Tízmilliárd forintos program segíti a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését célzó intézményeket

Országszerte 56 helyszínt érint a sajátos nevelési igényű, tartós gyógykezelés alatt álló vagy pedagógiai szakszolgálati ellátást igénylő gyermekeket nevelő intézmények fejlesztését célzó, tízmilliárd forintos program – mondta Balatoni Katalin a Bárczi Gusztáv Óvoda és Általános Iskolában tartott sajtótájékoztatóján.

Fotó: MTI/Kovács Attila

A pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos kiemelte, a program célja az intézmények eszközellátottságának és utaztatási szolgáltatásainak bővítése.

Különösen támogathatók az akadálymentesítést szolgáló, a fejlesztő- és vizsgáló eszközök, valamint a helyben nyújtott szolgáltatások fejlesztéséhez gépjárművek beszerzése, illetve a gyermekek nevelését-oktatását végző szakemberek szakmai továbbképzése

– ismertette a programmal kapcsolatban hozzá Balatoni Katalin. Majd elmondta: a támogatást a tankerületi központok önállóan vagy konzorciumi formában igényelhették állami és nem állami intézményfenntartókkal közösen, amelyek a felhívás céljainak megfelelő tevékenységet folytatnak.

Nagy Adél, a Győri Tankerületi Központ igazgatójának tájékoztatása szerint területükön a projekt 200 millió forintos költséggel valósul meg, összesen öt helyszínen. Az intézményekben a fejlesztéshez használható eszközök kölcsönzési lehetőségét alakítják ki, tájékoztató nyílt napokat tartanak, 200 embert részesítenek szakmai továbbképzésben, valamint hat gépjárművet szereznek be – ismertette az igazgató.