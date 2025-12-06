Macron megerősítette Ukrajna támogatását

Ukrajna számíthat feltétel nélküli támogatásunkra – szögezte le Macron az X-en.
A francia elnök hangsúlyozta, hogy „továbbra is nyomást kell gyakorolni Oroszországra, hogy rákényszerüljön a békére”, szerinte ugyanis Moszkva nem keresi a békét. Bejegyzésében egyúttal a lehető legnagyobb határozottsággal elítélte az éjszakai orosz támadásokat, különösen az energetikai infrastruktúra és a közlekedési hálózatok elleni csapásokat. Macron ismételten hangsúlyozta: a cél az, hogy Ukrajna megfelelő biztonsági garanciákat kapjon, amelyek nélkül nem lesz erős és tartós a béke, hiszen ami Ukrajnát veszélyezteti, az egész Európa biztonságát is érinti – írta az MTI.
