Brüsszeli elitképző és uniós vezetők árnyékában robbant a korrupciós botrány – Von der Leyen széke is meginoghat

Az Európai Ügyészség által letartóztatott Federica Mogherini és Stefano Sannino ügye új megvilágításba helyezi azt a brüsszeli külpolitikai struktúrát, amely évek óta meghatározza az EU Ukrajna-politikáját. A diplomáciai akadémia körüli korrupciós botrány már Ursula von der Leyen pozícióját is veszélybe sodorhatja, miközben fény vetül arra az elitképző hálózatra, amely meghatározó szerepet játszott az uniós Ukrajna-stratégia formálásában.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 17:37
Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen és Federica Mogherini, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Fotó: AFP
Mint arról korábban beszámoltunk, az Európai Ügyészség letartóztatta Federica Mogherinit, az EU korábbi külügyi főképviselőjét, valamint Stefano Sanninót, az Európai Bizottság egyik legmagasabb rangú diplomatáját. A gyanú szerint mindketten érintettek lehetnek abban a korrupciós ügyben, amely az európai diplomáciai akadémia létrehozására kiírt pályázathoz kapcsolódik.

Brüsszel – Federica Mogherini, az EU korábbi külügyi főképviselője
Brüsszel – Federica Mogherini, az EU korábbi külügyi főképviselője Fotó: AFP

Az újabb botrány alig egy évvel Ursula von der Leyen második elnöki ciklusának kezdete után robbant ki, és máris komoly politikai következményekkel fenyeget. Brüsszelben egyre több szó esik bizalmatlansági indítványokról, sőt olyan forgatókönyvekről is, amelyek a Santer-bizottság 1999-es kényszerű lemondását idézik fel. A háborút és Ukrajna támogatását következetesen zászlajára tűző Ursula von der Leyen pozíciója is veszélybe kerülhet.

Az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) az Ukrajna elleni orosz agresszió óta kulcsszerepet tölt be az EU külpolitikai válaszainak összehangolásában. A szolgálat koordinálta az uniós tagállamok közös diplomáciai álláspontját és részt vett az Oroszországgal szembeni, példátlanul széleskörű szankciós rendszer kialakításában.

Az EKSZ (EEAS) vezetői kulcsszerepet töltenek be az EU Ukrajna támogatási és külpolitikai rendszerének koordinálásában — az intézmény irányítja az uniós pénzügyi, diplomáciai és biztonságpolitikai segítségnyújtás szervezését és végrehajtását.

Az akkori uniós kül– és biztonságpolitikai főképviselő, Federica Mogherini 2019-ben az EP plenáris ülésén kijelentette: 

2014 óta összeállítottuk Ukrajnának az EU történetének legnagyobb támogatási csomagját, amely már meghaladja a 15 milliárd eurót.

Federica Mogherini és Stefano Sannino következetesen amellett érveltek, hogy az Európai Uniónak tartós, politikai és pénzügyi támogatást kell biztosítania Ukrajnának, és ezt a megközelítést hosszú éveken át következetesen képviselték az uniós intézményekben.

A brüsszeli külpolitikai vezetők rendszeresen azt hangsúlyozták, hogy az Ukrajnának nyújtott uniós támogatások szigorú ellenőrzés mellett működnek, és az EU stratégiai és politikai érdekei is indokolják azok fenntartását.

A College of Europe az EU diplomáciai és intézményi apparátusának egyik legmeghatározóbb képzőhelye, amely jelentős szerepet játszik az Európai Külügyi Szolgálat szakember-utánpótlásában. A hivatalos weboldalon olvasható, hogy az intézmény célja: magas szintű uniós-és nemzetközi diplomáciai képzés biztosítása azoknak, akik később EU-intézményekben vagy diplomáciai pályán dolgoznak. 

Az intézményben tanulók körülbelül 70 százaléka tanulmányai során ösztöndíjat kap, Soros-hálózati szervezetek (Soros Foundation Moldova, OSF Albania, OSI) több programot is finanszíroztak.

A College of Europe olyan képzési rendszert működtet, amely évtizedek óta meghatározó szerepet játszik az uniós külpolitika alakítóinak képzésében, és amely jelentős hatással van a brüsszeli intézmények Ukrajnával kapcsolatos stratégiai gondolkodására is.

Borítókép: Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen és Federica Mogherini, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (Fotó: AFP) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

