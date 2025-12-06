UkrajnaMacronKeir StarmerFriedrich Merz

Macron megerősítette Ukrajna támogatását

Jövő hétfőn Londonban találkozik Emmanuel Macron francia és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Keir Starmer brit miniszterelnökkel és Friedrich Merz német kancellárral, a megbeszélés témája Washingtonnak az ukrajnai háború lezárását célzó közvetítői tevékenysége lesz – jelentette be a francia államfő szombaton. Macron megerősítette: továbbra is támogatják Ukrajnát.

Magyar Nemzet
2025. 12. 06. 19:39
Emmanuel Macron francia elnök Fotó: MARTIN BERTRAND Forrás: Hans Lucas
Ukrajna számíthat feltétel nélküli támogatásunkra – szögezte le Macron az X-en. 

Macron megerősítette Ukrajna támogatását Fotó: LUDOVIC MARIN / POOL
Macron megerősítette Ukrajna támogatását Fotó: LUDOVIC MARIN / POOL

A francia elnök hangsúlyozta, hogy „továbbra is nyomást kell gyakorolni Oroszországra, hogy rákényszerüljön a békére”, szerinte ugyanis Moszkva nem keresi a békét. Bejegyzésében egyúttal a lehető legnagyobb határozottsággal elítélte az éjszakai orosz támadásokat, különösen az energetikai infrastruktúra és a közlekedési hálózatok elleni csapásokat. Macron ismételten hangsúlyozta: a cél az, hogy Ukrajna megfelelő biztonsági garanciákat kapjon, amelyek nélkül nem lesz erős és tartós a béke, hiszen ami Ukrajnát veszélyezteti, az egész Európa biztonságát is érinti – írta az MTI.

 

Macron – aki hétfőn négyszemközt tárgyalt Zelenszkijjel Párizsban – megismételte azt az álláspontját, hogy Donald Trump amerikai elnök békejavaslata csak úgy valósulhat meg, ha az európaiak is részt vesznek a tárgyalásokon, és az utolsó szót Ukrajna mondja ki.

Amint arról korábban beszámoltunk, Emmanuel Macront lapunk a G20-csúcson kérdezte. A francia elnök nem adott érdemi választ arra a kérdésre, hogy mit gondol az ukrán korrupcióról. 

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

