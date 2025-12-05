Ursula von der LeyenGiorgia MeloniMacronbéketerv

Macron, Merz és Stubb is retteg Trump tervétől

Egybehangzó nemzetközi sajtóértesülések – köztük a Politico, a The Kyiv Independent és a Die Zeit cikkei – szerint egy zárt európai vezetői egyeztetésen több államfő és kormányfő is aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy Washington olyan megállapodást készít elő Moszkvával, amely jelentős engedményeket kényszerítene ki Ukrajnából. Emmanuel Macron, Friedrich Merz és Alexander Stubb egyaránt arra figyelmeztette a résztvevőket, hogy a jelenlegi amerikai elképzelések szerintük nem tartalmaznak valódi biztonsági garanciákat Kijev számára, miközben a dokumentum számos pontja Oroszország pozícióit erősítené.

Magyar Nemzet
2025. 12. 05. 15:56
Emmanuel Macron francia elnök a Szecsuan Egyetemen tett látogatása után, Csengtuban, 2025. december 5-én (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy, a Der Spiegel birtokába került telefonbeszélgetés jegyzőkönyve ismét felszínre hozta azokat a geopolitikai törésvonalakat, amelyek az ukrajnai háború rendezése kapcsán Európa és az Egyesült Államok között húzódnak. A hívás részleteiről az Origo számolt be a Politico cikke alapján, kiemelve: több európai vezető attól tart, hogy Washington olyan béketervvel készül, amely Ukrajnát kényszerhelyzetbe hozná.

Emmanuel Macron francia elnök
Emmanuel Macron francia elnök. Fotó: Hans Lucas

A megbeszélésen részt vett Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár, Mark Rutte NATO-főtitkár, Alexander Stubb finn elnök, Donald Tusk lengyel kormányfő, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Ursula von der Leyen bizottsági elnök, valamint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is.

Kijev biztonsága miatt aggódnak

A jegyzőkönyv szerint több vezető is aggodalmát fejezte ki, hogy az amerikai közvetítők – köztük Steve Witkoff és Jared Kushner – olyan megállapodás felé terelik a tárgyalásokat, amely komoly árat követelne Ukrajnától.

Macron a feljegyzés szerint arra figyelmeztetett: a jelenlegi amerikai elképzelések nem biztosítanak megfelelő garanciákat Kijevnek, miközben komoly engedményeket várnának el tőle.

Friedrich Merz úgy fogalmazott, Zelenszkijnek a következő napokban rendkívül körültekintőnek kell lennie. A finn elnök, Alexander Stubb pedig határozottan kijelentette, hogy Európa nem hagyhatja magára Ukrajnát az amerikai közvetítők mellett.

Mark Rutte NATO-főtitkár is támogatásáról biztosította ezt az álláspontot.

A feszültség hátterében az a békejavaslat áll, amelyet Washington terjesztett elő, és amelyet európai diplomaták – a Politico beszámolója szerint – túlságosan engedékenynek tartanak Oroszországgal szemben. A dokumentum olyan területi kompromisszumokat sürget, amelyek Kijevnek elfogadhatatlanok lehetnek.

A vezetők attól tartanak, hogy egy ilyen rendezés valójában Oroszország stratégiai helyzetét erősítené, miközben Ukrajnát hosszú távon biztonsági kockázatoknak tenné ki.

Kijev óvatosságra int: a nyugati egység felbomlása Moszkvának kedvezne

Egy névtelenséget kérő ukrán diplomata a lapnak elmondta, hogy az ilyen kiszivárgások veszélyeztetik a tárgyalási folyamatot, majd hozzátette:

Ha a Nyugat megosztott, abból csak Oroszország profitál.

Zelenszkij hivatala nem kommentálta az értesüléseket.

A befagyasztott orosz vagyon körüli vita is feszültséget okoz

A Der Spiegel információi szerint a híváson szó esett a mintegy háromszázmilliárd dollárnyi befagyasztott orosz állami vagyon felhasználásáról is. Több európai vezető hangsúlyozta: Ukrajna támogatása elsősorban az Európai Unió feladata, ezért létfontosságú kérdés, hogy az orosz vagyon milyen módon fordítható a háború és az újjáépítés finanszírozására.

Az Origo a The Kyiv Independent beszámolója alapján azt írja, hogy Alexander Stubb finn államfő erőteljes figyelmeztetést intézett európai partnereihez: szerinte az amerikai béketárgyalók „kétfelé játszanak”, vagyis miközben Floridában az ukrán féllel egyeztettek, ezzel párhuzamosan Moszkvával is kapcsolatban lehettek. A portál szerint Stubb megjegyzése közvetlenül Jared Kushner és Steve Witkoff moszkvai útja után hangzott el, ahol az amerikai különmegbízott azt hangoztatta, hogy a megállapodás „95 százalékban kész”, ám a kulcskérdés továbbra is Ukrajna területi engedménye lenne – amit Kijev határozottan visszautasít.

Stubb szerint „Európának nem szabad magára hagynia Zelenszkijt.” A finn elnök szerint ugyanis fennáll a veszélye annak, hogy a Trump-féle béketerv több pontja is Oroszországnak kedvezne: ilyen lehet Ukrajna haderejének korlátozása, a NATO-csatlakozás leállítása vagy akár ukrán ellenőrzés alatt álló területek átadása.

 A The Kyiv Independent szerint több európai vezető attól tart, hogy Washington olyan egyezséget próbál formálni, amely Moszkva pozícióját erősítené, miközben Ukrajnát lényegében védelem nélkül hagyná, a háború terheit pedig Európára tolhatná.

A Die Zeit arról számolt be, hogy a Kreml reagált az európai vezetők egyeztetéséről kiszivárgott hírekre. A fő orosz tárgyaló, Kirill Dmitrijev szerint az európai politikusok „makacs ostobasággal” ártanak saját kontinensüknek, és Friedrich Merzet azzal támadta, hogy „nincs is a pályán”, vagyis szerinte Berlinnek valójában nincs súlya a békefolyamatban. Dmitrijev szerint Európa csupán akadályozza a tárgyalásokat azzal, hogy bírálja az amerikai kezdeményezést, ragaszkodik Ukrajna területi épségéhez és átfogó biztonsági garanciákat követel.

A Die Zeit összefoglalása alapján Moszkva álláspontja egyértelmű: az európai vezetők „nem tényezők” a béke rendezésében, és Trump terve az egyetlen, amelyet Oroszország komolyan vesz. Berlin hivatalosan nem kommentálta a kiszivárgott beszélgetést.

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: AFP)

add-square Trump béketerve

Washington és Kijev ismét tárgyalóasztalhoz ül

Trump béketerve 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekháború

A béke útján a háború felé

Lóránt Károly avatarja

Az Európai Unió és a NATO vezetői egyfolytában arról beszélnek, hogy fel kell készülni egy Oroszországgal vívott háborúra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu