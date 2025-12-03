Rendkívüli

Hatalmas a korrupciós botrány Brüsszelben, repülhet Von der Leyen

EEASVon der Leyenkorrupciós botránybotrány

Hatalmas a korrupciós botrány Brüsszelben, repülhet Von der Leyen

Brüsszelben óriási intézményi válság körvonalazódik: az Európai Ügyészség őrizetbe vette Federica Mogherinit, az EU volt külügyi vezetőjét és Stefano Sanninót, a Bizottság magas rangú diplomatáját egy hatalmas diplomáciai akadémia-pályázat körüli korrupciógyanús ügyben. Az újabb botrány éppen egy évvel Ursula von der Leyen második mandátumának kezdete után látott napvilágot. A korrupciós botrány máris bizalmatlansági indítványokkal és a Santer-Bizottság 1999-es bukásához hasonlító forgatókönyvekkel fenyegeti az unió vezetését. A háború- és Ukrajna-párti Ursula Von der Leyen székébe kerülhet az ügy.

Kozma Zoltán
2025. 12. 03. 6:50
Ursula von der Leyen és Federica Mogherini (Fotó: AFP)
Ursula von der Leyen és Federica Mogherini (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke évtizedek óta a legsúlyosabb kihívással néz szembe az EU elszámoltathatóságát illetően: egy csalásvizsgálat két brüsszeli magasrangú politikust ért el, és teljes körű válság robbanásával fenyeget. Pont egy évvel a második mandátumának kezdetét követően Von der Leyennek – aki már eleve átláthatósági elkötelezettségét övező kérdésekkel küzd, miközben forr a feszültség az unió külpolitikai szárnyával – óriási botránnyal kell szembenézni. A háborúpárti vezető belebukhat a korrupcióba.

Brüsszel úszik a korrupcióban (Fotó: AFP)
Brüsszel úszik a korrupcióban (Fotó: AFP)

Az Európai Ügyészség bejelentette, hogy az EU volt külügyi főnökét és egy a Von der Leyen Bizottságban dolgozó magas rangú diplomatát kedden őrizetbe vettek. 

Intézményeink hitelessége veszélyben van

 – jelentette ki Manon Aubry, a baloldali frakció társelnöke az Európai Parlamentben.

Ha a vádak bebizonyosodnak, ez elindítaná a legnagyobb botrányt Brüsszelben a Jacques Santer vezette Bizottság 1999-es tömeges lemondása óta, amely pénzügyi visszaélések gyanújával zárult.

A rendőrség őrizetbe vette Federica Mogherinit, a baloldali olasz politikust, aki 2014 és 2019 között az EU külpolitikai szárnyát, az Európai Külügyi Szolgálatot (EEAS) vezette, valamint Stefano Sanninót, olasz köztisztviselőt.

Az Európai Ügyészség „komoly gyanút” fogalmazott meg arra vonatkozóan, hogy a 2021–2022-es pályáztatás, amely a College of Europe-hoz csatolt diplomáciai akadémia létrehozására irányult – ahol Mogherini rektor –, nem volt tisztességes, és a tények, ha bebizonyosodnak, „beszerzési csalást, korrupciót, összeférhetetlenséget és szakmai titok megsértését jelenthetik”.

Brüsszel hatalma megroggyan

Az ügy tovább élezi a Von der Leyen és a jelenlegi EEAS-főnök, Kaja Kallas uniós főképviselő között feszülő, már amúgy is feszült viszonyt – közölte négy EU-s tisztviselő. Idén korábban Sannino egyébként elhagyta főtitkári posztját, és prominens szerepet vállalt Von der Leyen Bizottságában.

Egy EU-s tisztviselő megvédte Von der Leyent, ehelyett az EEAS-t hibáztatva, amely az EU-szerződések szerint autonóm szolgálat, és Kallas alá tartozik – aki egyben a 27 uniós biztos egyike.

„Tudom, hogy azok, akik nem kedvelik Von der Leyent, ezt felhasználják ellene, de mindent felhasználnak ellene” – mondta a tisztviselő.

