Brüsszeli elitképző és uniós vezetők árnyékában robbant a korrupciós botrány – Von der Leyen széke is meginoghat

Mint arról korábban beszámoltunk, az Európai Ügyészség letartóztatta Federica Mogherinit, az EU korábbi külügyi főképviselőjét, valamint Stefano Sanninót, az Európai Bizottság egyik legmagasabb rangú diplomatáját. A gyanú szerint mindketten érintettek lehetnek abban a korrupciós ügyben, amely az európai diplomáciai akadémia létrehozására kiírt pályázathoz kapcsolódik.

Brüsszel – Federica Mogherini, az EU korábbi külügyi főképviselője Fotó: AFP

Az újabb botrány alig egy évvel Ursula von der Leyen második elnöki ciklusának kezdete után robbant ki, és máris komoly politikai következményekkel fenyeget. Brüsszelben egyre több szó esik bizalmatlansági indítványokról, sőt olyan forgatókönyvekről is, amelyek a Santer-bizottság 1999-es kényszerű lemondását idézik fel. A háborút és Ukrajna támogatását következetesen zászlajára tűző Ursula von der Leyen pozíciója is veszélybe kerülhet.

Az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) az Ukrajna elleni orosz agresszió óta kulcsszerepet tölt be az EU külpolitikai válaszainak összehangolásában. A szolgálat koordinálta az uniós tagállamok közös diplomáciai álláspontját és részt vett az Oroszországgal szembeni, példátlanul széleskörű szankciós rendszer kialakításában.

Az EKSZ (EEAS) vezetői kulcsszerepet töltenek be az EU Ukrajna támogatási és külpolitikai rendszerének koordinálásában — az intézmény irányítja az uniós pénzügyi, diplomáciai és biztonságpolitikai segítségnyújtás szervezését és végrehajtását.