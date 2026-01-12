Hullazsákokat és emberi maradványokat találtak a labdarúgó-vb egyik stadionjánál

Ebben a stadionban négy csoportmérkőzést rendeznek, többek között itt játsszák majd az Uruguay–Spanyolország összecsapást is. Nem ez lesz tehát a labdarúgó-vb fő helyszíne, de felettébb kellemetlen, hogy alig több mint fél évvel a rendezvény előtt emberi maradványokkal teli zsákokat találtak a stadion közelében.

Az Akron Stadion a labdarúgó-vb négy csoportmeccsének ad otthont

Fotó: ULISES RUIZ / AFP

A labdarúgó-vb szervezőit megdöbbentette az eset

Az első hullazsákokat 2022 szeptemberében találták meg, azóta pedig folyamatosan kerülnek elő az emberi maradványokkal teli zsákok. Amikor a környéken elkezdődött egy lakópark építése, jelentős földmunkákra került sor. Ennek során a markológépek sorra fordították ki a földből a zsákokat. A Las Agujasban megtalált tetemek és főleg a zsákok mennyisége megdöbbentette az ott élőket.

Az is kiderült, hogy korábban a területtől nem messze létezett egy olyan farm, amelyet a szervezett bűnözők egyik fontos csoportja tartott kézben.

Ezen a farmon számos embert öltek meg, minden bizonnyal az ő testüket rejtették ezekbe a zsákokba és ásták el a földbe. Mexikóban mindez egyáltalán nem egyedi és szokatlan történet. Korábban az ország más részein is találtak már titkos tömegsírokat. Jalisco állam (itt található meg az Akron Stadion) a négy olyan állam közé tartozik, ahol a legtöbb eltűnt személyt regisztrálták. A másik három ilyen mexikói megye, Tamaulipas, Veracruz és Nuevo León.

A kutatók szerint a zsákok teljes holttesteket, feldarabolt testeket és csontvázmaradványokat tartalmaznak, amelyek közül néhány kevesebb mint egy éve elhunyt emberekhez tartoznak, mások pedig 2018-ból, 2020-ból és 2022-ből származó esetekhez köthetőek. Mindez egyáltalán nem jött jól a vb szervező bizottságának, mert Mexikóban most mindenki erről beszél.

A helyiek szerint a hatóságok most azon igyekeznek, hogy gyorsan lezárják az ügyet, mert mindez rossz fényt vet a mexikói vb-rendezésre. Azt mondják, hogy a közelgő világbajnokság miatt a mexikói hatóságok el akarnak mindent tüntetni, hogy mire a vb elkezdődik, már senki se beszéljen erről.

Pedig vannak olyan családok, amelyek nyolc éve keresik eltűnt szeretteiket – eddig nem jártak sikerrel.

Most, hogy a rengeteg emberi maradvány megtalálták, abban reménykednek, hogy talán épp az eltűnt hozzátartozók vannak a zsákokban. Ennek végső bizonyítására azonban sok idő kellene, s ez az, amire a mexikói hatóságok nem vállalkoznak. Minden egyes nap, amikor erről beszélnek, rossz fényt vet Mexikóra és a vb-rendezésre. Az sem véletlen, hogy a stadion közeléből eltüntették azokat a plakátokat, amelyeken az eltűnt személyeket keresték. Mintha ez a probléma egyáltalán nem létezne.