Mivel Von der Leyen asszony a legfelismerhetőbb vezető Brüsszelben, mindent az ő számlájára írunk – tette hozzá a tisztviselő. 

„Bűnügyi sorozat”

A vizsgálat akkor érkezik, amikor egyre nagyobb az európai emberek elégedetlensége a háborúpárti brüsszeli vezetéssel.

Mulatságos, hogyan prédikál Brüsszel mindenkinek a jogállamiságról, miközben saját intézményei inkább bűnügyi sorozatra hasonlítanak, mint működő unióra

 – írta Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár az X-en.

Gheorghe Piperea román EP-képviselő, a jobboldali Európai Konzervatívok és Reformerek csoportjának tagja, aki júliusban sikertelen bizalmatlansági indítványt nyújtott be Von der Leyen ellen, elmondta, fontolgatja egy új indítvány kezdeményezését.

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője a médiának nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy az EU-s tisztviselők „inkább figyelmen kívül hagyják saját problémáikat, miközben folyamatosan prédikálnak mindenkinek”.

Az EU az elmúlt évtizedben sorozatos korrupciós botrányokkal küzdött. Keddi razziák a 2022-es brüsszeli korrupciós botrányra emlékeztetnek, amikor Katart azzal vádolták, hogy megvesztegetéssel és ajándékokkal próbálta befolyásolni az EP-képviselőket, valamint az idei Huawei-bróker vizsgálatra, amely a kínai tech-óriás európai lobbizási tevékenységét érinti.

Ezek a vizsgálatok az Európai Parlament tagjait érintették, és akkoriban a Bizottság tisztviselői gyorsan a törvényhozókra mutogattak, távol tartva magukat a botrányoktól.

2012-ben John Dalli akkori egészségügyi biztos lemondott egy dohányipari lobbizási botrány miatt. Von der Leyen maga is bírósági csapást kapott az EU Törvényszékétől, amely korábban kimondta, hogy nem tagadhatta meg a nyilvánosságtól a Pfizer gyógyszeripari óriás vezérigazgatójával folytatott szöveges üzeneteit a Covid-19-járvány idején.

A keddi fejlemények jóval veszélyesebbek a Bizottság számára, tekintettel a gyanúsítottak magas profiljára és a vádak súlyosságára.

„Katasztrofális hatás”

Miután alelnökként és az EEAS élén szolgált, Mogherinit 2020-ban kinevezték a College of Europe rektorává, miközben kritikák érték, hogy nem volt megfelelő a posztra, nem felelt meg a kritériumoknak, és hónapokkal a határidő után lépett a helyére. 2022-ben lett az Európai Unió Diplomáciai Akadémiájának igazgatója, amely a keddi hajnali razziák középpontjában álló projekt.

Sannino, volt olasz diplomata, az EEAS legmagasabb rangú köztisztviselője volt, és most a Bizottság Közel-Kelet, Észak-Afrika és Öböl-régióért felelős főigazgatója.

Cristiano Sebastiani, az egyik legnagyobb EU-s szakszervezet, a Renouveau & Démocratie személyzeti képviselője úgy nyilatkozott, hogy ha bebizonyosodik, a vádak „katasztrofális hatással lennének az érintett intézmények hitelességére, és általánosságban az európai intézményekről alkotott polgári percepcióra. Elárulta, hogy „tucatnyi üzenetet” kapott EU-s dolgozóktól a hírnévi kárral kapcsolatos aggodalmakról.

Ez nem jó az EU-intézményeknek és a Bizottság szolgálatai számára. Nem jó Európának, elvonja a figyelmet más dolgokról

 – mondta egy névtelenül nyilatkozó Bizottság-tisztviselő. 

Borítókép: Ursula von der Leyen és Federica Mogherini (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekDon-kanyar

Birodalmi tempó és a keleti frontvonal

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Szerveztek már nekünk német kezdeményezésű Európa-projektet, a Don-kanyar túrát. Ismerjük a végét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.