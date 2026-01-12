Legkevesebb hét ember életét mentették meg a polgárőrök a nagy hidegben

Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) elnöke tájékoztatást adott a belügyminiszternek a polgárőrök különösen szokatlan téli időjárási körülmények között, az operatív törzs felkérésére végzett szolgálatellátásáról – olvasható a Rendészeti Államtitkárság hétfői Facebook-bejegyzésében.

A közlemény szerint Belügyminisztériumban tartott találkozón az OPSZ elnöke elmondta, hogy január 6-tól a csaknem 2000 polgárőr-egyesület 70 ezres tagsága megerősített köz- és külterületi szolgálatot lát el önállóan vagy a rendőrökkel közösen a települések bel- és külterületein egyaránt.

A polgárőrök hat nap alatt 130-160 ezer órában végeztek karitatív tevékenységet, látogattak időskorú, mozgásukban korlátozott vagy éppen közterületen tartózkodó embereket. Megmentettek legkevesebb hét emberi életet, fát vágtak, bevásároltak, havat lapátoltak, forgalmat irányítottak, elakadt járműveket mentettek

– olvasható a bejegyzésben. Mint írták, a belügyminiszter köszönetet mondott a polgárőrök Tanya és füstölő kémények programjának folyamatos végrehajtásáért, a vármegyei rendőr-főkapitányságokkal megerősített szoros együttműködésért.

Pintér Sándor arra kérte az OPSZ elnökét, hogy tolmácsolja elismerését minden polgárőrnek a helytállásért, és kérte kitartásukat a további szolgálatellátáshoz – tették hozzá. A belügyminiszter és az OPSZ elnöke találkozóján részt vett Bolcsik Zoltán rendészeti államtitkár és Balogh János r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány is.