogy az Egyesült Államok korábbi szerepe nélkülözhetetlen volt Ukrajna katonai fenntartó képességéhez. Az idei évben azonban Washington érezhetően visszafogta a közvetlen katonai szállításait.
Caroline Levitt, a Fehér Ház szóvivője ugyanakkor korábban kijelentette: az USA továbbra is jelentős mennyiségű fegyvert szállít és ad el a NATO-tagállamoknak, amelyek ezt követően továbbítják az eszközök egy részét Ukrajnának. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok nem tudja folyamatosan vállalni ezeknek a szállítmányoknak a biztosítását, ám Donald Trump továbbra is a béke elnökének tekinti magát, és változatlanul optimista egy jövőbeni béketerv megvalósítását illetően.
Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
