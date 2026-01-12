egyetemeducatio nemzetközi oktatási szakkiállítássikerHankó Balázs

Hatalmas sikere volt a 26. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításnak + videó

A kedvezőtlen időjárás ellenére is hatalmas érdeklődés kísérte az idei Educatio felsőoktatási szakkiállítást – közölte a közösségi oldalán a kultúráért és innovációért felelős miniszter. Három nap alatt mintegy hatvanezren keresték fel a rendezvényt, amelyen a teljes magyar és Kárpát-medencei felsőoktatás bemutatkozott – mondta Hankó Balázs.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 01. 12. 18:16
„Óriási siker volt a 26. Educatio kiállítás: 120 kiállító, 60 ezer látogató, a világ élvonalába tartozó magyar egyetemek, számos lehetőség a magyar fiataloknak” – írta a Facebook-oldalán közzétett videójához Hankó Balázs. 

Budapest, 2026. január 8. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter beszédet mond a 26. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás megnyitóján a budapesti Hungexpón 2026. január 8-án. MTI/Bruzák Noémi
Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter beszédet mond a 26. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás megnyitóján a budapesti Hungexpón 2026. január 8-án Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A kultúráért és innovációért felelős miniszter elmondta: a hóhelyzet ellenére idén is 60 ezren vettek részt az Educatio felsőoktatási szakkiállításon a három nap alatt, csütörtökön, pénteken és szombaton. Hozzátette: 

a 25 ezer négyzetméteren 120 kiállító, és valamennyi magyar, sőt Kárpát-medencei magyar felsőoktatási intézmény jelen volt.

Tudatos döntés volt a magyar felsőoktatás megújítása, hiszen így az egyetemek versenyeznek a fiatalokért – hangsúlyozta a miniszter. 

Hozzátette, hogy ezáltal sikeresek lesznek a magyar fiatalok, a siker pedig nem más, mint lehetőség, kitartás és szorgalom.

A lehetőséget a megújult magyar felsőoktatás biztosítja – mutatott rá Hankó Balázs. Hozzáfűzte, hogy 

12 egyetemünk már a világ legjobb 5 százalékában van, sőt, háromból két magyar egyetemista ilyen, a világ élvonalában lévő egyetemen tanul.

 Az Educatio kiállítás sikere remélhetőleg a felvételi sikerét is magával hozza a felsőoktatásba – emelte ki a miniszer.

A megújult, sikeres és versenyképes magyar felsőoktatásba február 15-ig lehet jelentkezni – hívta fel a figyelmet Hankó Balázs.

Amint arról beszámoltunk, a 26. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás megnyitóján a kultúráért és innovációért felelős miniszter arról beszélt, az egyetemek versenyeznek a diákokért, és ez egyértelműen meglátszik a világranglistán is.

– A fiatalok úgy lehetnek sikeresek, ha az egyetemek versenyeznek értük. A kormány tudatos döntése volt az elmúlt évek során, hogy az egyetemek között versenyhelyzetet teremtett, éppen a fiatalok jövője érdekében – fogalmazott megnyitóbeszédében Hankó Balázs.

Borítókép: Résztvevők a 26. Educatio felsőoktatási szakkiállításon (Forrás: Educatio Kiállítás Facebook-oldala)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

