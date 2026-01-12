postásszerencseszabolcsbanárok

Postás borult az árokba Szabolcsban, szerencséje volt

Valaki észrevette.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2026. 01. 12. 15:27
rendőrök és mentők érkeznek az árokba borult postásért Szabolcsban Forrás: Police
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Valaki látta és értesítette a 112-es segélyhívót, hogy a Tiszarád és Nagyhalász településeket összekötő Ipari úton rosszul lett egy postai kézbesítő, és árokba borult e-biciklijével – írja a rendőrségi portál. 

Fotó: Police

A rendőrök kérdésére a bajbajutott elmondta, hogy hirtelen rosszullét tört rá, és már csak arra eszmélt fel, hogy a jármű mellett ül a havas árokban. A férfi látható sérülést nem szenvedett, de továbbra is a rosszullét gyötörte. A Nagyhalászi Rendőrőrs járőrei haladéktalanul értesítették a mentőket, megérkezésükig a szolgálati autóba ültették, hogy megóvják a kihűléstől.

Havazás Nyíregyházán
Havazás Nyíregyházán
Havazás Nyíregyházán
Havazás Nyíregyházán
Havazás Nyíregyházán
Havazás Nyíregyházán
Havazás Nyíregyházán
Havazás Nyíregyházán
Havazás Nyíregyházán
Havazás Nyíregyházán
Havazás Nyíregyházán
Havazás Nyíregyházán
Havazás Nyíregyházán
1/31 Havazás Nyíregyházán

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekusa

Úgy tűnik, csoda kellene a békéhez

Nógrádi György avatarja

EZ TÖRTÉNT AZ ELMÚLT HÉTEN – A nyugatiak katonai egységeket akarnak Ukrajnába telepíteni, amit az oroszok elleneznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu