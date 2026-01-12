Robert Fico már a háborúpárti Kaja Kallas lemondását követeli + videó

Robert Fico élesen fogalmazott az orosz–ukrán háború kapcsán, és úgy vélte, az EU súlyos válságban van, amelyből csak a gazdaságilag, katonailag vagy energetikailag erős szereplők kerülhetnek ki győztesen. A kijelentésekre Hortay Olivér, a Századvég igazgatója is reagált, aki szerint „a szlovák kormányfőnek igaza van”.

Robert Fico már a háborúpárti Kaja Kallas lemondását követeli. Fotó: AFP

Hidvéghi Balázs parlamenti államtitkár a Facebook-oldalán reagált. Véleménye szerint

Az EU-s vezetők egyetlen dologban egységesek: gyűlölni Oroszországot. Ennyi. Ennyi az egész. Ezt most mondom ki először teljesen nyíltan, még ha rengeteg kritikát is kapok majd érte: le kell váltani az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselőjét, Kallas asszonyt. […]

Hozzátette: az EU óriási válságban van. Ilyen válságot még soha nem élt át. Véleménye szerint csak azok maradnak talpon, akik erősek: gazdaságilag, katonailag vagy energetikailag.

Most erre van a legnagyobb szükségünk. Nem kicsinyes háborúkra. A Szovjetunió második világháborús két szövetségese, Nagy-Britannia és Franciaország mintha provokálni akarna. Ez provokáció

– fogalmazott. Majd emlékeztetett az orosz vezetők kijelentéseire, miszerint minden külföldi katona Ukrajna területén legitim célpont lesz a konfliktusban.

Akkor kérdezem: békét akarunk vagy őrültséget? Háborút akarunk mindenáron?

– tette fel a kérdést.