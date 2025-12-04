korrupcióFederica Mogherinibotrány

Újabb ember bukott bele a korrupciós botrányba Brüsszelben

Az EU korábbi külügyi főképviselőjét korrupcióval gyanúsítják, rövid időre letartóztatták. Szabadulása után minden vádat tagadott. Előbb Stefano Sannino, az Európai Külügyi Szolgálat főigazgatója jelentette be, hogy lemond posztjáról, majd Federica Mogherini is közölte: távozik az Európa Kollégium éléről.

Magyar Nemzet
2025. 12. 04. 15:44
Federica Mogherini Fotó: SEBASTIAN CHRISTOPH GOLLNOW Forrás: DPA
Federica Mogherini volt uniós külügyi főképviselő is lemondott posztjáról. Csütörtökön jelentette be, hogy távozik a korrupciós botrány miatt. Ahogy arról lapunk is beszámolt, alig néhány órával korábban a botrány másik érintettje, Stefano Sannino is hasonló döntésről számolt be. 

17 October 2017, Saxony-Anhalt, Magdeburg: Federal Defence Minister Ursula von der Leyen (CDU) and the High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy, Federica Mogherini, visit Magdeburg Cathedral. Shortly thereafter, the EU representative for foreign and security policy was awarded the Kaiser Otto Prize. Photo: Stephan Schulz/dpa-Zentralbild/ZB (Photo by Stephan Schulz / dpa-Zentralbild / dpa Picture-Alliance via AFP)
Ursula von der Leyen és Federica Mogherini. Az Európai Bizottság tagadja érintettségét a korrupciós botrányban, de Mogherini mellett egy magas rangú EB-tisztviselő is lemondott
Fotó: AFP

„A legnagyobb fegyelemmel és tisztességgel, amellyel mindig is végeztem feladataimat, ma úgy döntöttem, hogy lemondok az Európa Kollégium rektori posztjáról" – közölte Mogherini. A belga hatóságok csalás és korrupció miatt nyomoznak ellene – emlékeztet a Euronews. 

Letartóztatása és azt követő szabadon bocsátása után Mogherini azt állította, hogy nem követett el bűncselekményt, és visszautasította a korrupcióval kapcsolatos vádakat. „Teljes mértékben bízom az igazságszolgáltatási rendszerben, és meggyőződésem, hogy megállapítják majd a kollégium tevékenységének jogszerűségét” – áll az általa vezetett elit egyetem sajtóközleményében.

Mogherini azután nyilatkozott, hogy őt és két másik személyt hivatalosan vád alá helyeztek közbeszerzési csalás és korrupció, összeférhetetlenség és szakmai titoktartási kötelezettség megsértése miatt. A három gyanúsítottat kedden vették őrizetbe, miután az Európai Ügyészség vizsgálatot indított egy, az EU által finanszírozott, fiatal diplomaták számára létrehozott képzési akadémiával kapcsolatos csalás ügyében.

Az Európai Bizottság igyekszik hárítani a felelősséget a friss korrupciós botrány ügyében. Habár a brüsszeli vezetés szerint a bizottság nem érintett, Stefano Sannino, a bizottság Közel-Keletért, Észak-Afrikáért és Perzsa-öbölért felelős főosztályának vezetője távozott posztjáról az őrizetbe vétele után. 

A politikus a tervek szerint év végéig szabadságra megy, utána pedig nyugdíjba vonul.

Borítókép: Federica Mogherini (Fotó: AFP)

Fontos híreink

