Az Euractive cikke szerint a belga rendőrség kedden három személyt tartóztatott le, köztük az egykori EU-diplomáciai vezetőt, Federica Mogherinit. Ahogy arról lapunk is beszámolt, kedden, a kora reggeli órákban a belga rendőrök razziát tartottak az Európai Unió Külügyi Szolgálatánál (EEAS) Brüsszelben, a brugge-i College of Europe intézménynél, valamint magánlakásoknál. A rendőrség dokumentumokat foglalt le, három embert őrizetbe vettek.

Brüsszel legfelsőbb köréig érnek a legújabb korrupciós botrány szálai, Federica Mogherini is a vádlottak között van. Fotó: AFP

A vád uniós forrásokkal való visszaélés

– közölték a nyomozásban tájékozott források és szemtanúk.

A legfrissebb információk szerint

az ügyben letartóztatták Federica Mogherinit, az Európai Bizottság korábbi alelnökét, és Stefano Sanninót, az Európai Bizottság magas rangú tisztviselőjét is őrizetbe vették. Sannino korábban Mogherini alatt, a Diplomáciai Akadémia létrehozásakor volt az EEAS főtitkára. Jelenleg a bizottság közel-keleti és észak-afrikai főigazgatója.

A Euractiv arra is rámutat, hogy

a most vizsgált időszakban az EEAS-t a spanyol Josep Borrell vezette, aki korábban szintén az unió külügyi biztosa volt.

Az ügyészség kérésére, amelyet a bíró is jóváhagyott, a szövetségi rendőrség házkutatásokat végzett a brugge-i Európai Kollégium több épületében, a brüsszeli Európai Külügyi Szolgálatnál, valamint a gyanúsítottak lakóhelyein. A nyomozati intézkedések során az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) is támogatta az akciót.

Az ügy tárgya az Európai Unió Diplomáciai Akadémiájának projektje – egy kilenc hónapos képzési program junior diplomaták számára a tagállamokból –, amelyet az Európai Külügyi Szolgálat a belga Európai Kollégiumnak ítélt oda 2021–2022 között egy közbeszerzési eljárásban.

A nyomozás azt vizsgálja, hogy a kollégium és/vagy képviselőik előzetesen értesültek-e a pályázati eljárás kiválasztási kritériumairól, és volt-e okuk azt feltételezni, hogy a projekt végrehajtására ők kapják a megbízást, még az EEAS hivatalos pályázati felhívásának közzététele előtt.

Erős a gyanú, hogy a program pályázati folyamatában megsértették a pénzügyi szabályzat 169. cikkét, és bizalmas információkat osztottak meg a pályázati eljárásban részt vevő egyik jelölttel. A házkutatások előtt az ügyészség kérte több gyanúsított mentelmi jogának felfüggesztését, amit jóváhagytak.