Macron megerősítette Ukrajna támogatását

Russia is locking itself into an escalatory path and is not seeking peace.



I firmly condemn the massive strikes that targeted Ukraine last night, particularly its energy and railway infrastructure.



We must continue to exert pressure on Russia to compel it to choose peace.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 6, 2025

Macron – aki hétfőn négyszemközt tárgyalt Zelenszkijjel Párizsban – megismételte azt az álláspontját, hogy Donald Trump amerikai elnök békejavaslata csak úgy valósulhat meg, ha az európaiak is részt vesznek a tárgyalásokon, és az utolsó szót Ukrajna mondja ki.

Amint arról korábban beszámoltunk, Emmanuel Macront lapunk a G20-csúcson kérdezte. A francia elnök nem adott érdemi választ arra a kérdésre, hogy mit gondol az ukrán korrupcióról.

