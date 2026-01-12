gyermekfejlesztésBalatoni Katalin

Tízmilliárd forintos program segíti a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését célzó intézményeket

Az összesen 56 helyszínt érintő program az intézmények eszközellátottságának és utaztatási szolgáltatásainak bővítését célozza.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 12. 18:11
Fotó: MTI/Derencsényi István
Országszerte 56 helyszínt érint a sajátos nevelési igényű, tartós gyógykezelés alatt álló vagy pedagógiai szakszolgálati ellátást igénylő gyermekeket nevelő intézmények fejlesztését célzó, tízmilliárd forintos program – mondta Balatoni Katalin a Bárczi Gusztáv Óvoda és Általános Iskolában tartott sajtótájékoztatóján. 

Szentendre, 2025. augusztus 30. Balatoni Katalin, a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos beszédet mond a Kárpát-medencei Református Tanévnyitó ünnepségen a Szentendrei Református Gimnáziumban 2025. augusztus 30-án. MTI/Kovács Attila
Fotó: MTI/Kovács Attila

A pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos kiemelte, a program célja az intézmények eszközellátottságának és utaztatási szolgáltatásainak bővítése.

Különösen támogathatók az akadálymentesítést szolgáló, a fejlesztő- és vizsgáló eszközök, valamint a helyben nyújtott szolgáltatások fejlesztéséhez gépjárművek beszerzése, illetve a gyermekek nevelését-oktatását végző szakemberek szakmai továbbképzése 

– ismertette a programmal kapcsolatban hozzá Balatoni Katalin. Majd elmondta: a támogatást a tankerületi központok önállóan vagy konzorciumi formában igényelhették állami és nem állami intézményfenntartókkal közösen, amelyek a felhívás céljainak megfelelő tevékenységet folytatnak.

Nagy Adél, a Győri Tankerületi Központ igazgatójának tájékoztatása szerint területükön a projekt 200 millió forintos költséggel valósul meg, összesen öt helyszínen. Az intézményekben a fejlesztéshez használható eszközök kölcsönzési lehetőségét alakítják ki, tájékoztató nyílt napokat tartanak, 200 embert részesítenek szakmai továbbképzésben, valamint hat gépjárművet szereznek be – ismertette az igazgató.


Borítókép: Balatoni Katalin (Fotó: MTI/Derencsényi István)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

