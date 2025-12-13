Amerika megőrült, ilyen brutalitás még nem előzött meg egyetlen labdarúgó-vb-t sem

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság december 5-i sorsolása és a menetrend közzététele után példátlan mértékben emelkedtek a szálláshelyek árai azokban a városokban, ahol a mérkőzéseket rendezik. A friss piaci elemzések szerint a rendező városok hotelárai átlagosan több mint 300 százalékkal emelkedtek, egyes településeken pedig extrém, 900 százalék feletti emelkedést regisztráltak. Ez a drágulás már most komoly kihívást jelent a szurkolóknak, hiszen a meccsjegyek, repülőjegyek és a magánszállások árai szintén elképesztő módon drágultak.

Miamiban is az egekbe lőttek a hotelárak a labdarúgó-világbajnokság idején

Fotó: JC MILHET / Hans Lucas

A labdarúgó-világbajnokság és a harácsolás művészete

Mi történt valójában? Abban a pillanatban, ahogy a FIFA közzétette a világbajnokság hivatalos menetrendjét, a drukkerek elkezdték a foglalásokat. Mindez felhajtotta az árakat, miközben a szobák egyre jobban fogytak, csökkentek a lehetőségek. Így a megmaradó szállások árai még magasabbak lettek.

Ugyanakkor az is igaz, hogy a szállodatulajdonosok kapzsisága nem ismert határokat.

A világbajnokság miatt eleve magasabb árakkal dolgoznak, de azt senki sem hitte volna, ami most történik.

A legdurvább dolgok Mexikóvárosban történtek. A nyitómérkőzést a mexikói fővárosban rendezik meg, a házigazda csapat Dél-Afrika ellen lép pályára. Egy átlagos, korábban 150–200 dollár között mozgó, egy éjszakára szóló szobaár a nyitómérkőzés estéjén akár 3800-4000 dollárra is felszökhet, ami 2000–2500 százalékos drágulás. Több vizsgált mexikóvárosi hotel átlagosan 961 százalékkal emelte árait.

Az Egyesült Államokban sem voltak visszafogottak.

A döntő helyszínén, New Yorkban nem lehet 3000 dollár alatt normális szobához jutni. Ezek teljesen elmebeteg dolgok, mert sok szurkolónak egyszerűen nem lesz lehetősége elutazni. A labdarúgó-világbajnokság a világ leggazdagabb embereinek kiváltsága lesz. Ezek az árak visszatartják a szurkolókat, hiszen nagyon kevesen engedhetnek meg maguknak ekkora kiadást a vb ideje alatt.

Ki tudja ezt kifizetni?

A jelenlegi adatok alapján a 2026-os világbajnokság szállásköltségei minden korábbi rekordot megdönthetnek. A több száz százalékos áremelkedés azt jelzi, hogy a nagy nemzetközi sportesemények gazdasági hatása hatalmas — ugyanakkor a részt vevő szurkolók számára egyre megterhelőbb. A hotelárak drasztikus drágulása így már hónapokkal az első sípszó előtt meghatározza a vb hangulatát.