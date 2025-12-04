Újabb ember bukott bele a korrupciós botrányba Brüsszelben

Federica Mogherini volt uniós külügyi főképviselő is lemondott posztjáról. Csütörtökön jelentette be, hogy távozik a korrupciós botrány miatt. Ahogy arról lapunk is beszámolt, alig néhány órával korábban a botrány másik érintettje, Stefano Sannino is hasonló döntésről számolt be.

Ursula von der Leyen és Federica Mogherini. Az Európai Bizottság tagadja érintettségét a korrupciós botrányban, de Mogherini mellett egy magas rangú EB-tisztviselő is lemondott

Fotó: AFP

„A legnagyobb fegyelemmel és tisztességgel, amellyel mindig is végeztem feladataimat, ma úgy döntöttem, hogy lemondok az Európa Kollégium rektori posztjáról" – közölte Mogherini. A belga hatóságok csalás és korrupció miatt nyomoznak ellene – emlékeztet a Euronews.

Letartóztatása és azt követő szabadon bocsátása után Mogherini azt állította, hogy nem követett el bűncselekményt, és visszautasította a korrupcióval kapcsolatos vádakat. „Teljes mértékben bízom az igazságszolgáltatási rendszerben, és meggyőződésem, hogy megállapítják majd a kollégium tevékenységének jogszerűségét” – áll az általa vezetett elit egyetem sajtóközleményében.