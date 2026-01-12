Postás borult az árokba Szabolcsban, szerencséje volt

A rendőrök kérdésére a bajbajutott elmondta, hogy hirtelen rosszullét tört rá, és már csak arra eszmélt fel, hogy a jármű mellett ül a havas árokban. A férfi látható sérülést nem szenvedett, de továbbra is a rosszullét gyötörte. A Nagyhalászi Rendőrőrs járőrei haladéktalanul értesítették a mentőket, megérkezésükig a szolgálati autóba ültették, hogy megóvják a kihűléstől.