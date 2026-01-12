Trump: Zelenszkijnek sosem voltak ütőkártyái

Az interjú során ismét szóba került Trump és Zelenszkij 2025. februári találkozója, amely végül botrányba fulladt. Az Egyesült Államok elnöke többek között azt mondta, hogy Volodimir Zelenszkij kezében nincsenek „lapok”, és azt is hozzátette, hogy Ukrajna nem szabhat feltételeket a háború békés rendezéséhez, mivel védelmét kizárólag partnerei támogatásának köszönheti.

Donald Trump akkor azt is megjegyezte, hogy Zelenszkij elfelejti megköszönni a segítséget, amikor neki magának „nincsenek ütőkártyái”. Arra a kérdésre, hogy az emlékezetes találkozó óta változott-e a helyzet, Trump azt mondta:

Az első naptól fogva nem voltak neki. És most sincsenek.