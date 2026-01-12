Betontábla-javítási munkák miatt forgalomkorlátozás lesz az M0-s autóúton Diósd térségében hétfőn délután – közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. A sávlezárás miatt torlódásokra kell számítaniuk az autóút érintett szakaszán közlekedőknek.

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Az M0-s autóúton – az M1-es autópálya irányából az M3-as autópálya irányába – hétfőn 17 órakor a külső sávot lezárják, a forgalom a két belső sávon haladhat, a diósdi felhajtón érkezők pedig a leállósávon haladhatnak tovább – közölték. Majd hangsúlyozták: