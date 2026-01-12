Volodimir Zelenszkij állítólag „soha nem rendelkezett valódi ütőkártyákkal” az Oroszországgal folytatott háborúról szóló tárgyalásokon – és most sincs ez másként – közölte Donald Trump a The New York Times újságíróinak adott interjúban.
Trump: Zelenszkijnek sosem voltak ütőkártyái
Az amerikai elnök egy interjúban ismét felhívta a figyelmet a nemzetközi politikában tett erőfeszítéseinek eredményeire. Donald Trump egy interjúban azt hangsúlyozta, hogy ha ő nem lenne, már rég teljes katasztrófával végződött volna az orosz–ukrán helyzet, és ezt Zelenszkij és Európa is tudja.
Az interjú során ismét szóba került Trump és Zelenszkij 2025. februári találkozója, amely végül botrányba fulladt. Az Egyesült Államok elnöke többek között azt mondta, hogy Volodimir Zelenszkij kezében nincsenek „lapok”, és azt is hozzátette, hogy Ukrajna nem szabhat feltételeket a háború békés rendezéséhez, mivel védelmét kizárólag partnerei támogatásának köszönheti.
Donald Trump akkor azt is megjegyezte, hogy Zelenszkij elfelejti megköszönni a segítséget, amikor neki magának „nincsenek ütőkártyái”. Arra a kérdésre, hogy az emlékezetes találkozó óta változott-e a helyzet, Trump azt mondta:
Az első naptól fogva nem voltak neki. És most sincsenek.
Amikor arra kérték, magyarázza el, hogy ez pontosan mit jelent Ukrajna számára, Trump kijelentette: „Neki (Zelenszkijnek) csak egyetlen előnye van – Donald Trump.” Az amerikai elnök hozzátette:
Ha Donald Trump nem lenne, az egész dolog teljes katasztrófával végződött volna, és ő ezt tudja, ahogy az európai vezetők is tudják, mindenki tudja.
„Ha nem avatkoztam volna közbe, a dolgok nagyon rosszul alakultak volna. Ez most nem fog megtörténni” – hangsúlyozta Trump.
Amikor a háború befejezésének konkrét időzítéséről kérdezték, Trump azt válaszolta, hogy nincs egyértelmű menetrend, ugyanakkor elmondása szerint a Trump- adminisztráció mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető leggyorsabban eredményt érjen el – számolt be róla a 24tv.ua.
Borítókép: Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke (Fotó:AFP)
