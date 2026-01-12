magyar pétermenczer tamástiszatisza pártbujdosópátypilisvita

Menczer Tamás egy lépésből mattot adott a tehetetlen tiszás ellenfelének + videó

Úgy tűnik, a Budakörnyéke-Pilis választókörzetben induló tiszás fővárosi önkormányzati képviselőnek inába szállt a bátorsága.

Munkatársunktól
2026. 01. 12. 18:01
„Az első ciklusomban megépítettük az M1-es autópálya pátyi lehajtóját, a pátyi nyugati elkerülőt és felújítjuk a Pátyot Telkivel összekötő utat is. Mindez 6,5 milliárd forintba kerül. Sok munka áll még előttünk, ez igaz, de vajon melyikünk tud többet tenni a Budakörnyékén élőkért – kérdezte Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója egy közösségi oldalára feltöltött videóban, ahol Bujdosó Andrea, a Tisza Párt jelöltjének vádaskodására válaszolt. 

Bár a kormánypárti politikus személyesen találkozna baloldali kihívójával, Bujdosó ezt nem vállalja. A tiszás politikus inkább arról beszélt, hogy szerinte a beígért fejlesztések nem valósultak meg, mivel nincsenek elkerülő utak és elmaradtak a legforgalmasabb átvezető utak felújításai is.

Magyar Péter fővárosi önkormányzati képviselője – aki furcsa módon a Pilis-Budakörnyéke Pest vármegyei körzetben lesz Menczer Tamás kihívója – szólt arról is, hogy a térségben közműrendszer nagyon elavult. 

Menczer Tamás erre úgy reagált: sok feladat van, de 

Solymáron például a kormány majdnem egymilliárd forintért épített vízvezetéket, és azóta nyáron a településen nincs vízprobléma. 

– Vajon melyikünk tud többet tenni a Budakörnyékén élőkért? – kérdezte újra a kommunikációs igazgató.  
Bujdosó Andrea leszögezte: a Tisza Párt biztos vállalást tesz. Menczer Tamás erre úgy fogalmazott: „igen, köszönjük, ezt ismerjük. Abból nem lesz sem út, sem vezeték Budakörnyékén.

Ön csak arra képes, hogy támogassa a háborút, Ukrajnát és a tiszás megszorítócsomagot, de ha bármelyik állításomat vitatja, várom vitára a Partizánba. Én állok rendelkezésre 

– ajánlotta fel a kormánypárti politikus.

Borítókép: Menczer Tamás (Forrás: Facebook)


