Rendkívüli

Itt vannak a részletek: ekkor fogadja Trump emberét Putyin

EEASOLAFBrüsszelEurópai Csalás Elleni Hivatalakorrupció

Itt az újabb brüsszeli korrupciós botrány, lecsapott a rendőrség

Kedden belga rendőrök razziát tartottak az EEAS brüsszeli központjánál, a College of Europe intézménynél és magánlakásoknál, uniós forrásokkal való állítólagos visszaélések miatt. Három embert őrizetbe vettek, többek között közbeszerzési csalás és korrupció gyanújával.

András János
2025. 12. 02. 12:24
Ursula von der leyen beszédet mond Fotó: ADNAN BECI Forrás: AFP
Kedden reggel belga rendőrök razziát tartottak az Európai Unió Külügyi Szolgálatánál (EEAS) Brüsszelben, a bruggei College of Europe intézménynél, valamint  magánlakásoknál. A művelet célja az uniós források állítólagos visszaéléseinek kivizsgálása volt. A razziák a kora reggeli órákban kezdődtek, a rendőrség dokumentumokat foglalt le, és három embert őrizetbe vettek, akiket többek között közbeszerzési csalás és korrupció gyanújával hallgattak ki – írja az Euractive.

Federica Mogherini, az EEAS korábbi vezetője is nyomás alá került a korrupciós nyomozás miatt
(Fotó: DPA/Sebastian Christoph Gollnow)

Egy helyszínen tartózkodó szemtanú elmondása szerint mintegy tíz civil ruhás rendőr érkezett az EEAS brüsszeli központjához kedd reggel, helyi idő szerint 7.30-kor. Később egy EU-s tisztviselő is megerősítette a razziát. A büntetőeljárás azután indult, hogy felmerült a gyanú: az EEAS és a College of Europe – az EU hivatalnokképző elitiskolája – 2021 és 2022 során visszaélhetett az uniós közpénzekkel.

A botrány nyomán a College of Europe intézménye és Federica Mogherini – aki korábban az EEAS-t vezette – jelentős nyomás alá került. Mogherini idén kezdte meg második ötéves ciklusát Bruggében. A belga szövetségi rendőrség és az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a nyomozásban az Európai Ügyészség (EPPO) irányítása alatt vett részt. Az EPPO és az OLAF szóvivői nem kívántak nyilatkozni.

A nyomozás kiemelt figyelmet fordít az iskola 2022-ben történt, 3,2 millió eurós bruggei Spanjaardstraat-i épületvásárlására, ahol az akadémián részt vevő diplomaták szállnak meg. 

Az épületvásárlás közvetlenül megelőzte azt a közbeszerzést, amely 654 ezer eurós támogatást biztosított az intézménynek.

A nyomozók azt is elemzik, hogy a college és képviselői hozzáférhettek-e a közbeszerzési eljárás bizalmas információihoz, amelyek titokban kellett maradjanak a tisztességes verseny biztosítása érdekében. Az OLAF több személyt kihallgatott, majd megállapításait az EPPO-nak továbbította.

 

Borítókép: Ursula von der Leyen beszédet mond (Fotó: AFP)

