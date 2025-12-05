Tagad a brüsszeli korrupciós botrány főszereplője

Federica Mogherini, az Európai Unió 2014 és 2019 közötti kül- és biztonságpolitikai főképviselője csütörtökön bejelentette, hogy lemond a College of Europe rektori posztjáról – írja a Deutsche Welle. A döntés két nappal azt követően született, hogy a belga rendőrség rövid időre őrizetbe vette egy, a brüsszeli diplomáciai szolgálatot és az intézményt érintő korrupciós nyomozás miatt.

Federica Mogherini, az EU korábbi külügyi vezetője. Fotó: AFP

A rendőrség egyszerre tartott házkutatást az Európai Külügyi Szolgálatnál és a bruges-i campuson, ahol az EU Diplomáciai Akadémiájának programja is fut. A vizsgálat középpontjában egy EU által finanszírozott képzési projekt áll, amelyet 2021–2022-re ítéltek oda az intézménynek.