labdarúgó VBemberi maradványMexikó

Hullazsákokat és emberi maradványokat találtak a labdarúgó-vb egyik stadionjánál

Legalább 456 hullazsákot találtak Mexikóban az Akron Stadion közelében. Ez a létesítmény az egyik helyszíne a 2026-os labdarúgó-világbajnokságnak. Zapopan városa megdöbbent, de ugyanezt teszi az egész világ is.

Magyar Nemzet
2026. 01. 12. 18:29
Az Akron Stadion környékén talált emberi maradványok mindenkit megdöbbentettek Fotó: ULISES RUIZ Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ebben a stadionban négy csoportmérkőzést rendeznek, többek között itt játsszák majd az Uruguay–Spanyolország összecsapást is. Nem ez lesz tehát a labdarúgó-vb fő helyszíne, de felettébb kellemetlen, hogy alig több mint fél évvel a rendezvény előtt emberi maradványokkal teli zsákokat találtak a stadion közelében.

labdarúgó-vb
Az Akron Stadion a labdarúgó-vb négy csoportmeccsének ad otthont
Fotó: ULISES RUIZ / AFP

A labdarúgó-vb szervezőit megdöbbentette az eset

Az első hullazsákokat 2022 szeptemberében találták meg, azóta pedig folyamatosan kerülnek elő az emberi maradványokkal teli zsákok. Amikor a környéken elkezdődött egy lakópark építése, jelentős földmunkákra került sor. Ennek során a markológépek sorra fordították ki a földből a zsákokat. A Las Agujasban megtalált tetemek és főleg a zsákok mennyisége megdöbbentette az ott élőket.

Az is kiderült, hogy korábban a területtől nem messze létezett egy olyan farm, amelyet a szervezett bűnözők egyik fontos csoportja tartott kézben. 

Ezen a farmon számos embert öltek meg, minden bizonnyal az ő testüket rejtették ezekbe a zsákokba és ásták el a földbe. Mexikóban mindez egyáltalán nem egyedi és szokatlan történet. Korábban az ország más részein is találtak már titkos tömegsírokat. Jalisco állam (itt található meg az Akron Stadion) a négy olyan állam közé tartozik, ahol a legtöbb eltűnt személyt regisztrálták. A másik három ilyen mexikói megye, Tamaulipas, Veracruz és Nuevo León.

A kutatók szerint a zsákok teljes holttesteket, feldarabolt testeket és csontvázmaradványokat tartalmaznak, amelyek közül néhány kevesebb mint egy éve elhunyt emberekhez tartoznak, mások pedig 2018-ból, 2020-ból és 2022-ből származó esetekhez köthetőek. Mindez egyáltalán nem jött jól a vb szervező bizottságának, mert Mexikóban most mindenki erről beszél.

A helyiek szerint a hatóságok most azon igyekeznek, hogy gyorsan lezárják az ügyet, mert mindez rossz fényt vet a mexikói vb-rendezésre. Azt mondják, hogy a közelgő világbajnokság miatt a mexikói hatóságok el akarnak mindent tüntetni, hogy mire a vb elkezdődik, már senki se beszéljen erről. 

Pedig vannak olyan családok, amelyek nyolc éve keresik eltűnt szeretteiket – eddig nem jártak sikerrel. 

Most, hogy a rengeteg emberi maradvány megtalálták, abban reménykednek, hogy talán épp az eltűnt hozzátartozók vannak a zsákokban. Ennek végső bizonyítására azonban sok idő kellene, s ez az, amire a mexikói hatóságok nem vállalkoznak. Minden egyes nap, amikor erről beszélnek, rossz fényt vet Mexikóra és a vb-rendezésre. Az sem véletlen, hogy a stadion közeléből eltüntették azokat a plakátokat, amelyeken az eltűnt személyeket keresték. Mintha ez a probléma egyáltalán nem létezne.

Jalisco megye Mexikó egyik legerőszakosabb megyéje. Kábítószer-kereskedelmét a Jalisco Új Generációs Kartell (Cártel de Jalisco Nueva Generación) irányítja, amely rendkívül brutális módszereiről ismert. Többek között az Egyesült Államok is terrorszervezetnek minősítette a kartellt, állítólagos vezetője, Nemesio Oseguera Cervantes pedig Mexikó legkeresettebb bűnözője. Az Egyesült Államokban több mint 12 millió eurós, Mexikóban pedig több mint 14 millió eurós jutalmat ajánlottak fel azoknak, akik információkkal szolgálnak az El Mencho néven ismert drogbáró elfogásához.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekusa

Úgy tűnik, csoda kellene a békéhez

Nógrádi György avatarja

EZ TÖRTÉNT AZ ELMÚLT HÉTEN – A nyugatiak katonai egységeket akarnak Ukrajnába telepíteni, amit az oroszok elleneznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.