Forgalomkorlátozás lesz az M0-s autóúton

Egy szakaszon lezárják a külső sávot.

Forrás: MTI2026. 01. 12. 15:44
Fotó: MTI/Kovács Tamás
Betontábla-javítási munkák miatt forgalomkorlátozás lesz az M0-s autóúton Diósd térségében hétfőn délután – közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. A sávlezárás miatt torlódásokra kell számítaniuk az autóút érintett szakaszán közlekedőknek.

Budapest, 2024. április 2. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) munkatársai burkolatfelújítást végeznek a repülőtérre vezető úton 2024. április 2-án. Az első ütemben az M0 autóút felől a repülőtérre vezető kihajtó ágat zárják le. Így a repülőtér az M0-ás autóút felől közvetlenül nem érhető el. Az első ütem várhatóan április 7-én fejeződik be. MTI/Kovács Tamás
Fotó: MTI/Kovács Tamás

Az M0-s autóúton – az M1-es autópálya irányából az M3-as autópálya irányába – hétfőn 17 órakor a külső sávot lezárják, a forgalom a két belső sávon haladhat, a diósdi felhajtón érkezők pedig a leállósávon haladhatnak tovább – közölték. Majd hangsúlyozták:

az autóút jelentős forgalma miatt időszakos torlódások alakulhatnak ki.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

