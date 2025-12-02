Kedden reggel belga rendőrök razziát tartottak az Európai Unió Külügyi Szolgálatánál (EEAS) Brüsszelben, a bruggei College of Europe intézménynél, valamint magánlakásoknál. A művelet célja az uniós források állítólagos visszaéléseinek kivizsgálása volt. A razziák a kora reggeli órákban kezdődtek, a rendőrség dokumentumokat foglalt le, és három embert őrizetbe vettek, akiket többek között közbeszerzési csalás és korrupció gyanújával hallgattak ki – írja az Euractive.
Itt az újabb brüsszeli korrupciós botrány, lecsapott a rendőrség
Kedden belga rendőrök razziát tartottak az EEAS brüsszeli központjánál, a College of Europe intézménynél és magánlakásoknál, uniós forrásokkal való állítólagos visszaélések miatt. Három embert őrizetbe vettek, többek között közbeszerzési csalás és korrupció gyanújával.
Egy helyszínen tartózkodó szemtanú elmondása szerint mintegy tíz civil ruhás rendőr érkezett az EEAS brüsszeli központjához kedd reggel, helyi idő szerint 7.30-kor. Később egy EU-s tisztviselő is megerősítette a razziát. A büntetőeljárás azután indult, hogy felmerült a gyanú: az EEAS és a College of Europe – az EU hivatalnokképző elitiskolája – 2021 és 2022 során visszaélhetett az uniós közpénzekkel.
A botrány nyomán a College of Europe intézménye és Federica Mogherini – aki korábban az EEAS-t vezette – jelentős nyomás alá került. Mogherini idén kezdte meg második ötéves ciklusát Bruggében. A belga szövetségi rendőrség és az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a nyomozásban az Európai Ügyészség (EPPO) irányítása alatt vett részt. Az EPPO és az OLAF szóvivői nem kívántak nyilatkozni.
A nyomozás kiemelt figyelmet fordít az iskola 2022-ben történt, 3,2 millió eurós bruggei Spanjaardstraat-i épületvásárlására, ahol az akadémián részt vevő diplomaták szállnak meg.
Az épületvásárlás közvetlenül megelőzte azt a közbeszerzést, amely 654 ezer eurós támogatást biztosított az intézménynek.
A nyomozók azt is elemzik, hogy a college és képviselői hozzáférhettek-e a közbeszerzési eljárás bizalmas információihoz, amelyek titokban kellett maradjanak a tisztességes verseny biztosítása érdekében. Az OLAF több személyt kihallgatott, majd megállapításait az EPPO-nak továbbította.
Borítókép: Ursula von der Leyen beszédet mond (Fotó: AFP)
Zelenszkij már a tűzszünetről beszélt
Az elnök szeretné, ha a háborúpárti politikusok is részt vennének a tárgyalásokban.
Itt vannak a részletek: ekkor fogadja Trump emberét Putyin
A békefolyamat fájdalmas engedményeket követelhet meg Kijevtől.
Szexuális erőszak miatt elítélt bűnözőket engedtek szabadon
A brit igazságügyi miniszter elismerte a hibát.
Ismét forr a levegő: több izraeli katona elleni merényletkísérlet történt + videó
Az IDF a merényletet követően útzárakat állított fel.
