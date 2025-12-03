Hatalmas a korrupciós botrány Brüsszelben, repülhet Von der Leyen

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke évtizedek óta a legsúlyosabb kihívással néz szembe az EU elszámoltathatóságát illetően: egy csalásvizsgálat két brüsszeli magasrangú politikust ért el, és teljes körű válság robbanásával fenyeget. Pont egy évvel a második mandátumának kezdetét követően Von der Leyennek – aki már eleve átláthatósági elkötelezettségét övező kérdésekkel küzd, miközben forr a feszültség az unió külpolitikai szárnyával – óriási botránnyal kell szembenézni. A háborúpárti vezető belebukhat a korrupcióba.

Brüsszel úszik a korrupcióban (Fotó: AFP)

Az Európai Ügyészség bejelentette, hogy az EU volt külügyi főnökét és egy a Von der Leyen Bizottságban dolgozó magas rangú diplomatát kedden őrizetbe vettek.

Intézményeink hitelessége veszélyben van

– jelentette ki Manon Aubry, a baloldali frakció társelnöke az Európai Parlamentben.

Ha a vádak bebizonyosodnak, ez elindítaná a legnagyobb botrányt Brüsszelben a Jacques Santer vezette Bizottság 1999-es tömeges lemondása óta, amely pénzügyi visszaélések gyanújával zárult.

A rendőrség őrizetbe vette Federica Mogherinit, a baloldali olasz politikust, aki 2014 és 2019 között az EU külpolitikai szárnyát, az Európai Külügyi Szolgálatot (EEAS) vezette, valamint Stefano Sanninót, olasz köztisztviselőt.

Az Európai Ügyészség „komoly gyanút” fogalmazott meg arra vonatkozóan, hogy a 2021–2022-es pályáztatás, amely a College of Europe-hoz csatolt diplomáciai akadémia létrehozására irányult – ahol Mogherini rektor –, nem volt tisztességes, és a tények, ha bebizonyosodnak, „beszerzési csalást, korrupciót, összeférhetetlenséget és szakmai titok megsértését jelenthetik”.

Brüsszel hatalma megroggyan

Az ügy tovább élezi a Von der Leyen és a jelenlegi EEAS-főnök, Kaja Kallas uniós főképviselő között feszülő, már amúgy is feszült viszonyt – közölte négy EU-s tisztviselő. Idén korábban Sannino egyébként elhagyta főtitkári posztját, és prominens szerepet vállalt Von der Leyen Bizottságában.

Egy EU-s tisztviselő megvédte Von der Leyent, ehelyett az EEAS-t hibáztatva, amely az EU-szerződések szerint autonóm szolgálat, és Kallas alá tartozik – aki egyben a 27 uniós biztos egyike.