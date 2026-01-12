Hatalmas sikere volt a 26. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításnak + videó

„Óriási siker volt a 26. Educatio kiállítás: 120 kiállító, 60 ezer látogató, a világ élvonalába tartozó magyar egyetemek, számos lehetőség a magyar fiataloknak” – írta a Facebook-oldalán közzétett videójához Hankó Balázs.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter beszédet mond a 26. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás megnyitóján a budapesti Hungexpón 2026. január 8-án Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A kultúráért és innovációért felelős miniszter elmondta: a hóhelyzet ellenére idén is 60 ezren vettek részt az Educatio felsőoktatási szakkiállításon a három nap alatt, csütörtökön, pénteken és szombaton. Hozzátette:

a 25 ezer négyzetméteren 120 kiállító, és valamennyi magyar, sőt Kárpát-medencei magyar felsőoktatási intézmény jelen volt.

Tudatos döntés volt a magyar felsőoktatás megújítása, hiszen így az egyetemek versenyeznek a fiatalokért – hangsúlyozta a miniszter.

Hozzátette, hogy ezáltal sikeresek lesznek a magyar fiatalok, a siker pedig nem más, mint lehetőség, kitartás és szorgalom.

A lehetőséget a megújult magyar felsőoktatás biztosítja – mutatott rá Hankó Balázs. Hozzáfűzte, hogy

12 egyetemünk már a világ legjobb 5 százalékában van, sőt, háromból két magyar egyetemista ilyen, a világ élvonalában lévő egyetemen tanul.

Az Educatio kiállítás sikere remélhetőleg a felvételi sikerét is magával hozza a felsőoktatásba – emelte ki a miniszer.

A megújult, sikeres és versenyképes magyar felsőoktatásba február 15-ig lehet jelentkezni – hívta fel a figyelmet Hankó Balázs.

