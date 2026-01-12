Fülöp Attilavörös kódÁsotthalompolgárőrszervezethideg

Egy telefonhívás életet menthet a nagy hidegben

Az elmúlt napok hideg időjárásában országszerte 35 ezer polgárőr mentette az embereket.

2026. 01. 12. 16:22
Fotó: Bodnár Boglárka
Egy telefonhívás önmagában életet tud menteni a hidegben – jelentette ki a gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár hétfőn Ásotthalmon.

20260108 Budapest Havas képek Havazás Illusztráció Fotó: Mirkó István MI MW A képen: kerékpározó
Fotó: Mirkó István

Fülöp Attila, a Csongrád-Csanád vármegyei községben azt mondta, 

a vörös kód kiadás óta eltelt öt napban 1047 hívás érkezett be a központi diszpécserszolgálatra, és a bejelentések alapján 409 embert helyeztek biztonságba.

 Hozzátette: a jelzések száma meghaladta a korábbi évek hideg időszakaiban befutó hívásokét. Az államtitkár bízik abban, hogy ez a következő napokban is így marad, függetlenül attól, esik-e a hó vagy az ónos eső, mert a mínusz 5-10 fok életveszélyes lehet. Azt kérte, hogy 

bárki, aki bajbajutott embert lát, jelezze azt.

 

A segítségnyújtás során szorosan együttműködik a rendőrség, a mentőszolgálat, a hajléktalanellátó rendszer és a polgárőrség – tudatta Fülöp Attila.

Az elmúlt napok hideg időjárásában országszerte 35 ezer polgárőr mentette az embereket. A gondoskodó polgárőrök segítenek a hajléktalanoknak, az idős embereknek és a tanyavilágban is, a füstölő kémény program keretében – közölte az államtitkár. Egy tanyán, ha nem füstöl a kémény, baj lehet, akár azért, mert elfogyott a tüzelő vagy azért, mert baleset történt és az ott lakó nem képes saját maga ellátására. A polgárőrök rendelkeznek a szükséges helyismerettel és meg van bennük a tenniakarás is – mondta a politikus.

Mihálffy Béla (KDNP), a térség országgyűlési képviselője kifejtette, a határ menti települések polgárőr egyesületei nemcsak az illegális migráció elleni küzdelemben vesznek részt már több mint egy évtizede nap mint nap, hanem a nehéz időjárási körülmények között minden segítséget megadnak ahhoz, hogy az emberek biztonságban érezzék magukat.

Kereki Sándor, az Ásotthalmi Tanyasi Polgárőr Egyesület elnöke elmondta, a szervezetet 2023-ban alapították, azért, hogy segítsék a külterületen élőket. Ásotthalom 3900 lakosának csaknem fele él tanyán, távol a település központjától, közöttük sok az idős, egyedülálló ember.

 

Az elmúlt héten a polgárőrök váltott műszakban 24 órás szolgálatot adtak, ha kellett, havat lapátoltak, tüzelőt hasítottak, behordták a tüzelőt a házakba, bevásároltak az időseknek vagy elszállították őket a településközpontba 

– tudatta az elnök. A polgárőrök a mezőőrökkel és a tanyagondnoki szolgálat munkatársaival együttműködve segítenek az embereknek, amely 122 négyzetkilométeres területével a legnagyobb kiterjedésű települések között van – közölte Kereki Sándor.

Borítókép: Fülöp Attila (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

