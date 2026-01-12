Xabi Alonsót váratlanul kirúgta a Real Madrid, és meg is forgatta a kést a szívében!

Tudhattuk, hogy a Real Madrid vezetőedzője, Xabi Alonso alatt egy ideje már inog a kispad, és ez a vasárnapi Szuperkupa-döntő előtt is téma volt a spanyol médiában. Tartotta magát az a vélemény, hogy ha a Real Madrid csúnya vereséget szenved, akkor Florentino Pérez elnök felbontja a tréner 2028. június 30-ig szóló szerződését. Amennyiben kiegyenlített meccsen kap ki a Real a Barcelona csapatától, akkor Xabi Alonso – még – maradhat.

A Barcelona a kétgólos Raphinha vezérletével megpecsételte Xabi Alonso sorsát Fotó. AFP

Xabi Alonso sorsát megpecsételte a Real Madrid vasárnapi veresége

S amint arról beszámoltunk, a Barcelona nyerte a Szuperkupát, a dzsiddai fináléban 3-2-re győzött ősi riválisa ellen. Az első félidő úgy végződött 2-2-re, hogy a hosszabbításban három gól esett, fordulás után pedig Raphinha második találata – amely a 73. percben született – döntött a Barcelona javára (3-2). Vasárnap éjjel a hírek még arról szóltak, hogy továbbra is Xabi Alonso marad az edző, így hétfő este derült égből csapott be a villám: már nem ő irányítja a csapatot, kirúgták! A Real Madrid azt is közölte, hogy a távozó Alonso helyét a tartalékcsapatot (Real Madrid Castilla) felkészítő Álvaro Arbeloa veszi át a csapat kispadján.

Xabi Alonso 28 tétmeccsen vezette a Real Madridot a jelenlegi idényben, amelyeken 20 győzelem, három döntetlen és öt vereség volt a mérlege.

A Real Madrid közleménye még megforgatta a kést Xabi Alonso szívében:

„Xabi Alonso mindig is élvezni fogja minden madridi szurkoló szeretetét és csodálatát, mert ő a Real Madrid legendája, és mindig is a klubunk értékeit képviselte. A Real Madrid mindig az otthona lesz.”

A Marca is kiemeli, hogy váratlan Xabi Alonso menesztése: