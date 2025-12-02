Itt az újabb brüsszeli korrupciós botrány, lecsapott a rendőrség

Egy helyszínen tartózkodó szemtanú elmondása szerint mintegy tíz civil ruhás rendőr érkezett az EEAS brüsszeli központjához kedd reggel, helyi idő szerint 7.30-kor. Később egy EU-s tisztviselő is megerősítette a razziát. A büntetőeljárás azután indult, hogy felmerült a gyanú: az EEAS és a College of Europe – az EU hivatalnokképző elitiskolája – 2021 és 2022 során visszaélhetett az uniós közpénzekkel.

A botrány nyomán a College of Europe intézménye és Federica Mogherini – aki korábban az EEAS-t vezette – jelentős nyomás alá került. Mogherini idén kezdte meg második ötéves ciklusát Bruggében. A belga szövetségi rendőrség és az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a nyomozásban az Európai Ügyészség (EPPO) irányítása alatt vett részt. Az EPPO és az OLAF szóvivői nem kívántak nyilatkozni.