Tagad a brüsszeli korrupciós botrány főszereplője

Federica Mogherini, az Európai Unió egykori külpolitikai vezetője lemondott a College of Europe rektori tisztségéről, miután a belga hatóságok egy, az EU-t is érintő korrupciós vizsgálat során őt és több magas rangú tisztviselőt őrizetbe vettek. A botrány az uniós külügyi szolgálat és egy EU-finanszírozású diplomataképzés körül robbant ki, és újabb súlyos csapást mér a brüsszeli intézmények hitelességére.

Magyar Nemzet
2025. 12. 05. 11:12
Mogherini 2025. december 4-én bejelentette, hogy távozik a College of Europe éléről, miután miután korrupció gyanújával hivatalosan meggyanúsították egy olyan ügyben, amely az EU által finanszírozott diplomataképzési szerződés odaítéléséhez kapcsolódik Fotó: AFP
Federica Mogherini, az Európai Unió 2014 és 2019 közötti kül- és biztonságpolitikai főképviselője csütörtökön bejelentette, hogy lemond a College of Europe rektori posztjáról – írja a Deutsche Welle. A döntés két nappal azt követően született, hogy a belga rendőrség rövid időre őrizetbe vette egy, a brüsszeli diplomáciai szolgálatot és az intézményt érintő korrupciós nyomozás miatt.

Brüsszel – Federica Mogherini, az EU korábbi külügyi vezetője
Federica Mogherini, az EU korábbi külügyi vezetője. Fotó: AFP

A rendőrség egyszerre tartott házkutatást az Európai Külügyi Szolgálatnál és a bruges-i campuson, ahol az EU Diplomáciai Akadémiájának programja is fut. A vizsgálat középpontjában egy EU által finanszírozott képzési projekt áll, amelyet 2021–2022-re ítéltek oda az intézménynek.

Csalásgyanú a brüsszeli döntéshozatalban

Az Európai Ügyészség közlése szerint a gyanú közbeszerzési csalásra, korrupcióra, összeférhetetlenségre és hivatali titoksértésre vonatkozik. A hatóság azt vizsgálja, hogy a pályázati eljárás jogtalanul előnyben részesítette-e a Mogherini által vezetett Europe of College-ot. Mogherini az ügyvédjén keresztül közölte: minden vádat tagad, és együttműködik a hatóságokkal. A politikus nyilatkozatában azt mondta: – Mindig is a legnagyobb szigorral és tisztességgel láttam el feladataimat, ezért döntöttem úgy, hogy lemondok.

 

Magas rangú uniós tisztviselőket érint a botrány

Nem Mogherini az egyetlen, akit érint a nyomozás. Őrizetbe vették: Stefano Sanninót, az EKSZ korábbi főtitkárát és jelenlegi uniós főigazgatót, a Europe of College rektorhelyettesét, valamint egy további magas rangú EU-tisztviselőt. A közlemény alapján mindannyiukat kihallgatták, és hivatalosan értesítették őket a gyanúsításokról.

A botrány azért kelt különösen nagy visszhangot, mert Mogherini az EU egyik legismertebb arca volt, aki 2014-ben még Olaszország külügyminiszteri posztját is betöltötte, később pedig az EU diplomáciai tevékenységét irányította.

 

Újabb csapás az EU intézményeinek hitelességére

A brüsszeli intézményeket az elmúlt években sorozatos botrányok rázták meg – elég csak a Katar-gate-re vagy a bizottság működését érintő visszaélésekre gondolni. Stefano Sannino szerdán már bejelentette, hogy a hónap végén nyugdíjba vonul. Mogherini pedig 2020 óta töltötte be a rektori posztot, és az EU Diplomáciai Akadémiájának vezetőjeként is meghatározó szerepet játszott.

A nyomozás folytatódik, és könnyen lehet, hogy további uniós szereplők neve is előkerül a következő hetekben.

 

Borítókép: Mogherini 2025. december 4-én bejelentette, hogy távozik a College of Europe éléről, miután korrupció gyanújával hivatalosan meggyanúsították egy olyan ügyben, amely az EU által finanszírozott diplomataképzési szerződés odaítéléséhez kapcsolódik (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

