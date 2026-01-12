Valaki látta és értesítette a 112-es segélyhívót, hogy a Tiszarád és Nagyhalász településeket összekötő Ipari úton rosszul lett egy postai kézbesítő, és árokba borult e-biciklijével – írja a rendőrségi portál.
Postás borult az árokba Szabolcsban, szerencséje volt
Valaki észrevette.
A rendőrök kérdésére a bajbajutott elmondta, hogy hirtelen rosszullét tört rá, és már csak arra eszmélt fel, hogy a jármű mellett ül a havas árokban. A férfi látható sérülést nem szenvedett, de továbbra is a rosszullét gyötörte. A Nagyhalászi Rendőrőrs járőrei haladéktalanul értesítették a mentőket, megérkezésükig a szolgálati autóba ültették, hogy megóvják a kihűléstől.
